Το εορτολόγιο της Κυριακής 26 Απριλίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Το εορτολόγιο της Κυριακής 26 Απριλίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Στο εορτολόγιο της Κυριακής 26 Απριλίου τιμάται η μνήμη της Οσίας Γλαφύρας.

 

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

 
  • Γλαφυρός,
  • Γλαφύρα,
  • Γλαφυρή,
  • Γλαφυρούλα.

Επίσης, σήμερα σήμερα είναι η γιορτή των Μυροφόρων.

 

Συνεπώς, γιορτάζει και η Μυροφόρα.

Οσία Γλαφυρή

Η Αγία αυτή ήταν θεραπαινίδα της βασίλισσας Κωνστάντιας, συζύγου του Λικινίου, η οποία βασίλισσα απομάκρυνε τη Γλαφύρα από τις ερωτικές διαθέσεις του Λικινίου, αφού την εφοδίασε με πολλά χρήματα.

Η Αγία πήγε προς την Ανατολή, όπου περιπλανήθηκε σε πολλούς τόπους. Τελικά, κατάληξε στην Αμάσεια και παρουσιάστηκε στον επίσκοπο της πόλης αυτής Βασιλέα στον όποιο παρέδωσε τα χρήματα της για την ανέγερση Ναού, και απεβίωσε ειρηνικά στην Αμάσεια.

Μυροφόρες γυναίκες

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά με ιδιαίτερη λαμπρότητα τη μνήμη των γυναικών εκείνων που, αψηφώντας τον φόβο και τις κοινωνικές συμβάσεις της εποχής, παρέμειναν πιστές στον Ιησού Χριστό κατά τις δραματικές στιγμές του Πάθους και της Ταφής Του.

Οι μυροφόρες, συνοδεύοντας τη Θεοτόκο, υπήρξαν οι αθόρυβες πρωταγωνίστριες που μερίμνησαν για την περιποίηση του δεσποτικού σώματος, αποτελώντας διαχρονικά σύμβολα θάρρους. Η παρουσία τους στον Γολγοθά και αργότερα στο κενό μνημείο αποτελεί την ύψιστη απόδειξη της ανιδιοτελούς αγάπης, καθώς ήταν εκείνες που πρώτες αξιώθηκαν να πληροφορηθούν το κοσμοϊστορικό γεγονός της Αναστάσεως.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ευαγγελικές περικοπές, οι μυροφόρες ήταν οι γυναίκες εκείνες που ακολουθούσαν τον Κύριο σε όλη την επίγειο πορεία Του, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους. Κατά την ώρα του σωτηριώδους Πάθους, όταν οι περισσότεροι μαθητές είχαν διασκορπιστεί, εκείνες παρέμειναν στο πλευρό της μητέρας του Χριστού, συμμετέχοντας στον ανείπωτο πόνο της Σταύρωσης.

Η δράση τους κορυφώθηκε όταν ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, αφού έλαβαν τη σχετική άδεια από τον Πιλάτο, προχώρησαν στην Αποκαθήλωση. Το σώμα του Κυρίου περιτυλίχθηκε με σινδόνια και εκλεκτά αρώματα, πριν τοποθετηθεί στο λαξευτό μνημείο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι γυναίκες αυτές ήταν παρούσες, παρατηρώντας με ευλάβεια τον τόπο της ταφής και την τοποθέτηση της μεγάλης πέτρας στη θύρα του μνημείου.

Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Επίσης, η 26η Απριλίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Ως διανοητική ιδιοκτησία εννοείται τόσο η πνευματική ιδιοκτησία (δικαιώματα καλλιτεχνών πάνω στο έργο τους), όσο και η βιομηχανική ιδιοκτησία (δικαιώματα εφευρετών πάνω στις δημιουργίες, δηλαδή τις πατέντες).

Η ημέρα (World Intellectual Property Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Απριλίου, ημερομηνία που εγκαθιδρύθηκε το 1970 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, που προστατεύει τα ανωτέρω δικαιώματα σε όλο τον κόσμο.

Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι η ενημέρωση του κοινού για το ρόλο και τη σημασία της διανοητικής ιδιοκτησίας στην καθημερινή ζωή και η επισήμανση της συνεισφοράς των καλλιτεχνών και των εφευρετών στην ανάπτυξη των κοινωνιών σε ολόκληρο τον κόσμο.

