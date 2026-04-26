Κόουλ Άλεν: Δάσκαλος, 31 ετών ο δράστης πίσω από την επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου - Συγκλονιστικά βίντεο από την αίθουσα

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Άλεν εργάζεται ως δάσκαλος. Συνελήφθη αφού φέρεται να εισήλθε στο ξενοδοχείο Washington Hilton και κινήθηκε προς την αίθουσα όπου βρίσκονταν περίπου 2.500 καλεσμένοι, ανάμεσά τους ο πρόεδρος και μέλη της κυβέρνησης.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο βασικό σημείο ελέγχου ασφαλείας λίγο μετά τις 8:30 μ.μ., την ώρα που σερβιριζόταν το δείπνο. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε και να κινήθηκε προς την αίθουσα, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό που φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

The suspected shooter at the White House Correspondents’ Dinner incident has reportedly been identified as 31-year-old Cole Allen of Torrance, California. pic.twitter.com/1jxmJkBfFt — Breaking911 (@Breaking911) April 26, 2026

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, δήλωσε ότι ο άνδρας ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Τόνισε επίσης ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για μεμονωμένο δράστη και δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό.

Service agents evacuated President Trump from his table at the White House Correspondents’ Association dinner. Cabinet secretaries also left the ballroom, according to witnesses.



Live updates: https://t.co/22omcZ4dn6 pic.twitter.com/fjoWMRHxHL — The Washington Post (@washingtonpost) April 26, 2026

Μετά το περιστατικό, ο Trump παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία Μελάνι Τραμπ. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι αρχικά νόμιζε πως ο θόρυβος προερχόταν από έναν δίσκο που έπεσε και όχι από πυροβολισμούς.



Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού μέσα στην αίθουσα, με καλεσμένους να κρύβονται κάτω από τραπέζια καθώς ακούστηκαν επτά έως οκτώ πυροβολισμοί. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο δράστης φαίνεται να βγήκε από έναν πρόχειρο χώρο κοντά στην είσοδο, όπου δεν υπήρχε επαρκής έλεγχος ασφαλείας.

Ο Τραμπ επαίνεσε τις δυνάμεις ασφαλείας για την άμεση και γενναία αντίδρασή τους, ενώ δήλωσε ότι ο δράστης συνελήφθη και ότι η εκδήλωση θα επαναπρογραμματιστεί εντός 30 ημερών.

View from the ground as Trump senior staff and cabinet members evacuated tonight, including Kennedy, Blanche, Stephen and Katie Miller, and Pete Hegseth. pic.twitter.com/p70geTnIF4 — Tony Dokoupil (@tonydokoupil) April 26, 2026

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε από πυροβολισμό σε κοντινή απόσταση, αλλά θα αναρρώσει πλήρως. Οι αρχές πρόκειται να ερευνήσουν σύντομα την κατοικία του υπόπτου στην Καλιφόρνια.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα του δράστη.