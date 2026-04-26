Ευχαριστήριο μήνυμα Κόστα σε Χριστοδουλίδη - Υπόσχεση επιστροφής στην Κύπρο

 26.04.2026 - 09:51
Ευχαριστήριο μήνυμα για τη φιλοξενία και την ενέργειά του έστειλε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη το Σαββάτο, δίνοντας υπόσχεση επιστροφής στην Κύπρο, μετά το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της περασμένης Πέμπτης και Παρασκευής.

Σε ανάρτηση του, σημείωσε: «Σας ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε Χριστοδουλίδη για τη φιλοξενία σας και το υπέροχο περιβάλλον που προσφέρατε για τις συζητήσεις μας».

«Εαν μου επιτρέπετε να δανειστώ μια άλλη οικεία λέξη με ελληνικές ρίζες, σας ευχαριστώ για την ενέργειά σας. Αν η συνέργεια αντανακλά αυτά που πετυχαίνουμε μαζί, τότε η ενέργεια είναι αυτή που μας οδηγεί μπροστά», πρόσθεσε ο κ. Κόστα.

Αναφερόμενος σε σαρδάμ του στις δηλώσεις του στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έδωσε υπόσχεση επιστροφής στην Κύπρο: «Θα επιστρέψω στην Κύπρο - και μέχρι τότε, θα έχω κατακτήσει την προφορά της Αγίας Νάπας», ανέφερε

Νωρίτερα σε ανάρτησή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στον Πρόεδρο Κόστα, στο σαρδάμ και την καλή του διάθεση, σημείωσε ότι «μια λέξη που ήδη ξέρεις να προφέρεις τέλεια μέσω της δουλειάς σου είναι η 'συνέργεια',» προσθέτοντας ότι είναι ακριβώς αυτό που έχει βάλει υπό την ηγεσία του σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

«Θα χαρούμε πολύ να σας καλωσορίσουμε ξανά στην Κύπρο, για περισσότερες επισκέψεις, περισσότερες συνομιλίες, περισσότερη φιλία και ίσως ένα σύντομο σεμινάριο προφοράς στην πορεία. Μέχρι τότε, σας ευχαριστούμε για τη φιλία, το έργο που κάνετε για την Ένωσή μας και, πάνω απ' όλα, για το πνεύμα συνέργειας», κατέληξε στην ανάρτησή του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Βουλευτικές: Ντέρμπι χωρίς φαβορί, συγκρούσεις στα άκρα και αναποφάσιστοι-κλειδί - Το εκρηκτικό σκηνικό ένα μήνα πριν τις κάλπες

Οι τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις που παρουσίασαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί ANT1,OMEGA και ALPHA, σκιαγραφούν ένα πολιτικό τοπίο όπου η μάχη για την κορυφή εξελίσσεται σε πραγματικό θρίλερ. ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ κινούνται σε εξαιρετικά κοντινά ποσοστά, από 15% έως 17%, με τη μεταξύ τους διαφορά να παραμένει εντός των ορίων του στατιστικού σφάλματος.

