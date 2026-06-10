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ΔΙΕΘΝΗ

Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ: Έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό - Δείτε βίντεο

 10.06.2026 - 07:42
Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ: Έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό - Δείτε βίντεο

Σκηνές εκτεταμένης βίας και εμπρησμών εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο Μπέλφαστ και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας, λίγες ώρες μετά την απαγγελία κατηγορίας σε 30χρονο Σουδανό για απόπειρα δολοφονίας άνδρα που δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι.

Οργισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λεωφορείο, σπίτια και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων, με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Πολιτικοί ηγέτες καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για ρατσιστική βία και καλώντας σε αυτοσυγκράτηση, καθώς η υπόθεση του φερόμενου δράστη οδηγείται την Τετάρτη στη Δικαιοσύνη με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, την κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και τις θανάσιμες απειλές.

Η ένταση άρχισε να εκτονώνεται λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Δείτε εικόνα από το Μπέλφαστ:

 

 

 

 

 

Παρά τις συστάσεις των Αρχών για ηρεμία, εκατοντάδες άνθρωποι κατέβηκαν το βράδυ της Τρίτης στους δρόμους του Μπέλφαστ. Πολλοί από αυτούς φορούσαν μάσκες και επιτέθηκαν σε σπίτια που διαμένουν μετανάστες.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πέταξαν αντικείμενα στα βαν της αστυνομίας. Αργότερα πυρπόλησαν αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο που τυλίχτηκε στις φλόγες, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί.

Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ταραχοποιοί εισβάλλουν και σε σπίτια πολλαπλής κατοικίας μεταναστών (Houses in Multiple Occupation, μια μορφή στέγασης που χρηματοδοτείται από τον φόρο εισοδήματος για αιτούντες άσυλο) στο Μπέλφαστ και έβαλαν φωτιά. Πυρκαγιές αναφέρονται σε αρκετές περιοχές της πόλης.

 

 

 

 

Σε συνοικία στο ανατολικό Μπέλφαστ, αναφέρει το BBC, περίπου 100 μασκοφόροι κυκλοφορούσαν σε δρόμους της περιοχής σπάζοντας πόρτες και παράθυρα ενώ φώναζαν ότι «διώχνουμε τους ξένους».

Διαδηλώσεις με συνθήματα κατά των μεταναστών έγιναν και σε άλλες πόλεις της Βρετανίας, από το Λονδίνο ως τη Γλασκώβη.


Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 22:30 της Δευτέρας στο βόρειο Μπέλφαστ. Δεν είναι σαφές τι συνέβη και ο δράστης βρέθηκε πάνω από το θύμα, που ήταν ξαπλωμένο στη μέση του δρόμου, με το μαχαίρι στο λαιμό.

Το βίντεο από την επίθεση τον δείχνει να σηκώνει το χέρι του και να φωνάζει προς τους περαστικούς. Οι Αρχές επαίνεσαν τους πολίτες που παρενέβησαν και με κίνδυνο της ζωής τους βοήθησαν το θύμα και ακινητοποίησαν τον δράστη.

Την επίθεση κατάφεραν και σταμάτησαν περαστικοί.

Τι γνωρίζουμε για τον δράστη και το θύμα

Κατά τη συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Τρίτης έγινε γνωστό ότι το θύμα, ένας άνδρας 40-50 ετών, τα στοιχεία του οποίου δεν είναι γνωστά, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με τραύματα στα μάτια και από μαχαίρι στην πλάτη και το πρόσωπο.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν το θύμα να ουρλιάζει πριν μεταφερθεί με ασθενοφόρο με το κεφάλι του καλυμμένο με επιδέσμους. Κοντά στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε ένα κουζινομάχαιρο που είχε ο δράστης.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι το κίνητρο της επίθεσης σχετιζόταν με την τρομοκρατία, λένε οι τοπικές Αρχές που κατανοούν, πάντως, ότι υπάρχουν ερωτήματα.

Ο δράστης είναι 30-40 ετών, με καταγωγή από το Σουδάν και άδεια παραμονής στη Βρετανία, και φέρεται να ζει κοντά στην περιοχή όπου έγινε η επίθεση. Παλαιότερα ζούσε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Πιστεύεται ότι -άγνωστο πότε ακριβώς- ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι και, στη συνέχεια, από το Παρίσι στο Δουβλίνο πριν πάρει λεωφορείο για το Μπέλφαστ τον Φεβρουάριο του 2023. Εκεί, υπέβαλε αμέσως αίτηση ασύλου, πριν του χορηγηθεί άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ιστορικό επεισοδίων

Το 2024 και το 2025 είχαμε ξανά επεισόδια παρόμοιας φύσης στη Βόρεια Ιρλανδία.

Αφορμή τον Αύγουστο του 2024 ήταν η δολοφονία τριών κοριτσιών από έναν νεαρό με καταγωγή από τη Ρούαντα. Στόχος επιθέσεων έγιναν μετανάστες αλλά και επιχειρήσεις που ανήκουν σε μειονότητες.

Πέρυσι στην Μπαλιμένα αφορμή για εκτεταμένα επεισόδια ήταν η σεξουαλική επίθεση σε μια έφηβη από δύο 14χρονα αγόρια από τη Ρουμανία. Και πάλι είχαμε επιθέσεις από μασκοφόρους σε κατοικίες και αυτοκίνητα μεταναστών. Πάνω από 100 άνθρωποι συνελήφθησαν ενώ περίπου τα δύο τρίτα των Ρομά που ζούσαν στην περιοχή έφυγαν.

Τελικά οι κατηγορίες κατά των αγοριών αποσύρθηκαν.

Πηγή: protothema.gr

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