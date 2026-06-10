Νέος συναγερμός για μολυσμένα μωρομάντηλα – Ανάκληση-μαμούθ λόγω ανίχνευσης επικίνδυνων βακτηρίων - Ποια αγορά αφορά - Φωτογραφίες

Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη ανακοίνωση ανάκλησης προϊόντων της Target που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στη βιομηχανία καταναλωτικών προϊόντων προσωπικής υγιεινής, καθώς σχετίζεται με πιθανή μικροβιακή επιμόλυνση σε βρεφικά μαντηλάκια ευρείας κυκλοφορίας. Η υπόθεση αγγίζει όχι μόνο την εμπορική αξιοπιστία ενός από τα πιο γνωστά private label brands, του Up & Up, αλλά και ζητήματα δημόσιας υγείας που σχετίζονται με ευάλωτους πληθυσμούς όπως τα βρέφη και τα μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η ανάκληση αφορά συγκεκριμένες παρτίδες χωρίς άρωμα αλλά και με άρωμα αγγουριού. Η αιτία είναι η ανίχνευση βακτηρίων του συμπλέγματος Burkholderia cepacia και του είδους Burkholderia gladioli, μικροοργανισμών που έχουν συνδεθεί με σοβαρές ευκαιριακές λοιμώξεις, ιδιαίτερα σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Η εταιρεία προχώρησε σε ανάκληση μεγάλης κλίμακας, η οποία καλύπτει πολλαπλές συσκευασίες και αριθμούς προϊόντων που είχαν διατεθεί τόσο σε φυσικά καταστήματα όσο και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Target. Η κλίμακα της ανάκλησης είναι σημαντική, καθώς αφορά εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια μονάδες προϊόντων διαφορετικών μεγεθών συσκευασίας.

Το μικροβιολογικό ζήτημα: Burkholderia cepacia complex και Burkholderia gladioli

Η αιτία της ανάκλησης συνδέεται με την ανίχνευση δύο βακτηριακών ειδών που ανήκουν σε ένα ευρύτερο οικολογικό και κλινικό σύμπλεγμα μικροοργανισμών. Το σύμπλεγμα Burkholderia cepacia complex περιλαμβάνει αρκετά συγγενή βακτήρια τα οποία απαντώνται στο περιβάλλον, κυρίως στο έδαφος και στο νερό, αλλά έχουν την ικανότητα να επιβιώνουν ακόμη και σε συνθήκες που ευνοούν τη μόλυνση βιομηχανικών προϊόντων.

Αντίστοιχα, το Burkholderia gladioli είναι ένα είδος βακτηρίου που έχει επίσης περιβαλλοντική προέλευση, αλλά έχει συσχετιστεί με λοιμώξεις σε ανθρώπους, ιδίως όταν υπάρχει άμεση επαφή με μολυσμένα προϊόντα ή όταν το ανοσοποιητικό σύστημα είναι εξασθενημένο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η παρουσία των βακτηρίων σε προϊόντα που προορίζονται για βρέφη δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο, καθώς το δέρμα και το ανοσοποιητικό σύστημα των νεογνών δεν έχουν πλήρως ανεπτυγμένες άμυνες.

Κλινικά, οι λοιμώξεις από αυτά τα βακτήρια μπορεί να κυμαίνονται από ήπιες τοπικές δερματικές αντιδράσεις έως σοβαρές συστηματικές λοιμώξεις όπως σηψαιμία ή πνευμονία. Η επιστημονική βιβλιογραφία έχει καταγράψει ότι το Burkholderia cepacia complex εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα σε πολλά αντιβιοτικά, γεγονός που δυσχεραίνει τη θεραπευτική αντιμετώπιση σε περίπτωση λοίμωξης.

Αναλυτική καταγραφή των προϊόντων της ανάκλησης

Η ανάκληση περιλαμβάνει τόσο μικρές συσκευασίες ατομικής χρήσης όσο και μεγάλες οικογενειακές συσκευασίες τύπου multipack, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των δυνητικά επηρεασμένων καταναλωτών. Η διανομή των προϊόντων έγινε σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και μέσω online παραγγελιών, κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο την έκταση της ανάκλησης.

Πιθανή αιτία και βιομηχανική διάσταση

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα προϊόντα κατασκευάστηκαν από εξωτερικό προμηθευτή, την εταιρεία Sapro Temizlik Urunleri, που εδρεύει στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, και στη συνέχεια διανεμήθηκαν υπό το εμπορικό σήμα Up & Up. Η διαδικασία αυτή, που είναι κοινή στη βιομηχανία ιδιωτικής ετικέτας, συχνά περιλαμβάνει πολλαπλά στάδια παραγωγής και ελέγχου, κάτι που αυξάνει την πολυπλοκότητα της ιχνηλάτησης μιας πιθανής πηγής μόλυνσης.

Οι πρώτες ενδείξεις για το πρόβλημα προήλθαν από καταναλωτικές αναφορές που περιέγραφαν αποχρωματισμό του προϊόντος και συμπτώματα όπως ερεθισμό δέρματος και ματιών. Οι αναφορές αυτές οδήγησαν σε εργαστηριακούς ελέγχους που επιβεβαίωσαν τη μικροβιακή παρουσία, ενεργοποιώντας τη διαδικασία ανάκλησης. Η εταιρεία έχει ζητήσει την άμεση παύση χρήσης των προϊόντων και την επιστροφή τους στα καταστήματα για πλήρη αποζημίωση. Παράλληλα, οι αρχές δημόσιας υγείας επισημαίνουν ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε οικογένειες με νεογνά, πρόωρα βρέφη ή άτομα με ανοσοκαταστολή, καθώς αυτοί οι πληθυσμοί διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο επιπλοκών.

Η Sapro Temizlik Ürünleri εξάγει πολύ ενεργά σε πολλές χώρες, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημες εταιρικές και εμπορικές πηγές, η εταιρεία είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς βρεφικών και υγρών μαντηλιών ιδιωτικής ετικέτας (private label) στην Ευρώπη και εξάγει προϊόντα σε περίπου 65 χώρες παγκοσμίως, καλύπτοντας Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική και Ωκεανία. Η Ελλάδα πιθανότατα περιλαμβάνεται στο δίκτυο εξαγωγών της μέσω private label συνεργασιών.

Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (όπως βρεφικά μαντηλάκια supermarket), ο κατασκευαστής δεν αναγράφεται πάντα καθαρά ως brand. Όμως υπάρχουν μερικά πρακτικά σημεία που μπορείς να κοιτάξεις για να καταλάβεις ποιο εργοστάσιο τα έχει παράγει — ή τουλάχιστον να το προσεγγίσεις με μεγάλη πιθανότητα.

1. Ο κωδικός παρτίδας (LOT / BATCH CODE)

Συνήθως βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευασίας ή στο πλαϊνό κλείσιμο και πρέπει να προσέξεις:

αλφαριθμητικοί κωδικοί τύπου 071125X/XX, 291225X/XX κ.λπ.

αυτοί δείχνουν ημερομηνία παραγωγής και γραμμή παραγωγής

δεν αποκαλύπτουν άμεσα τον κατασκευαστή, αλλά βοηθούν σε ανακλήσεις

2. Ο “Manufacturer / Produced by” κωδικός (αν υπάρχει)

Κάποιες συσκευασίες γράφουν “Produced by…”, “Manufactured for…” ή μόνο έναν εισαγωγέα/διανομέα. Παράδειγμα: “Manufactured for Target” → σημαίνει private label παραγωγή και ο πραγματικός κατασκευαστής συχνά δεν φαίνεται άμεσα

3. Το εργοστασιακό σύμβολο (τύπου EU plant code)

Στην Ευρώπη, πολλά προϊόντα έχουν κωδικούς εργοστασίου όπως TR, PL, BG (χώρα παραγωγής), ή ειδικούς αριθμούς εγκατάστασης. Για εταιρείες όπως η Sapro, συχνά εμφανίζεται ως χώρα Turkey (TR) ή άλλες ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής.

4. Η χώρα παραγωγής (Made in…)

Αυτό είναι από τα πιο χρήσιμα στοιχεία: “Made in Turkey” → πιθανός σύνδεσμος με μεγάλους παραγωγούς όπως η Sapro ή “Made in EU” (π.χ. Βουλγαρία, Πολωνία) → πιθανή θυγατρική παραγωγή

5. Σχέση με private label αλυσίδες

Αν βλέπεις προϊόν χωρίς γνωστό brand, με όνομα supermarket , με απλή συσκευασία τότε σχεδόν πάντα είναι παραγωγή από μεγάλο εργοστάσιο (όπως Sapro ή αντίστοιχοι κατασκευαστές wet wipes)

6. Τι ισχύει ειδικά για την Sapro

Η Sapro δεν εμφανίζεται συχνά ως “brand” στο ράφι, δουλεύει σχεδόν αποκλειστικά μέσω private label, χρησιμοποιεί εργοστασιακά batch codes που εμφανίζονται σε ανακλήσεις (όπως αυτή της Target). Επομένως, δεν μπορείς πάντα να δεις ξεκάθαρα τον κατασκευαστή στο προϊόν, αλλά ο συνδυασμός Made in + batch code + private label brand δίνει πολύ ισχυρές ενδείξεις. Σε περιπτώσεις ανακλήσεων, οι κωδικοί παρτίδας είναι το πιο αξιόπιστο στοιχείο ταυτοποίησης

Μέσα στο 2026 έχουν καταγραφεί αντίστοιχες προειδοποιήσεις και ανακλήσεις μωρομάντηλων σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Όπως είχε αποκαλύψει και το Cibum ήδη από τις 18/4/2026, είχε εντοπιστεί μικροβιολογικός κίνδυνος σε παρτίδες της σειράς Bella Baby Happy Aqua Care, με τις πρώτες ενδείξεις να προέρχονται από τις πολωνικές αρχές και να οδηγούν στη συνέχεια σε ευρωπαϊκή ειδοποίηση μέσω του συστήματος Safety Gate.

Μερικά από τα μωρομάντηλα που ανακαλούνται:

Πηγή: cibum.gr