Κρίση χωρίς τέλος στον κτηνοτροφικό κόσμο: «Οχι» στο αίτημα για Προεδρική συνάντηση - Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί Φυτίρη

Όπως διευκρίνισε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος θα πραγματοποιεί συναντήσεις αποκλειστικά με τους θεσμικούς εκπροσώπους του κλάδου, δηλαδή τις αγροτικές οργανώσεις, απορρίπτοντας το αίτημα που είχε κατατεθεί από ομάδα διαμαρτυρόμενων παραγωγών.

Την ίδια ώρα, το κλίμα στον κτηνοτροφικό κόσμο βαραίνει επικίνδυνα, με τις αντιδράσεις να κλιμακώνονται και τους παραγωγούς να προειδοποιούν για δυναμικές κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα. Στο τραπέζι βρίσκονται ακόμη και σενάρια για διαμαρτυρίες σε κομβικά σημεία, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων.

Σοκ, παράλληλα, προκαλούν πληροφορίες για σοβαρό περιστατικό σε αγελαδοτροφική μονάδα στο Γέρι, όπου εντοπίστηκε θετικότητα στον ιό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 60χρονος αγελαδοτρόφος υπέστη καρδιακό επεισόδιο όταν ενημερώθηκε ότι θα προχωρήσει η θανάτωση περίπου 300 ζώων της μονάδας του. Ο άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η κατάσταση εντείνει ακόμη περισσότερο την κοινωνική και επαγγελματική πίεση στον κλάδο, με τους κτηνοτρόφους να κάνουν λόγο για οικονομική καταστροφή και να απαιτούν άμεσες πολιτικές αποφάσεις.

Παράλληλα, σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση της κρίσης εγείρονται μετά τα γεγονότα στη Ριζοελιά, όπου πολύωρη διαμαρτυρία κτηνοτρόφων προκάλεσε πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος.

Ο αποκλεισμός του δρόμου διήρκεσε πέραν των 12 ωρών, με αποτέλεσμα να προκληθούν αλυσιδωτές αντιδράσεις και σοβαρή ταλαιπωρία πολιτών, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη ημέρα λόγω της διεξαγωγής της Άτυπης Συνόδου Κορυφής της Κυπριακής Προεδρίας στην Αγία Νάπα.

Η εξέλιξη επηρέασε ακόμη και μετακινήσεις υψηλόβαθμων προσώπων, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ευρωπαίοι ηγέτες αναγκάστηκαν να αλλάξουν διαδρομές, ενώ σημειώθηκαν καθυστερήσεις σε αφίξεις επισήμων.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε η Αστυνομία Κύπρου και ο επιχειρησιακός της σχεδιασμός, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να ζητά έκθεση γεγονότων για τους χειρισμούς των αρχών, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια.

Από την πλευρά της, η Αστυνομία υπερασπίζεται τους χειρισμούς της, με τον εκπρόσωπο Τύπου να αναφέρει ότι επελέγη ψύχραιμη διαχείριση της κατάστασης και ενεργοποίηση εναλλακτικών σχεδίων, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Η διαμαρτυρία ολοκληρώθηκε τελικά λίγο πριν τη 01:00 τα ξημερώματα, όταν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι αποχώρησαν, αφήνοντας πίσω εικόνες πολύωρης έντασης με πρόχειρες εγκαταστάσεις και αποκλεισμένο δρόμο που παρέλυσε την κυκλοφορία.