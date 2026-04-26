Ιερός «πόλεμος» στην Πάφο: Καταγγελίες για σωματική βία και ψευδείς ισχυρισμούς – Η απάντηση του Τυχικού για επεισόδιο σε εκκλησία

Μέσω ανακοίνωσης από το νομικό του γραφείο, ο εν αργία Επίσκοπος Τυχικός δίνει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα, κάνοντας λόγο για απρόκλητη παρεμπόδιση της προσευχής του και διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί άσκησης βίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Τυχικός μετέβη στον ναό αποκλειστικά για να συμμετάσχει στη Θεία Λειτουργία και να μνημονεύσει ονόματα, χωρίς να επιχειρήσει να ασκήσει οποιαδήποτε λειτουργικά καθήκοντα. Παρά την πνευματική φύση της παρουσίας του, ο Τυχικός υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίμονες παρατηρήσεις από τον Πρωτοσύγκελλο π. Ιωάννη Θεοχάρη, ο οποίος φέρεται να τον τράβηξε από το μπράτσο για να τον απομακρύνει από τον χώρο της μνημόνευσης.

Η πλευρά του εν αργία Επισκόπου περιγράφει μια στάση απόλυτης ψυχραιμίας, αναφέροντας μάλιστα ότι ο ίδιος φίλησε το χέρι του Πρωτοσυγκέλλου πριν αποχωρήσει από το Ιερό προς το Ψαλτήριο για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση. Την ίδια στιγμή, οι νομικοί εκπρόσωποι του εν αργία Επισκόπου Τυχικού χαρακτηρίζουν ως «ψευδείς και αβάσιμους» τους ισχυρισμούς του Πρωτοσυγκέλλου περί σωματικής βίας και τραυματισμού, σημειώνοντας ότι αυτόπτες μάρτυρες διαψεύδουν τέτοιες αναφορές.

Το περιστατικό έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, καθώς ο εν αργία Επίσκοπος προέβη σε καταγραφή του συμβάντος στο Αστυνομικό Τμήμα, επιφυλασσόμενος για κάθε νόμιμο δικαίωμά του. Η ανακοίνωση καταλήγει με μια αυστηρή έκκληση προς τις Εκκλησιαστικές Αρχές να μην παρεμποδίζουν το δικαίωμα προσευχής, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες «ανάδελφες συμπεριφορές» δεν έχουν θέση στο πνεύμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας.