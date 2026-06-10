Το Cap St Georges Hotel & Resort γιορτάζει μια εξαιρετική επιτυχία με 10 βραβεία στα Cyprus Tourism Awards 2025 και Cyprus Estia Awards 2026

Το Cap St Georges Hotel & Resort ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια μια εξαιρετική διάκριση στα καταξιωμένα Cyprus Tourism Awards 2025 και Cyprus Estia Awards 2026, αποσπώντας συνολικά δέκα σημαντικά βραβεία που επιβεβαιώνουν τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς πολυτελούς φιλοξενίας της Κύπρου.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια λαμπρής τελετής που διοργάνωσε η BOUSSIAS Cyprus την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026, στη Λεμεσό, συγκεντρώνοντας ηγετικές προσωπικότητες από τους τομείς του τουρισμού, της φιλοξενίας και των επιχειρήσεων, με στόχο την ανάδειξη της αριστείας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης στην Κύπρο.

Η βραδιά τιμήθηκε με την παρουσία του Υφυπουργού Τουρισμού, κ. Κώστα Κουμή, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του θεσμού των Tourism Awards για την Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας της χώρας.

Κατά την έναρξη της τελετής, χαιρετισμό απηύθυνε η CEO της BOUSSIAS Cyprus, κα Μαρία Κυριάκου, η οποία τόνισε τη σημασία των βραβείων ως μιας δυναμικής πλατφόρμας που αναγνωρίζει και επιβραβεύει επαγγελματίες των οποίων η ποιότητα, η στρατηγική προσέγγιση και η καινοτομία διαμορφώνουν το μέλλον του κυπριακού τουρισμού και της φιλοξενίας.

«Τα βραβεία αυτά δεν είναι απλώς διακρίσεις· αποτελούν αναγνώριση της προσπάθειας, της αφοσίωσης και του οράματος. Είμαστε υπερήφανοι που στηρίζουμε δύο κλάδους που αποτελούν την ψυχή και τον κινητήριο μοχλό της Κύπρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι διακρίσεις που απονεμήθηκαν αναγνώρισαν οργανισμούς και επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για την καινοτομία στην εμπειρία πελάτη, την ποιοτική εξυπηρέτηση, τις βιώσιμες πρακτικές ανάπτυξης, τη στρατηγική τους προσέγγιση, τη λειτουργική αριστεία και την καινοτομία που οδηγεί τον κλάδο μπροστά.

Ανάμεσα στους μεγάλους νικητές της βραδιάς, το Cap St Georges Hotel & Resort απέσπασε δέκα σημαντικά βραβεία, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη διαρκή του δέσμευση στην παροχή εμπειριών φιλοξενίας παγκόσμιας κλάσης.

CYPRUS TOURISM AWARDS 2025

• Πλατινένιο Βραβείο – Excellence in Luxury Hospitality

• Χρυσό Βραβείο – Luxury Mode for Longer Moments (Extended Stay Experience)

• Χρυσό Βραβείο – Guest Service Excellence

• Αργυρό Βραβείο – Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions (MICE)

CYPRUS ESTIA AWARDS 2026

• Πλατινένιο Βραβείο – Tech Smart Hospitality

• Χρυσό Βραβείο – Bonsai Restaurant – Best International Cuisine

• Αργυρό Βραβείο – Kohili Restaurant – Fish & Seafood Excellence

• Αργυρό Βραβείο – Sky 7 Restaurant – Fine Dining Excellence

• Χάλκινο Βραβείο – Sapori Restaurant – Best International Cuisine

• Χάλκινο Βραβείο – Green Practices & Sustainability

Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις αναδεικνύουν την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και το πάθος ολόκληρης της ομάδας του Cap St Georges, η οποία συνεχίζει να δημιουργεί αξέχαστες εμπειρίες για τους επισκέπτες και να προωθεί την καινοτομία σε κάθε πτυχή της λειτουργίας του θερέτρου.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε επίσης δεκάδες ανώτερα στελέχη, decision-makers, επιχειρηματίες και θεσμικούς εκπροσώπους, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον δικτύωσης, συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων, με κοινό όραμα την περαιτέρω ενίσχυση της κυπριακής φιλοξενίας.

Σχολιάζοντας τη σημαντική αυτή διάκριση, η Διεύθυνση του Cap St Georges Hotel & Resort δήλωσε:

«Η κατάκτηση δέκα βραβείων σε δύο από τους πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς του κλάδου στην Κύπρο αποτελεί εξαιρετική τιμή και επιβεβαίωση της συλλογικής προσπάθειας της ομάδας μας. Οι διακρίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν το όραμά μας να δημιουργούμε έναν προορισμό πολυτελείας που συνδυάζει την άριστη φιλοξενία, τη γαστρονομική υπεροχή, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Ευχαριστούμε θερμά τους εργαζομένους μας, τους συνεργάτες μας και τους πιστούς επισκέπτες μας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, που μας εμπνέουν καθημερινά να επιδιώκουμε ακόμη υψηλότερα επίπεδα αριστείας.»

Καθώς το Cap St Georges Hotel & Resort συνεχίζει τη δυναμική του πορεία ανάπτυξης και διάκρισης, τα βραβεία αυτά ενισχύουν περαιτέρω τη φήμη του ως σημείο αναφοράς για την πολυτελή φιλοξενία στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από την BOUSSIAS Cyprus, έναν κορυφαίο οργανισμό που αναπτύσσει πλατφόρμες διαλόγου, αναγνώρισης, επαγγελματικής ανάπτυξης και στρατηγικής διασύνδεσης της αγοράς σε βασικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας.

Σχετικά με το Cap St Georges Hotel & Resort

Τοποθετημένο κατά μήκος της παρθένας δυτικής ακτογραμμής της Κύπρου, το Cap St Georges Hotel & Resort προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πολυτελούς διαβίωσης, συνδυάζοντας κομψή διαμονή, βραβευμένα εστιατόρια, εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης, εξαιρετικές υπηρεσίες και μαγευτική θέα στη Μεσόγειο Θάλασσα.