Αεροπορική εταιρεία ψάχνει τον... χειρότερο φωτογράφο για να του προσφέρει ταξίδι στην Ισλανδία και χιλιάδες ευρώ

Σε μια εποχή όπου όλοι διαθέτουν κάμερα μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, η λήψη καλών φωτογραφιών δεν είναι πάντα δεδομένη. Θολές εικόνες, κακή εστίαση ή ακόμη και δάχτυλα μπροστά στον φακό είναι μερικά από τα συνηθισμένα λάθη των μη έμπειρων χρηστών.

Αυτή ακριβώς την «αδυναμία» επιχειρεί να μετατρέψει σε πλεονέκτημα η Icelandair, σύμφωνα με το Euronews. Η εταιρεία αναζητά τον «πιο κακό φωτογράφο» για να συμμετάσχει στην καμπάνια που έχει ως στόχο να αποδείξει ότι είναι πρακτικά... αδύνατο να τραβήξεις κακές φωτογραφίες στην πανέμορφη Ισλανδία.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα ταξιδέψει για περίπου 10 ημέρες στη χώρα, με καλυμμένα τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής και δραστηριοτήτων, ενώ θα λάβει και αμοιβή που φτάνει περίπου τις 43.000 ευρώ για το περιεχόμενο που θα δημιουργήσει.

Η συμμετοχή στην καμπάνια προϋποθέτει την πλήρη απουσία επαγγελματικής εμπειρίας στη φωτογραφία, καθώς η εταιρεία επιδιώκει αυθεντικές και «ακατέργαστες» εικόνες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να είναι άνω των 21 ετών, να διαθέτουν διαβατήριο και να μπορούν να ταξιδέψουν στην Ισλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, απαιτείται άνεση μπροστά στην κάμερα, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες, όπως πεζοπορία και εξερεύνηση φυσικών τοπίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι το τέλος του Απριλίου μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της καμπάνιας, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις φωτογραφικές τους δεξιότητες, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την υποψηφιότητά τους με ένα σύντομο βίντεο παρουσίασης.

