ΑρχικήLike OnlineΑεροπορική εταιρεία ψάχνει τον... χειρότερο φωτογράφο για να του προσφέρει ταξίδι στην Ισλανδία και χιλιάδες ευρώ
Αεροπορική εταιρεία ψάχνει τον... χειρότερο φωτογράφο για να του προσφέρει ταξίδι στην Ισλανδία και χιλιάδες ευρώ

 26.04.2026 - 16:59
Αεροπορική εταιρεία ψάχνει τον... χειρότερο φωτογράφο για να του προσφέρει ταξίδι στην Ισλανδία και χιλιάδες ευρώ

Μια πρωτότυπη καμπάνια έχει λανσάρει η Icelandair, προσφέροντας σε έναν «κακό» φωτογράφο ένα 10ήμερο ταξίδι στην Ισλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα και σημαντική χρηματική αμοιβή, προκειμένου να αποδείξει ότι ακόμη και οι πιο... άσχετοι με τις κάμερες, τα φλας και τους φακούς μπορούν να τραβήξουν εντυπωσιακές εικόνες της χώρας.

Σε μια εποχή όπου όλοι διαθέτουν κάμερα μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, η λήψη καλών φωτογραφιών δεν είναι πάντα δεδομένη. Θολές εικόνες, κακή εστίαση ή ακόμη και δάχτυλα μπροστά στον φακό είναι μερικά από τα συνηθισμένα λάθη των μη έμπειρων χρηστών.

Αυτή ακριβώς την «αδυναμία» επιχειρεί να μετατρέψει σε πλεονέκτημα η Icelandair, σύμφωνα με το Euronews. Η εταιρεία αναζητά τον «πιο κακό φωτογράφο» για να συμμετάσχει στην καμπάνια που έχει ως στόχο να αποδείξει ότι είναι πρακτικά... αδύνατο να τραβήξεις κακές φωτογραφίες στην πανέμορφη Ισλανδία.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα ταξιδέψει για περίπου 10 ημέρες στη χώρα, με καλυμμένα τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής και δραστηριοτήτων, ενώ θα λάβει και αμοιβή που φτάνει περίπου τις 43.000 ευρώ για το περιεχόμενο που θα δημιουργήσει.

Η συμμετοχή στην καμπάνια προϋποθέτει την πλήρη απουσία επαγγελματικής εμπειρίας στη φωτογραφία, καθώς η εταιρεία επιδιώκει αυθεντικές και «ακατέργαστες» εικόνες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να είναι άνω των 21 ετών, να διαθέτουν διαβατήριο και να μπορούν να ταξιδέψουν στην Ισλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, απαιτείται άνεση μπροστά στην κάμερα, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες, όπως πεζοπορία και εξερεύνηση φυσικών τοπίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι το τέλος του Απριλίου μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της καμπάνιας, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις φωτογραφικές τους δεξιότητες, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την υποψηφιότητά τους με ένα σύντομο βίντεο παρουσίασης.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αν έχεις αυτές τις εφαρμογές στο κινητό σου, μπορείς να κάνεις σχεδόν τα πάντα στην Κύπρο – To TOP 5 σε iPhone και android
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που οι μυστικοί πράκτορες απομακρύνουν τον Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς
Κρίση χωρίς τέλος στον κτηνοτροφικό κόσμο: «Όχι» στο αίτημα για Προεδρική συνάντηση - Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί Φυτιρή
Εικόνες που σοκάρουν: Φωτογραφίες από πυροβολισμούς σκύλων στη Λευκωσία - Καταγγελίες για αδράνεια και τρόμο στην περιοχή
Ο Γιάννης και η Φωτεινή παντρεύτηκαν και από την εκκλησία πήγαν στο γήπεδο της ΑΕΚ για... σουτάκια, βίντεο
Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα εκτός ελέγχου «καρφώθηκε» σε δέντρο - Βίντεο
Χωρισμός: Πώς προχωράς πιο εύκολα μετά το τέλος μιας σχέσης;

 

 

 

Πυρά Ουστέλ κατά ΕΕ: «Μεροληπτική και άδικη η προσέγγιση στο Κυπριακό»

 26.04.2026 - 16:49
Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τις επιθέσεις κατά στόχων στον νότιο Λίβανο

 26.04.2026 - 17:10
Χριστοδουλίδης: «Πολύ σημαντική η συνάντηση ηγετών ΕΕ–περιοχής στην Κύπρο» - Αναφορές σε Τουρκία, νεκρή ζώνη και νέες στρατηγικές συνεργασίες

Χριστοδουλίδης: «Πολύ σημαντική η συνάντηση ηγετών ΕΕ–περιοχής στην Κύπρο» - Αναφορές σε Τουρκία, νεκρή ζώνη και νέες στρατηγικές συνεργασίες

Πολύ σημαντική χαρακτήρισε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ με ηγέτες κρατών της περιοχής, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χριστοδουλίδης: «Πολύ σημαντική η συνάντηση ηγετών ΕΕ–περιοχής στην Κύπρο» - Αναφορές σε Τουρκία, νεκρή ζώνη και νέες στρατηγικές συνεργασίες

Χριστοδουλίδης: «Πολύ σημαντική η συνάντηση ηγετών ΕΕ–περιοχής στην Κύπρο» - Αναφορές σε Τουρκία, νεκρή ζώνη και νέες στρατηγικές συνεργασίες

  •  26.04.2026 - 14:00
Κρίση χωρίς τέλος στον κτηνοτροφικό κόσμο: «Όχι» στο αίτημα για Προεδρική συνάντηση - Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί Φυτιρή

Κρίση χωρίς τέλος στον κτηνοτροφικό κόσμο: «Όχι» στο αίτημα για Προεδρική συνάντηση - Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί Φυτιρή

  •  26.04.2026 - 11:18
Τραγωδία στο Ακρωτήρι: Αυτός είναι ο 35χρονος μοτοσικλετιστής που «έσβησε» στην άσφαλτο

Τραγωδία στο Ακρωτήρι: Αυτός είναι ο 35χρονος μοτοσικλετιστής που «έσβησε» στην άσφαλτο

  •  26.04.2026 - 15:20
Νέο βίντεο από την επίθεση στο δείπνο στον Λευκό Οίκο -Γιατί φυγάδευσαν πρώτα τον αντιπρόεδρο Βανς και μετά τον Τραμπ

Νέο βίντεο από την επίθεση στο δείπνο στον Λευκό Οίκο -Γιατί φυγάδευσαν πρώτα τον αντιπρόεδρο Βανς και μετά τον Τραμπ

  •  26.04.2026 - 17:30
Λαϊκή εξέγερση στην Πάφο για τον τέως Μητροπολίτη: Με σύνθημα «Άρον, άρον σταύρωσον αυτόν» βγήκαν στους δρόμους εκατοντάδες πιστοί

Λαϊκή εξέγερση στην Πάφο για τον τέως Μητροπολίτη: Με σύνθημα «Άρον, άρον σταύρωσον αυτόν» βγήκαν στους δρόμους εκατοντάδες πιστοί

  •  26.04.2026 - 18:13
Εικόνες που σοκάρουν: Φωτογραφίες από πυροβολισμούς σκύλων στη Λευκωσία - Καταγγελίες για αδράνεια και τρόμο στην περιοχή

Εικόνες που σοκάρουν: Φωτογραφίες από πυροβολισμούς σκύλων στη Λευκωσία - Καταγγελίες για αδράνεια και τρόμο στην περιοχή

  •  26.04.2026 - 13:36
Ορθολογισμός: Η νέα καραμέλα εκείνων που αποφεύγουν μια άβολη και ασύμφορη συζήτηση  

Ορθολογισμός: Η νέα καραμέλα εκείνων που αποφεύγουν μια άβολη και ασύμφορη συζήτηση  

  •  26.04.2026 - 11:00
Μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία: Το «όραμα» Μιχαηλίδου για σύγχρονο σχολείο

Μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία: Το «όραμα» Μιχαηλίδου για σύγχρονο σχολείο

  •  26.04.2026 - 13:45

