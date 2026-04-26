Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρά Ουστέλ κατά ΕΕ: «Μεροληπτική και άδικη η προσέγγιση στο Κυπριακό»

Η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ έδειξε για άλλη μια φορά τη «μεροληπτική και άδικη» προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, «την οποία διατηρεί εδώ και χρόνια», υποστήριξε  ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ.

Σε δήλωσή του ο Ουστέλ αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για την εφαρμογή του άρθρου 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζοντας πως σκοπός της «ελληνοκυπριακής διοίκησης", όπως αποκαλεί την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι «να εμπλέξει την Ευρώπη στις μαξιμαλιστικές πολιτικές της στην Ανατολική Μεσόγειο, να θεσμοθετήσει την αναζήτηση στρατιωτικής προστασίας και να δημιουργήσει ένα πολιτικό μπλοκ κατά της Τουρκίας και της “τδβκ"».

Είπε ότι «δεν είναι η Τουρκία ή ο τουρκοκυπριακός λαός που κλιμακώνουν τις εντάσεις στην περιοχή», εκφράζοντας τη θέση πως «είναι η ίδια η ελληνοκυπριακή διοίκηση που επανεξοπλίζεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, συνάπτοντας στρατιωτικές συμφωνίες με διάφορες χώρες, μετατρέποντας το νησί σε κόμβο ξένης στρατιωτικής παρουσίας, βυθίζοντας το νησί στο επίκεντρο της σύγκρουσης και χρησιμοποιώντας απειλητική ρητορική τόσο προς την Τουρκία όσο και προς την “τδβκ”». Η ΕΕ πρέπει να κατανοήσει αυτές τις πραγματικότητες», υποστήριξε.

Είπε πως μια διαρκής, δίκαιη και βιώσιμη λύση στο νησί εξαρτάται «από την αποδοχή των σημερινών πραγματικοτήτων», προσθέτοντας πως οι ίδιοι παραμένουν «σταθεροί στην υπεράσπιση του οράματος μιας λύσης δύο κρατών βασισμένης στην κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την ισχυρή υποστήριξη της Τουρκίας».

«Θα συνεχίσουμε να διατυπώνουμε αυτή την πολιτική σε κάθε βήμα και να την ενισχύουμε με συγκεκριμένα μέτρα. Κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι ο τουρκοκυπριακός λαός θα υποχωρήσει μπροστά στις πιέσεις. Αυτός ο αγώνας είναι ένας αγώνας για την κυριαρχία, την ασφάλεια και ένα αξιοπρεπές μέλλον», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αν έχεις αυτές τις εφαρμογές στο κινητό σου, μπορείς να κάνεις σχεδόν τα πάντα στην Κύπρο – To TOP 5 σε iPhone και android
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που οι μυστικοί πράκτορες απομακρύνουν τον Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς
Κρίση χωρίς τέλος στον κτηνοτροφικό κόσμο: «Όχι» στο αίτημα για Προεδρική συνάντηση - Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί Φυτιρή
Εικόνες που σοκάρουν: Φωτογραφίες από πυροβολισμούς σκύλων στη Λευκωσία - Καταγγελίες για αδράνεια και τρόμο στην περιοχή
Ο Γιάννης και η Φωτεινή παντρεύτηκαν και από την εκκλησία πήγαν στο γήπεδο της ΑΕΚ για... σουτάκια, βίντεο
Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα εκτός ελέγχου «καρφώθηκε» σε δέντρο - Βίντεο
Χωρισμός: Πώς προχωράς πιο εύκολα μετά το τέλος μιας σχέσης;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραμπ: Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς δεν θα είχε συμβεί αν ήταν έτοιμη η αίθουσα χορού

 26.04.2026 - 16:38
Επόμενο άρθρο

Αεροπορική εταιρεία ψάχνει τον... χειρότερο φωτογράφο για να του προσφέρει ταξίδι στην Ισλανδία και χιλιάδες ευρώ

 26.04.2026 - 16:59
Χριστοδουλίδης: «Πολύ σημαντική η συνάντηση ηγετών ΕΕ–περιοχής στην Κύπρο» - Αναφορές σε Τουρκία, νεκρή ζώνη και νέες στρατηγικές συνεργασίες

Χριστοδουλίδης: «Πολύ σημαντική η συνάντηση ηγετών ΕΕ–περιοχής στην Κύπρο» - Αναφορές σε Τουρκία, νεκρή ζώνη και νέες στρατηγικές συνεργασίες

Πολύ σημαντική χαρακτήρισε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ με ηγέτες κρατών της περιοχής, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στο Ακρωτήρι: Αυτός είναι ο 35χρονος μοτοσικλετιστής που «έσβησε» στην άσφαλτο

Τραγωδία στο Ακρωτήρι: Αυτός είναι ο 35χρονος μοτοσικλετιστής που «έσβησε» στην άσφαλτο

  •  26.04.2026 - 15:20
Νέο βίντεο από την επίθεση στο δείπνο στον Λευκό Οίκο -Γιατί φυγάδευσαν πρώτα τον αντιπρόεδρο Βανς και μετά τον Τραμπ

Νέο βίντεο από την επίθεση στο δείπνο στον Λευκό Οίκο -Γιατί φυγάδευσαν πρώτα τον αντιπρόεδρο Βανς και μετά τον Τραμπ

  •  26.04.2026 - 17:30
Λαϊκή εξέγερση στην Πάφο για τον τέως Μητροπολίτη: Με σύνθημα «Άρον, άρον σταύρωσον αυτόν» βγήκαν στους δρόμους εκατοντάδες πιστοί

Λαϊκή εξέγερση στην Πάφο για τον τέως Μητροπολίτη: Με σύνθημα «Άρον, άρον σταύρωσον αυτόν» βγήκαν στους δρόμους εκατοντάδες πιστοί

  •  26.04.2026 - 18:13
Ορθολογισμός: Η νέα καραμέλα εκείνων που αποφεύγουν μια άβολη και ασύμφορη συζήτηση  

Ορθολογισμός: Η νέα καραμέλα εκείνων που αποφεύγουν μια άβολη και ασύμφορη συζήτηση  

  •  26.04.2026 - 11:00
Μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία: Το «όραμα» Μιχαηλίδου για σύγχρονο σχολείο

Μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία: Το «όραμα» Μιχαηλίδου για σύγχρονο σχολείο

  •  26.04.2026 - 13:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα