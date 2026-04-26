«Ήμασταν όλοι κάτω από τα τραπέζια» – Η συγκλονιστική μαρτυρία Κύπριου από την επίθεση κατά του Τραμπ

Αυτό που ξεκίνησε ως μια λαμπρή γιορτή παρουσία της πολιτικής ηγεσίας των ΗΠΑ, μετατράπηκε σε σκηνικό χάους αμέσως μετά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, όταν ακούστηκαν διαδοχικοί πυροβολισμοί.

Ο Μιχάλης Ιγνατίου μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Omega περιέγραψε με δραματικό τρόπο τις στιγμές που εκατοντάδες παρευρισκόμενοι, ανάμεσά τους υπουργοί και δισεκατομμυριούχοι, έπεσαν στο πάτωμα και κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια. «Ακούγαμε κραυγές χωρίς να ξέρουμε αν ήταν οι δράστες ή η αστυνομία», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας τον πανικό που επικράτησε μέχρι οι πάνοπλοι αστυνομικοί να ασφαλίσουν την αίθουσα. Ο δημοσιογράφος άφησε αιχμές για τα μέτρα ασφαλείας του ξενοδοχείου, επισημαίνοντας πως οι αψίδες ελέγχου τοποθετήθηκαν καθυστερημένα, γεγονός που ίσως επέτρεψε στον δράστη να πλησιάσει.

Με μια δόση τραγικής ειρωνείας, ο ανταποκριτής υπενθύμισε πως στο ίδιο σημείο είχε γίνει η απόπειρα κατά του Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981, την οποία είχε επίσης καλύψει. Κλείνοντας τη μαρτυρία του, τόνισε το αίσθημα ευαλωτότητας που κυρίευσε τους πάντες, καθώς μέσα σε δευτερόλεπτα η «γιορτή της δημοκρατίας» έδωσε τη θέση της στο ένστικτο της επιβίωσης.