Τρόμος στην Αγία Νάπα: Στα χέρια της Αστυνομίας ο 50χρονος που «κάρφωσε» το μαχαίρι στον 20χρονο για ένα κινητό

 26.04.2026 - 21:04
Μετά από συντονισμένες έρευνες και αξιολόγηση στοιχείων, μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου προχώρησαν σήμερα το απόγευμα στη σύλληψη ενός 50χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι το πρόσωπο που επιτέθηκε και τραυμάτισε νεαρό το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Νάπα.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται γύρω στις 10:30 χθες το βράδυ, όταν ένας 20χρονος κάτοικος της περιοχής κατήγγειλε έντρομος στις αρχές ότι έπεσε θύμα ληστείας ενώ περπατούσε στην οδό Μάρτας. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύματος, ο δράστης τον αιφνιδίασε, τον έριξε με τη βία στο έδαφος και υπό την απειλή μαχαιριού απαίτησε τα χρήματα και το κινητό του τηλέφωνο. Παρά το αρχικό σοκ, ο 20χρονος δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια και προέβαλε αντίσταση, γεγονός που οδήγησε στον τραυματισμό του στο χέρι από το μαχαίρι του δράστη.

Ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει το χρηματικό ποσό και το κινητό τηλέφωνο πριν τραπεί σε φυγή, αφήνοντας πίσω του το τραυματισμένο θύμα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου οι ιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες για τα τραύματά του και αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Η άμεση κινητοποίηση του ΤΑΕ Αμμοχώστου απέδωσε καρπούς, καθώς εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 50χρονου, ο οποίος πλέον βρίσκεται υπό κράτηση. Οι ανακριτές συνεχίζουν τις εξετάσεις, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

