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ΔΙΕΘΝΗ

Πάπας Λέων ΙΔ' για Σαγράδα Φαμίλια: «Όλοι είμαστε ζωντανές πέτρες αυτού του αριστουργήματος»

 10.06.2026 - 23:49
Πάπας Λέων ΙΔ' για Σαγράδα Φαμίλια: «Όλοι είμαστε ζωντανές πέτρες αυτού του αριστουργήματος»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' εξήρε τη Σαγράδα Φαμίλια ως ένα αριστούργημα από «πέτρα, χρώμα και φως», κατά τη διάρκεια λειτουργίας που τελέστηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τον θάνατο του σπουδαίου Καταλανού αρχιτέκτονα Άντονι Γκαουντί.

Κάτω από τους εντυπωσιακούς πύργους του εμβληματικού ναού, ο Πάπας χαρακτήρισε το ανολοκλήρωτο ακόμη έργο του Γκαουντί ως «σύμβολο ενότητας και αρμονίας για ολόκληρη την Ισπανία», παρομοιάζοντας την αδιάκοπη κατασκευή του με το διαρκές πνευματικό ταξίδι των χριστιανών προς τον Θεό.

Spain Pope

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' στη Σαγράδα Φαμίλια / AP

«Όλοι μας είμαστε οι ζωντανές πέτρες αυτού του οικοδομήματος», δήλωσε ο Πάπας από το βήμα του ναού, ενώ δίπλα του βρίσκονταν ο βασιλιάς Φελίπε VI και η βασίλισσα Λετίθια. Την τελετή πλαισίωσε πολυμελής χορωδία, η οποία γέμισε τον επιβλητικό ναό με μουσική και ύμνους.

Spain Pope

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' στη Σαγράδα Φαμίλια / AP

Η λειτουργία αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή της εβδομαδιαίας επίσκεψης του Πάπα στην Ισπανία, της πρώτης παπικής επίσκεψης στη χώρα έπειτα από 15 χρόνια. Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ισπανία, άλλοτε ένα από τα ισχυρότερα προπύργια του καθολικισμού στην Ευρώπη, ακολουθεί τα τελευταία χρόνια την ευρύτερη τάση εκκοσμίκευσης που παρατηρείται σε πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Spain Pope

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' στη Σαγράδα Φαμίλια / AP

Η Σαγράδα Φαμίλια, ένα από τα δημοφιλέστερα μνημεία παγκοσμίως και το σημαντικότερο έργο του Γκαουντί, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατασκευή περισσότερο από έναν αιώνα μετά την έναρξη των εργασιών, αποτελώντας ταυτόχρονα αρχιτεκτονικό θαύμα, θρησκευτικό σύμβολο και σημείο αναφοράς για εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Spain Pope

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' στη Σαγράδα Φαμίλια / AP

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους γύρω από τη Σαγράδα Φαμίλια για να παρακολουθήσουν τη λειτουργία. Η περιοχή τέθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με πολλούς δρόμους να κλείνουν για την κυκλοφορία και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται επί ποδός.

 

Μετά τη λειτουργία, χιλιάδες πολίτες παρέμειναν στην περιοχή για να παρακολουθήσουν μια εντυπωσιακή φωταγώγηση που συνόδευσε τα εγκαίνια του τελευταίου και υψηλότερου πύργου του ναού, του Πύργου του Ιησού Χριστού. Με την ολοκλήρωσή του, η Σαγράδα Φαμίλια αναδείχθηκε στο ψηλότερο χριστιανικό ναό στον κόσμο.

Pope Leo XIV

AP

Spain Pope

AP

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Ποντίφικας επισκέφθηκε έναν ακόμη ιστορικό τόπο θρησκευτικής σημασίας για την Καταλονία, το εμβληματικό Montserrat, ένα ορεινό συγκρότημα έξω από την Βαρκελώνη που κατέχει ξεχωριστή θέση στην πνευματική και πολιτιστική ταυτότητα των Καταλανών.

APTOPIX Pope Leo XIV

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ στο Αββαείο του Montserrat / AP

Χιλιάδες πιστοί έσπευσαν από νωρίς στο μοναστήρι για να υποδεχθούν τον Πάπα. Ομάδες μοναχών και μαθητών κρατούσαν φωτογραφίες και πανό με μηνύματα καλωσορίσματος έξω από τη βασιλική.

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