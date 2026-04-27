Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου

 27.04.2026 - 07:17
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου

Η ακρίβεια, θέμα με κρατικό παραλιακό φιλέτο στο Παραλίμνι, η προεκλογική εκστρατεία και η 'τοξικότητα', το θέμα των συντάξεων, το περιστατικό μεταξύ του Τυχικού και ιερέα στην Πάφο, αλλά και η συμφωνία για παρουσία γαλλικών δυνάμεων στην Κύπρο, είναι ορισμένα από τα θέματα που προβάλλει ο Τύπος σήμερα στις πρώτες του σελίδες.

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Κύμα ακρίβειας κτυπά τους καταναλωτές» γράφει ότι αναμένεται και ηλεκτροσόκ με βάση την δήλωση του Προέδρου του ΔΣ της ΑΗΚ για φουσκωμένο λογαριασμό ρεύματος μεταξύ 5-7% τον Μάιο. Σε άλλο της θέμα η εφημερίδα γράφει για μετωπική σύγκρουση κτηνοτρόφων - κυβέρνησης που είναι αποφασισμένοι να επανέλθουν με δυναμικότερες κινητοποιήσεις και ότι απόψε παίρνουν αποφάσεις για τα επόμενα τους βήματα. Αλλού γράφει για επεισόδιο μεταξύ Τυχικού και ιερέα σε ναό στην Πάφο και ότι δεσπότης και παπάς πήγαν στην Αστυνομία.

Ο «Πολίτης» με τίτλο «Ύποπτες σκιές» γράφει ότι σε κρατικό παραλιακό φιλέτο, το οποίο μισθώθηκε στον Δήμο Παραλιμνίου, για την δημιουργία χώρου στάθμευσης, λειτουργεί από το 2022 επιχείρηση μασάζ χωρίς καμμία άδεια. Αλλού προβάλλεται συνέντευξη στον «Π» του Εφόρου Φορολογίας Σωτήρη Μαρίκιδη ο οποίος μίλησε για δύο αλλαγές που έρχονται με την φορολογική δήλωση του 2025. Επίσης, η εφημερίδα γράφει ότι ιερέας του Ναού του Αποστόλου Παύλου στην Πάφο κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον Μητροπολίτη Τυχικό κατά τη διάρκεια λειτουργίας.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Πολιτική τοξικότητας» γράφει ότι αιχμές, υπονούμενα και δημιουργία περιρρέουσας εναντίον προσώπων αλλά και πολιτικών ηγεσιών με επίκληση την διαφθορά είναι το κύριο γνώρισμα της προεκλογικής εκστρατείας λίγο πριν το άνοιγμα των καλπών. Αλλού, γράφει για την επόμενη ημέρα του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο αναφέροντας ότι για την Κύπρο η κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων θα έρθει μέσα από την υλοποίηση. Επίσης, η εφημερίδα αναφέρεται στην επίθεση ενόπλου στο δείπνο των ανταποκριτών στην Ουάσινγκτον από 31χρονο το Σάββατο.

Η «Χαραυγή» υπό τον τίτλο «Επαρκείς και αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους» γράφει ότι η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους τονίζει ότι η επικείμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση πρέπει να έχει ως αφετηρία τις ανάγκες των εργαζομένων και των συνταξιούχων με στόχο επαρκείς και αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους. Σε άλλο της θέμα, γράφει ότι ο Πρόεδρος προανήγγειλε συμφωνία για παρουσία γαλλικών δυνάμεων στην Κύπρο εντός Ιουνίου στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας με την Γαλλία χωρίς ακόμη σαφείς διευκρινίσεις για εγκαταστάσεις και πρακτικές λεπτομέρειες. Αλλού αναφέρεται σε κοκτέιλ σκόνης και καταιγίδων τις επόμενες ημέρες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα