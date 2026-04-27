ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία: Τρεις συλλήψεις μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα
 27.04.2026 - 07:22
Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη τριών προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, πλαστοπροσωπία, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, οδήγηση κλοπιμαίου οχήματος, καθώς και οδήγηση οχήματος υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 492 οχήματα και ελέγχθηκαν 689 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 33 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν εννέα (9) καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 301 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 14 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εφτά (7) οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 166 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, οι τέσσερις (4) καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, που προέκυψαν μετά από 79 ελέγχους οδηγών οχημάτων.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ: Βρέθηκαν τρεις τυχεροί και γέμισαν τις... τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και πού παίχτηκαν τα δελτία
Χάος στον αυτοκινητόδρομο: Έκλεισε λωρίδα μετά από ακινητοποίηση φορτηγού - Δείτε σε ποιο σημείο
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Έρχονται βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 27/4 - Ανάμεσα τους κι ένα... παράξενο όνομα
Κακά μαντάτα για τις τιμές των καυσιμων - Ξεπέρασε τα 107 δολάρια το Brent
Αντίστροφη μέτρηση για το ψηφιακό ευρώ: Τι αλλάζει στις συναλλαγές και πώς θα λειτουργεί - Θα αντικαταστήσει τα μετρητά;

 

 

 

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου

 27.04.2026 - 07:17
Ο άνδρας της είχε άνοια στα 56 του - Δεν αντιλήφθηκε τα σημάδια επειδή έμοιαζαν «ασήμαντα»

 27.04.2026 - 07:30
ΔΗΚΟ σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Πιέσεις, δημοσκοπήσεις και η μάχη για τον ρυθμιστικό ρόλο

Η ομιλία του Προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου, ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, για την επικύρωση των ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές σηματοδοτεί την είσοδο του κόμματος στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές εκλογές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΚΟ σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Πιέσεις, δημοσκοπήσεις και η μάχη για τον ρυθμιστικό ρόλο

ΔΗΚΟ σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Πιέσεις, δημοσκοπήσεις και η μάχη για τον ρυθμιστικό ρόλο

  •  27.04.2026 - 06:13
Αντίστροφη μέτρηση για το ψηφιακό ευρώ: Τι αλλάζει στις συναλλαγές και πώς θα λειτουργεί - Θα αντικαταστήσει τα μετρητά;

Αντίστροφη μέτρηση για το ψηφιακό ευρώ: Τι αλλάζει στις συναλλαγές και πώς θα λειτουργεί - Θα αντικαταστήσει τα μετρητά;

  •  27.04.2026 - 06:14
Τραμπ: Περιγράφει καρέ-καρέ την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών - «Ο δράστης ήταν γρήγορος, το NFL θα έπρεπε να τον προσλάβει»

Τραμπ: Περιγράφει καρέ-καρέ την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών - «Ο δράστης ήταν γρήγορος, το NFL θα έπρεπε να τον προσλάβει»

  •  27.04.2026 - 06:16
Κακά μαντάτα για τις τιμές των καυσιμων - Ξεπέρασε τα 107 δολάρια το Brent

Κακά μαντάτα για τις τιμές των καυσιμων - Ξεπέρασε τα 107 δολάρια το Brent

  •  27.04.2026 - 06:20
Χάος στον αυτοκινητόδρομο: Έκλεισε λωρίδα μετά από ακινητοποίηση φορτηγού - Δείτε σε ποιο σημείο

Χάος στον αυτοκινητόδρομο: Έκλεισε λωρίδα μετά από ακινητοποίηση φορτηγού - Δείτε σε ποιο σημείο

  •  27.04.2026 - 07:07
Τζόκερ: Βρέθηκαν τρεις τυχεροί και γέμισαν τις... τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και πού παίχτηκαν τα δελτία

Τζόκερ: Βρέθηκαν τρεις τυχεροί και γέμισαν τις... τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και πού παίχτηκαν τα δελτία

  •  27.04.2026 - 06:31
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου

  •  27.04.2026 - 07:17
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Έρχονται βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Έρχονται βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

  •  27.04.2026 - 06:23

