Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Σε τροχιά η νέα προσπάθεια για το Κυπριακό» – Μήνυμα για τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη

Κατά την παρουσία του στα εγκαίνια του νέου κτηρίου Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών «Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής», ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις αυξημένες παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη, τονίζοντας: «Είμαστε σε επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι αυξημένες αυτές οι παραβιάσεις, που γίνονται με έναν διττό στόχο».

Όπως εξήγησε, από τη μία πλευρά επιχειρείται η αμφισβήτηση του καθεστώτος της νεκρής ζώνης, ενώ από την άλλη δημιουργούνται πρόσθετα εμπόδια στη νέα διπλωματική προσπάθεια. «Θέλουμε να δούμε όμως αποτελέσματα. Δεν μας ικανοποιεί και δεν μας αρκεί η λεκτική αντίδραση», υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι είχε ήδη αναφερθεί δημόσια στη νέα προσπάθεια του ΟΗΕ μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα στις Βρυξέλλες, σημειώνοντας: «Υπάρχει μία συνειδητή πολιτική από κάποιους να δημιουργήσουν προβλήματα σε αυτή την προσπάθεια».

Σε σχέση με τις ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος, επεσήμανε ότι αυτές αποσκοπούν τόσο στην αμφισβήτηση της νεκρής ζώνης και του ψηφίσματος 186/1964 όσο και στην προώθηση ξεχωριστής συμφωνίας με τα Ηνωμένα Έθνη. «Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Κυβέρνηση δρα σε δύο επίπεδα, στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας: «Είναι ξεκάθαρη η ευθύνη που ανήκει στην Τουρκία».

Αναφερόμενος στη χρονική εξέλιξη της νέας πρωτοβουλίας, διευκρίνισε ότι αυτή δεν πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιούλιο, αλλά ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη: «Δεν θα ξεκινήσει τον Ιούλιο», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «γίνεται η αναγκαία προεργασία» τόσο από τον Γενικό Γραμματέα όσο και από την προσωπική του απεσταλμένη.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών, ενώ για τη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη αναμένεται σύντομα επίσημη ανακοίνωση.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία του ηγέτη της Συρίας, Αχμέντ αλ Σαράα, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο, ο Πρόεδρος χαρακτήρισε σημαντική τη συμμετοχή του, δηλώνοντας: «Θεωρώ σημαντική την αποδοχή της πρόσκλησής μας».

Όπως σημείωσε, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να αποτραπεί η παρουσία του, ο Σύρος ηγέτης συμμετείχε κανονικά και τοποθετήθηκε για τις σχέσεις ΕΕ–Συρίας. Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος υπογράμμισε τον ρόλο της Κύπρου στην περιοχή: «Συνεχίζουμε να διαδραματίζουμε έναν ουσιαστικό ρόλο προσανατολισμένο στα αποτελέσματα».