Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι κτηνοτρόφοι: Αποφασίζουν νέα δυναμικά μέτρα – «Ανοιχτή η πόρτα του Προεδρικού», δηλώνει ο ΠτΔ

 28.04.2026 - 09:02
Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η αντιπαράθεση μεταξύ κτηνοτρόφων και Κυβέρνησης, με τον κλάδο να βρίσκεται σε αναβρασμό και να προσανατολίζεται σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων του.

Η εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων, Στέλλα Πέτρου, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Sigma, έδωσε το στίγμα των προθέσεων των συναδέλφων της, την ώρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στέλνει μήνυμα για συνεργασία προκειμένου να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα.

​Σύμφωνα με την κ. Πέτρου, οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε διαρκείς διαβουλεύσεις για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων τους, με το κλίμα στις τάξεις τους να περιγράφεται ως απελπισμένο και απογοητευμένο. Η ίδια τόνισε πως η απόφαση για τη λήψη νέων δυναμικών μέτρων είναι στο τραπέζι, καθώς θεωρούν ότι η μέχρι τώρα στάση της Πολιτείας δεν έχει δώσει λύσεις στα φλέγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με επίκεντρο τις θανατώσεις ζώων. Μάλιστα, εξέφρασε την έντονη απορία του κλάδου για το γεγονός ότι ζώα που θεωρούνται ασθενή συνεχίζουν να έχουν υψηλή παραγωγικότητα σε γάλα, γεγονός που προκαλεί ερωτηματικά ως προς την ορθότητα των διαδικασιών που ακολουθούνται.

​Η κ. Πέτρου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο αίσθημα απαξίωσης που νιώθουν οι κτηνοτρόφοι, σημειώνοντας πως η άρνηση για μια άμεση συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πρόσφατο παρελθόν πλήγωσε τον κλάδο. Όπως ανέφερε, οι κτηνοτρόφοι δεν επιθυμούν να βρίσκονται «κάτω από ομπρέλες», αλλά ζητούν απευθείας διάλογο για να εκθέσουν τα προβλήματά τους, καθώς θεωρούν ότι η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

​Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του το απόγευμα της Δευτέρας, εμφανίστηκε έτοιμος για διάλογο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει πρόβλημα να συναντηθεί με οποιονδήποτε το ζητήσει. Ωστόσο, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τους κτηνοτρόφους, υπογραμμίζοντας ότι η έλλειψη συνεργασίας είναι αυτή που εμποδίζει την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων. Ο Πρόεδρος τόνισε την ανάγκη πιστής τήρησης των διεθνών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν τον τομέα, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχεδιασμό για την αναπλήρωση των χαμένων εισοδημάτων των παραγωγών.

