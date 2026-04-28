Ποιοι και πότε θα λάβουν το επίδομα πολύτεκνης μάνας – Όλες οι λεπτομέρειες

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» ο Πρόεδρος της Οργάνωσης, την ερχόμενη Κυριακή στις 11:00 π.μ. στο κέντρο «Χριστιάνα» στην Αλάμπρα, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκδήλωση τιμής, η οποία φέτος μεταφέρθηκε μία εβδομάδα νωρίτερα από την επίσημη Γιορτή της Μητέρας λόγω τεχνικών ζητημάτων με τη διαθεσιμότητα χώρων.

​Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκονται 250 πολύτεκνες μητέρες, οι οποίες θα λάβουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό ως επίδομα. Πρόκειται για γυναίκες που έχουν φέρει στον κόσμο πέντε παιδιά και άνω, ή που έχουν προσφέρει στην πατρίδα στέλνοντας τέσσερα παιδιά στην Εθνική Φρουρά. Παράλληλα, θα τιμηθούν ηλικιωμένες μητέρες με τέσσερα παιδιά ή εκείνες που είχαν τρεις γιους στις τάξεις του στρατού. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν είναι εντυπωσιακά, καθώς οι 250 αυτές μητέρες έχουν προσφέρει στην κοινωνία συνολικά 1.208 παιδιά, η συνεισφορά των οποίων στην οικονομία του κράτους μέσω φόρων και εισφορών υπολογίζεται να αγγίξει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.

​Η φετινή εκδήλωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Πρόεδρος της Οργάνωσης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το οξύ πρόβλημα της υπογεννητικότητας που μαστίζει την Κύπρο. Με την επισήμανση ότι ο πληθυσμός γερνά επικίνδυνα, ο κ. Ολύμπιος παρουσίασε συγκλονιστικά στατιστικά, σημειώνοντας πως ενώ το 2004 η οργάνωση έστειλε 1.600 παιδιά στην πρώτη δημοτικού, τη φετινή χρονιά ο αριθμός αυτός κατρακύλησε στα 501. Κλείνοντας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη φορολογική μεταρρύθμιση και τα ενισχυμένα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου για την υλοποίηση του επιδόματος γέννησης τρίτου παιδιού.