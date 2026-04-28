ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στον ΔΗΣΥ για τον Γυμνασιάρχη του ιστορικού Παγκυπρίου Γυμνασίου - Σήμερα η κηδεία του - Δείτε φωτογραφία

 28.04.2026 - 13:08
Θλίψη εκφράζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός για τον θάνατο του Γεώργιου Προδρόμου.

«Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην εκπαιδευτική και πνευματική ζωή της Κύπρου», γράφει συγκεκριμένα η ανακοίνωση.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του Γεωργίου Προδρόμου, Γυμνασιάρχη του ιστορικού Παγκυπρίου Γυμνασίου και πολυγραφότατου πνευματικού ανθρώπου, ο οποίος κηδεύεται σήμερα.

Ο εκλιπών υπηρέτησε με αφοσίωση την παιδεία και τον πολιτισμό του τόπου μας, αφήνοντας πίσω του πολύτιμο έργο και ισχυρό αποτύπωμα στις γενιές μαθητών που διαμόρφωσε με ήθος, γνώση και αξίες.

Η προσφορά του στην εκπαίδευση και στα γράμματα υπήρξε ουσιαστική και διαχρονική. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην εκπαιδευτική και πνευματική ζωή της Κύπρου.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη.

