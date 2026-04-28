«Θα συνεχίσω να υπογράφω διεθνείς συμφωνίες – Πώς απαντά στις τουρκικές προκλήσεις ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ, στη Λευκωσία, και κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του κ. Έρχιουρμαν σε σχέση με μια νέα πρωτοβουλία για το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η πρωτοβουλία έχει ήδη ξεκινήσει μετά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Τουρκία και αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαμε στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο.

Να σας θυμίσω ότι το είχα αναφέρει από τότε, χωρίς να γίνουν δηλώσεις του κ. Έρχουρμαν, και ο Γενικός Γραμματέας ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, να εργάζεται επί της ουσίας του Κυπριακού και είμαστε έτοιμοι, γιατί άκουσα και κάτι δηλώσεις περί εκλογών και προεδρίας, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, και την άλλη εβδομάδα αν μας καλέσει, αν θεωρεί ότι η πρωτοβουλία του είναι σε ώριμο στάδιο, επί της ουσίας επαναλαμβάνω αυτό ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι αν όντως πάμε για μετά τον Ιούλιο σε μια διευρυμένη διάσκεψη, τότε εκ των πραγμάτων δεν αποδεικνύεται ότι η Κυπριακή Προεδρία και οι εκλογές είναι παράγοντες που συνιστούσαν εμπόδιο στο να ξεκινήσει η συζήτηση επί της ουσίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «προφανώς αν πάμε μετά τον Ιούνιο που ολοκληρώνεται η προεδρία, η τουρκική πλευρά χρονοτριβεί έτσι ώστε να επιβεβαιώσει τη θέση της, που προφανώς ήταν θέση που μετέφερε στην κα Ολγκίν ότι δεν θα ήθελε μέσα στο πλαίσιο της Προεδρίας. Επαναλαμβάνω ότι και την άλλη εβδομάδα να μας Καλέσει ο ΓΓ είμαστε έτοιμοι».

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του κ. Έρχιουρμαν ότι η Κυβέρνηση υπογράφει στρατιωτικές συμμαχίες με κράτη της περιοχής, αγνοώντας τους Τουρκοκύπριους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «και θα συνεχίσω να υπογράφω. Συμμετέχω στις συνομιλίες με δυο ιδιότητες, ως ηγέτης της ελληνοκυπριακής πλευράς αλλά και ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τα θέματα εγγυήσεων. Από εκεί και πέρα, η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι καιρός να το αντιληφθούν όλοι, είναι κράτος μέλος της ΕΕ, κράτος των ΗΕ και θα συνεχίσει να υπογράφει συμφωνίες, συμφωνίες που αναδεικνύουν όχι μόνο τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιον μας. Είδαν όλοι, συμπεριλαμβανομένου και του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος αν ήθελε θα μπορούσε να παραστεί στην άτυπη Σύνοδο, τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι μόνο στην περιοχή, με την πραγματοποίηση μιας Συνόδου που, τα σχόλια που ακούμε μέχρι σήμερα, που λαμβάνουμε μέσα από τα μηνύματα ξένων ηγετών, ήταν απόλυτα πετυχημένη, αλλά και τις σημαντικές συζητήσεις που έγιναν σε σχέση με τον κοινό πλέον στόχο. Και χαίρομαι γιατί το μότο της Προεδρίας μας επιβεβαιώνεται από τις εξελίξεις, να πετύχουμε τον στόχο της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ».