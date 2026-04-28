Αιχμές Αρχιεπισκοπής για τον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό: «Τον χτύπησε και τον έσπρωξε»

Σε μια αυστηρή παρέμβαση, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου απαντά στα όσα, όπως αναφέρει, παρουσιάζονται διαστρεβλωμένα στη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες ημέρες, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της για την υπόθεση του εν αργία πρώην Μητροπολίτη Πάφου και καλώντας σε σεβασμό της αλήθειας και των αποφάσεων της Εκκλησίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Κύπρου:

Επειδή αυτές τις μέρες βλέπουν το φως της δημοσιότητας πολλά διαστρεβλωτικά της πραγματικότητας και της αλήθειας, θα θέλαμε προς αποκατάσταση της αλήθειας να επισημάνουμε ότι:

1. Οι εν αργία διατελούντες κληρικοί δεν επιτρέπεται να φέρουν τα χαρακτηριστικά του βαθμού τους άμφια, ούτε και να μνημονεύουν (προσκομίζουν) στην αγία Πρόθεση. Ο εν αργία διατελών πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός περιεβλήθη, την παρελθούσα Κυριακή, επιτραχήλιον και ωμόφορον και με τη μερίδα και την ιερά λόγχη μνημόνευε στην αγία Πρόθεση του Ι. Ν. Αποστόλου Παύλου και Βαρνάβα. Ο δικηγόρος του, ως πρώην κληρικός, θα πρέπει να γνωρίζει καλώς το τι διαλαμβάνει η ποινή της αργίας σε έναν κληρικό.

2. Σε παρατήρηση του προϊσταμένου του ναού ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται, ο πρώην Μητροπολίτης τον κτύπησε και τον έσπρωξε ταυτόχρονα. Υπάρχει η σχετική μαρτυρία του δευτέρου ιερέως του ναού. Ουδείς εμποδίζει τον τέως Μητροπολίτη να προσεύχεται και να ψάλλει στους διάφορους ναούς, εφόσον μάλιστα κατέχει τα προσόντα του ψάλτου και διαθέτει μελωδική φωνή. Τούτο, εξάλλου, πράττει τελευταίως, επισκεπτόμενος τους πανηγυρίζοντες ναούς. Δεν του επιτρέπεται, όμως, «να προσκομίζει» στην αγία Πρόθεση, πράγμα που, για περίεργους λόγους, έκαμε για πρώτη φορά την περασμένη Κυριακή.

3. Οι διαδόσεις περί προτροπής του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου προς τον Δήμαρχο Πάφου κ. Φ. Φαίδωνος να «κατασκευάσει» κατηγορίες εναντίον του πρώην Μητροπολίτη Πάφου, ώστε να διευκολυνθεί η απομάκρυνσή του από τον Μητροπολιτικό Θρόνο είναι ψευδείς και ανυπόστατες. Ήδη δόθησαν οδηγίες στους δικηγόρους της Αρχιεπισκοπής να δράσουν καταλλήλως. Εξάλλου ούτε οι καταγγελίες του Δημάρχου Πάφου, ούτε άλλες πιο

σοβαρές και συγκεκριμένες κατηγορίες χρησιμοποιήθηκαν στο κατηγορητήριο, κατά του Μητροπολίτη Πάφου. Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζεν ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου ήσαν εκκλησιολογικού χαρακτήρα και, βάσει αυτών, η Ιερά Σύνοδος τον εκήρυξε έκπτωτο από τον θρόνο αρχικά, και του επέβαλε την ποινή της αργίας αργότερα. Αυτές τις κατηγορίες εξέτασε και στις σχετικές αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου στηρίχτηκε και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου για να απορρίψει και τις δύο εκκλήτους προσφυγές του πρώην Μητροπολίτη Πάφου.

4. Εάν κάποιος έχει πληροφορίες ή μαρτυρίες για οικονομικές ατασθαλίες ή κακοδιαχείριση στη Μητρόπολη Πάφου, προτρέπεται να απευθυνθεί είτε στο Ελεγκτικό Τμήμα της Ιεράς Συνόδου. Οποιοσδήποτε κατέχει στοιχεία για τέλεση Οικονομικών εγκλημάτων μπορεί να τα καταγγείλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Όσοι, όμως, εν γνώσει τους ψεύδονται, πέραν της αντιμετώπισης των νομικών επιπτώσεων από τη στάση τους, ας σκεφτούν τη συνείδησή τους ή ας φοβηθούν τον Θεό.

5. Καλείται ο ευσεβής λαός της Πάφου να δείξει εμπιστοσύνη στην Εκκλησία και την Ιερά Σύνοδο και να μην παρασύρεται είτε από καθηρημένους κληρικούς, είτε από ευσεβοφανείς Χριστιανούς οι οποίοι «προς ίδιον αυτών όφελος» ζητούν να τον παρασύρουν στις κακοδοξίες τους. Η Ιερά Σύνοδος πολύ σύντομα, με νηφαλιότητα, θα εκλέξει τον νέον ποιμενάρχη της Πάφου