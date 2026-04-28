ΑρχικήΚοινωνίαΒΙΝΤΕΟ: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για εξαίρεση θανάτωσης ζώων με αφθώδη πυρετό – Διευκρινίζει ο Πίπης
ΒΙΝΤΕΟ: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για εξαίρεση θανάτωσης ζώων με αφθώδη πυρετό – Διευκρινίζει ο Πίπης

 28.04.2026 - 14:14
ΒΙΝΤΕΟ: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για εξαίρεση θανάτωσης ζώων με αφθώδη πυρετό – Διευκρινίζει ο Πίπης

Σε συναγερμό τέθηκαν εκ νέου οι αρμόδιοι φορείς για τον αφθώδη πυρετό μετά τον εντοπισμό θετικών κρουσμάτων σπάνιας κυπριακής φυλής προβάτων στην Β’ κτηνοτροφική περιοχή στη Δρομολαξιά, η οποία εκτρέφει γύρω στο 50% των προβάτων της εν λόγω φυλής.

Ο ιδιοκτήτης της μονάδας γνωστοποίησε νωρίτερα ότι με το που πληροφορήθηκε τα αποτελέσματα αποτάθηκε τόσο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Υπουργείο Γεωργίας, ζητώντας εξαίρεση της μονάδας του από τη θανάτωση, επικαλούμενος τόσο τη σπανιότητα της φυλής όσο και τη σημασία της για την κυπριακή αγροτική κληρονομιά

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα», ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, ξεκαθάρισε πως είναι δύο οι περιπτώσεις που ο ιός εντοπίστηκε σε σπάνιες φυλές και πρόκειται για τη φυλή των παχύουρων προβάτων και τη φυλή των κόκκινων αγελάδων. Να σημειωθεί πως αφορά δύο διαφορετικές κτηνοτροφικές μονάδες που όμως βρίσκονται και οι δύο στην ίδια περιοχή.

Ο κύριος Πίπης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι λόγω του γεγονότος ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος εξάλειψης των πιο πάνω φυλών, υπό προϋποθέσεις μπορεί να υπάρξει η εξαίρεση του μέτρου της θανάτωσης των μολυσμένων ζώων. Εν συνεχεία αναφέρθηκε στο ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις και διευκρίνισε πως σχετίζονται με την εφαρμογή ενός προγράμματος με μέτρα που θα διασφαλίζουν τον περιορισμό του ενδεχομένου να υπάρξει διασπορά του ιού στις υπόλοιπες γειτνιάζουσες κτηνοτροφικές μονάδες.

Τα μέτρα αυτά, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, έχουν να κάνουν με την ορθή μεταχείριση των εκτροφών, εάν είναι απομονωμένα τα υποστατικά από τα υπόλοιπα, εάν το προσωπικό που απασχολείται εκεί είναι αποκλειστικά στις εν λόγω μονάδες και επιπλέον το υγειονομικό καθεστώς για την κατάσταση των ζώων στη συγκεκριμένη εκτροφή.

Απαντώντας στο εάν είναι δυνατόν τα αυστηρά αυτά μέτρα να εφαρμοστούν και σε άλλες περιπτώσεις, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι θανατώσεις, ο ίδιος είπε, «Όχι! Ο κανονισμός θέτει ως προϋπόθεση τη γενεσιουργό αιτία που αποτελεί τη βάση στην οποία αποφασίστηκε να παρέχεται αυτή η συγκεκριμένη εξαίρεση…».

Δείτε το απόσπασμα:

 

 

 

«Θα συνεχίσω να υπογράφω διεθνείς συμφωνίες – Πώς απαντά στις τουρκικές προκλήσεις ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

«Θα συνεχίσω να υπογράφω διεθνείς συμφωνίες – Πώς απαντά στις τουρκικές προκλήσεις ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

«Θα συνεχίσω να υπογράφω διεθνείς συμφωνίες – Πώς απαντά στις τουρκικές προκλήσεις ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  28.04.2026 - 13:07
Βαφεάδης για Λιμάνι Λάρνακας: «Δεν αλλάζουμε πορεία – Θα προχωρήσουμε με όσα συμφωνήσαμε»

  •  28.04.2026 - 14:56
ΠτΔ για Σάντυ: «Προχωρά η υπόθεση, δεν εμπλέκομαι στις ανακριτικές διαδικασίες»

  •  28.04.2026 - 13:08
Αιχμές Αρχιεπισκοπής για τον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό: «Τον χτύπησε και τον έσπρωξε»

  •  28.04.2026 - 14:10
Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Πολέμησα τη διαφθορά και πλήρωσα το τίμημα με την απόλυση μου»

  •  28.04.2026 - 12:41
ΒΙΝΤΕΟ: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για εξαίρεση θανάτωσης ζώων με αφθώδη πυρετό – Διευκρινίζει ο Πίπης

ΒΙΝΤΕΟ: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για εξαίρεση θανάτωσης ζώων με αφθώδη πυρετό – Διευκρινίζει ο Πίπης

  •  28.04.2026 - 14:14
Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο: Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις στα social media - «Α ρε χάρε πάλι ζήλεψες την λεβεντιά» - Φωτογραφία

  •  28.04.2026 - 11:57
Ποιοι και πότε θα λάβουν το επίδομα πολύτεκνης μάνας – Όλες οι λεπτομέρειες

  •  28.04.2026 - 12:58

