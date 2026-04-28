Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την Λευκωσία εν μέσω έντονων καιρικών φαινομένων - Εντυπωσιακό βίντεο

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στη σελίδα «RoadReport.CY», οι οδηγοί που ταξίδευαν στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας έμειναν άναυδοι καθώς σχηματίστηκε ένα μεγάλο σύννεφο προκαλώντας ανησυχία, με αρκετούς οδηγούς να καταγράφουν το σπάνιο φαινόμενο με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις, ο ανεμοστρόβιλος κατευθύνθηκε προς τις βόρειες, κατεχόμενες περιοχές του νησιού. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει επιβεβαιωμένες αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς ούτε στις περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση της Κύπρου ούτε στις κατεχόμενες περιοχές.

