Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική
Νέο περιστατικό στην Αυλώνα: Γεωργική δραστηριότητα από Ε/κ πλησίον της νεκρής ζώνης - Κινητοποίηση «τ/κ προσωπικού ασφάλειας»

 28.04.2026 - 17:07
Σε παρέμβαση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για ειρηνική διευθέτηση περιστατικού, που αφορούσε στην κινητοποίηση "τουρκοκυπριακού προσωπικού ασφάλειας" στη νεκρή ζώνη στην περιοχή Αυλώνας την Τρίτη, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο εκπρόσωπος τύπου της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στο νησί, Αλίμ Σιντίκ.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ για το περιστατικό, ο κ. Σιντίκ είπε ότι υπήρξε γεωργική δραστηριότητα από Ελληνοκύπριο πλησίον της "βόρειας γραμμή κατάπαυσης του πυρός", η οποία οδήγησε σε κινητοποίηση «τουρκοκυπριακού προσωπικού ασφαλείας».

«Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ συνεργάστηκε με όλα τα μέρη για την πρόληψη εντάσεων και τη διατήρηση του στάτους κβο στην περιοχή. Το τουρκοκυπριακό προσωπικό ασφαλείας εγκατέλειψε αμέσως την περιοχή», είπε ο κ. Σιντίκ, σημειώνοντας ότι «η κατάσταση επιλύθηκε ειρηνικά».

Σύμφωνα με τον κ. Σιντίκ, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την περιοχή. «Η πρόληψη των εντάσεων και η διατήρηση του στάτους κβο σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή παραμένουν ύψιστη προτεραιότητα για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αρχιεπισκοπή: Απαντά με 13 σημεία το Ελεγκτικό Τμήμα της Εκκλησίας στον δικηγόρο του Τυχικού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα