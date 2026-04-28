Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Τα είδαμε όλα: Ηλικιωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο μπήκε στον δρόμο και… «συγκρούστηκε» με όχημα - Δείτε βίντεο

 28.04.2026 - 19:51
Περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση σε διερχόμενους οδηγούς και κατοίκους σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στην περιοχή των Πολεμιδιών, κοντά στο 7ο Λύκειο και Γυμνάσιο.

Συγκεκριμένα, όπως φανερώνει και το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο περιστατικό εμπλέκεται ένας ηλικιωμένος άνδρας που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο και εθεάθη να κινείται απρόβλεπτα στην κυκλοφορία και να συγκρούεται με διερχόμενα οχήματα.

Σύμφωνα απτόπτη μάρτυρα που κατέγραψε το περιστατικό, ο άνδρας εισήλθε επανειλημμένα απότομα στο οδόστρωμα, προκαλώντας αναστάτωση και πιθανό κίνδυνο τόσο για τον ίδιο όσο και για τους οδηγούς.

Στο βίντεο, το άτομο φαίνεται να πλησιάζει άμεσα τα οχήματα, κατά καιρούς έρχεται σε επαφή μαζί τους ενώ κάνει ελιγμούς με το αναπηρικό του αμαξίδιο.

Ο μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι ο άνδρας κρατούσε ένα μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε για να χτυπήσει οχήματα, εγείροντας περαιτέρω ανησυχία για πιθανές υλικές ζημιές και κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Όπως περιέγραψε ο οδηγός, όχημα που προσπαθούσε να κάνει όπισθεν πλησίασε ο άνδρας, ο οποίος συνέχισε να προχωρά προς το μέρος του παρά τις προσπάθειες του οδηγού να αποφύγει την επαφή.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για την κατάσταση και φέρεται να έχει ειδοποιηθεί η αστυνομία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: Τέλεσε τα εγκαίνια του Συντονιστικού Κέντρου της Πυροσβεστικής - «Ουσιαστική επένδυση στην ασφάλεια των πολιτών»

 28.04.2026 - 19:40
Επόμενο άρθρο

Βουλευτικές 2026: Ανακοίνωσε υποψηφιότητα η Ραμόνα Φίλιπ στο ψηφοδέλτιο του «Σήκου Πάνω» - Δείτε βίντεο

 28.04.2026 - 20:22
Στη λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων εντός της ερχόμενης εβδομάδας στοχεύει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπως αναφέρθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, κατά την ξενάγησή του στις εγκαταστάσεις του ΕΣΚΥΠΥ, στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής, στη Λακατάμια την Τρίτη, μετά την τέλεση των εγκαινίων του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα