Τα είδαμε όλα: Ηλικιωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο μπήκε στον δρόμο και… «συγκρούστηκε» με όχημα - Δείτε βίντεο

Συγκεκριμένα, όπως φανερώνει και το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο περιστατικό εμπλέκεται ένας ηλικιωμένος άνδρας που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο και εθεάθη να κινείται απρόβλεπτα στην κυκλοφορία και να συγκρούεται με διερχόμενα οχήματα.

Σύμφωνα απτόπτη μάρτυρα που κατέγραψε το περιστατικό, ο άνδρας εισήλθε επανειλημμένα απότομα στο οδόστρωμα, προκαλώντας αναστάτωση και πιθανό κίνδυνο τόσο για τον ίδιο όσο και για τους οδηγούς.

Στο βίντεο, το άτομο φαίνεται να πλησιάζει άμεσα τα οχήματα, κατά καιρούς έρχεται σε επαφή μαζί τους ενώ κάνει ελιγμούς με το αναπηρικό του αμαξίδιο.

Ο μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι ο άνδρας κρατούσε ένα μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε για να χτυπήσει οχήματα, εγείροντας περαιτέρω ανησυχία για πιθανές υλικές ζημιές και κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Όπως περιέγραψε ο οδηγός, όχημα που προσπαθούσε να κάνει όπισθεν πλησίασε ο άνδρας, ο οποίος συνέχισε να προχωρά προς το μέρος του παρά τις προσπάθειες του οδηγού να αποφύγει την επαφή.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για την κατάσταση και φέρεται να έχει ειδοποιηθεί η αστυνομία.