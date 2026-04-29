Εκποιήσεις: Πότε θα ξεκινήσει η ακρόαση των αναφορών του ΠτΔ - Σοβαρές ενστάσεις από τη Νομική Υπηρεσία

Κατά τη διαδικασία της Τετάρτης, ενώπιον της Ολομέλειας του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, όπου οδηγήθηκαν οι εν λόγω αναφορές, η Βουλή των Αντιπροσώπων ζήτησε χρόνο για την καταχώρηση ένστασης, αίτημα που έγινε αποδεκτό από το Δικαστήριο.

Παράλληλα, δόθηκε προθεσμία και στις δύο πλευρές για την υποβολή γραπτών αγορεύσεων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα δικόγραφα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός περίπου δέκα εβδομάδων, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο, οπότε και θα ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία ακρόασης μέσω της ιστοσελίδας του Ανωτάτου.

Ουσιαστικά, παραχωρήθηκε περίοδος περίπου δύο μηνών πριν από την επόμενη καθοριστική φάση της διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι οι νομοθεσίες, που ψηφίστηκαν από τη Βουλή, αφορούν καίριες τροποποιήσεις στο πλαίσιο εκποιήσεων και δανειακών εξασφαλίσεων.

Σοβαρές ενστάσεις από τη Νομική Υπηρεσία

Οι αναφορές του Προέδρου βασίζονται, μεταξύ άλλων, σε γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία εντοπίζει «έκδηλα αντισυνταγματικές πρόνοιες» και καταστρατήγηση βασικών άρθρων του Συντάγματος.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για νομική ασάφεια, αλλά και πιθανές αρνητικές συνέπειες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι πέντε νόμοι

Οι νομοθεσίες που παραπέμφθηκαν στο Ανώτατο περιλαμβάνουν περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών, ώστε να μην υπερβαίνει το αρχικό ποσό δανείου σε περίπτωση εκποίησης ή ανάκτησης ενυπόθηκου ακινήτου, υποχρέωση του ενυπόθηκου δανειστή να εξαντλήσει όλα τα μέσα εναντίον του πρωτοφειλέτη πριν στραφεί κατά των εγγυητών, διαγραφή του υπολοίπου οφειλής μετά από εκποίηση, εάν τα έσοδα δεν καλύπτουν το σύνολο του δανείου και των τόκων και αναστολή εκποιήσεων κύριας κατοικίας αξίας έως €350.000 μέχρι το τέλος του έτους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ