Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΝέα πρόκληση από Τουρκία: Αγωγός φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα πρόκληση από Τουρκία: Αγωγός φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα

 29.04.2026 - 19:23
Νέα πρόκληση από Τουρκία: Αγωγός φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα

«Δεν έχουμε εγκαταλείψει τις έρευνες στη Μεσόγειο. Στο πλαίσιο ενός νέου έργου, εργαζόμαστε για έναν αγωγό φυσικού αερίου προς την τδβκ», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, αναφερόμενος στο ψευδοκράτος και σημειώνοντας ότι η τουρκική εταιρεία«BOTAŞ πραγματοποιεί τη μηχανολογική μελέτη».

Μιλώντας σε συνάντηση με διευθυντές ψηφιακών ενημερωτικών πυλών, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Μηδενικών Αποβλήτων, ο κ. Μπαϊρακτάρ είπε ότι «δεν εγκαταλείψαμε τη Μεσόγειο. Στο παρελθόν κάναμε 9 γεωτρήσεις σε βαθιά ύδατα».

Δυστυχώς, πρόσθεσε, «δεν υπήρξε κάποια ανακάλυψη όπως αυτή του φυσικού αερίου της Μαύρης Θάλασσας».

Συνέχισε λέγοντας ότι «εστίασή μας είναι η αύξηση της παραγωγής στη Μαύρη Θάλασσα. Υπάρχει τόσο μεγάλο δυναμικό στη Μαύρη Θάλασσα, που δεν υπάρχει τίποτα πιο φυσιολογικό από το να αφιερώνω όλο τον χρόνο εργασίας μου εκεί».  

Έχουμε νέες γεωτρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα, είπε, προσθέτοντας ότι «προσπαθούμε να προσθέσουμε νέες ανακαλύψεις».

Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι «δεν έχουμε εγκαταλείψει τις έρευνες στη Μεσόγειο».

Σύμφωνα με τον κ. Μπαϊρακτάρ, «στο πλαίσιο ενός νέου έργου, βρισκόμαστε σε εργασίες για έναν αγωγό φυσικού αερίου προς την τδβκ», όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος.

Η BOTAŞ, πρόσθεσε ο ίδιος «πραγματοποιεί τη μηχανολογική μελέτη».

Εύχθηκε όπως «το φυσικό αέριο που θα βρούμε εκεί, μπορεί στη συνέχεια να το διοχετεύσουμε στην Τουρκία μέσω μιας ροής. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι αυτή η συνδεσιμότητα».

Παράλληλα, ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας προανήγγειλε νέες κινήσεις της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίων στο εξωτερικό, λέγοντας ότι «θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα για τη Λιβύη». 

«Δεν εγκαταλείπουμε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Χρειαζόμαστε 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και φυσικού αερίου ημερησίως. Αυτή η ανάγκη δεν παραμένει στάσιμη, αυξάνεται. Ίσως μέσω του εξηλεκτρισμού να την περιορίσουμε ή να τη μειώσουμε λίγο», είπε.

Πρόσθεσε ότι «περνάμε σε μια νέα φάση». Από μια Τουρκία που ξεκίνησε με τον κ. Μπεράτ (Αλμπαϊράκ) να διεξάγει έρευνες, περνάμε στη νέα φάση της «Εθνικής Πολιτικής Ενέργειας και Μεταλλευμάτων», στο 10ο έτος της, ανέφερε.

Πλέον, σημείωσε ο κ. Μπαϊρακτάρ, η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων (TPAO) θα είναι πιο ενεργή στο εξωτερικό. «Γι' αυτό είμαστε παρόντες στη Σομαλία, και θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα για τη Λιβύη. Είμαστε παρόντες στο Πακιστάν. Έχουμε έργα στην Κεντρική Ασία, στις τουρκογενείς δημοκρατίες. Ως Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων, έχουμε ως στόχο 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημερησίως. Κοιτάμε για έργα, συμπεριλαμβανομένης της Βενεζουέλας», ανέφερε.

Για το πυρηνικό εργοστάσιο στο Άκκουγιου, ο Μπαϊρακτάρ είπε ότι «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους Ρώσους», αλλά παραδέχθηκε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στον εξοπλισμό και προβλήματα χρηματοδότησης, τα οποία, όπως ανέφερε, ξεπεράστηκαν με παρέμβαση της ρωσικής κυβέρνησης και του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για τον 1ο και τον 2ο αντιδραστήρα. Προχωράμε στο ίδιο πλευρό με τη Ρωσία». «Οι Ρώσοι έχουν επίσης μεγάλη όρεξη για τη Σινώπη. Εκεί, εργαζόμαστε πάνω σε εναλλακτικές χώρες και τεχνολογίες, με την Κίνα, τη Νότια Κορέα και τον Καναδά», ανέφερε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καφετέρια με «αφεντικό» την Τεχνητή Νοημοσύνη σερβίρει τους πελάτες του στη Στοκχόλμη

 29.04.2026 - 18:27
Επόμενο άρθρο

«Κατέρρευσε» ειδικευόμενη παιδίατρος μετά από συνεχόμενες εφημερίες – Συγκλονίζει το βίντεο

 29.04.2026 - 20:32
ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

Συνεχίζουμε τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς, και με τη Chevron και με την ENI και με την TOTAL, πάντοτε στη βάση του διεθνούς δικαίου, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

  •  29.04.2026 - 18:58
Θρίλερ στην Εκκλησία Κύπρου: Κλείνει ο φάκελος ή ανοίγουν νέα μέτωπα; Οι κρίσιμες ημερομηνίες που φέρνουν εξελίξεις

Θρίλερ στην Εκκλησία Κύπρου: Κλείνει ο φάκελος ή ανοίγουν νέα μέτωπα; Οι κρίσιμες ημερομηνίες που φέρνουν εξελίξεις

  •  29.04.2026 - 17:36
Τοποθετείται για καταγγελίες Δρουσιώτη η Αστυνομία - Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με το FBI, περιμένουν την EUROPOL

Τοποθετείται για καταγγελίες Δρουσιώτη η Αστυνομία - Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με το FBI, περιμένουν την EUROPOL

  •  29.04.2026 - 15:26
Εκποιήσεις: Πότε θα ξεκινήσει η ακρόαση των αναφορών του ΠτΔ - Σοβαρές ενστάσεις από τη Νομική Υπηρεσία

Εκποιήσεις: Πότε θα ξεκινήσει η ακρόαση των αναφορών του ΠτΔ - Σοβαρές ενστάσεις από τη Νομική Υπηρεσία

  •  29.04.2026 - 13:12
Προσοχή οδηγοί στην Κύπρο: Η νέα κομπίνα με «αθώα» σημειώματα στο παρμπρίζ - Πως σε ξεγελούν

Προσοχή οδηγοί στην Κύπρο: Η νέα κομπίνα με «αθώα» σημειώματα στο παρμπρίζ - Πως σε ξεγελούν

  •  29.04.2026 - 17:10
Αφθώδης Πυρετός: Νέες μολυσμένες μονάδες σε Λευκωσία και Λάρνακα

Αφθώδης Πυρετός: Νέες μολυσμένες μονάδες σε Λευκωσία και Λάρνακα

  •  29.04.2026 - 16:52
Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στη μαζική κινητοποίηση για το Λιμάνι και τη Μαρίνα της Λάρνακας - Φωτογραφίες

Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στη μαζική κινητοποίηση για το Λιμάνι και τη Μαρίνα της Λάρνακας - Φωτογραφίες

  •  29.04.2026 - 18:39
Σου αρέσουν τα ταξίδια; Το Dubai επιστρέφει στον «χάρτη» της Cyprus Airways με απευθείας πτήσεις

Σου αρέσουν τα ταξίδια; Το Dubai επιστρέφει στον «χάρτη» της Cyprus Airways με απευθείας πτήσεις

  •  29.04.2026 - 15:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα