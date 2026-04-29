Νέα πρόκληση από Τουρκία: Αγωγός φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα

Μιλώντας σε συνάντηση με διευθυντές ψηφιακών ενημερωτικών πυλών, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Μηδενικών Αποβλήτων, ο κ. Μπαϊρακτάρ είπε ότι «δεν εγκαταλείψαμε τη Μεσόγειο. Στο παρελθόν κάναμε 9 γεωτρήσεις σε βαθιά ύδατα».

Δυστυχώς, πρόσθεσε, «δεν υπήρξε κάποια ανακάλυψη όπως αυτή του φυσικού αερίου της Μαύρης Θάλασσας».

Συνέχισε λέγοντας ότι «εστίασή μας είναι η αύξηση της παραγωγής στη Μαύρη Θάλασσα. Υπάρχει τόσο μεγάλο δυναμικό στη Μαύρη Θάλασσα, που δεν υπάρχει τίποτα πιο φυσιολογικό από το να αφιερώνω όλο τον χρόνο εργασίας μου εκεί».

Έχουμε νέες γεωτρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα, είπε, προσθέτοντας ότι «προσπαθούμε να προσθέσουμε νέες ανακαλύψεις».

Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι «δεν έχουμε εγκαταλείψει τις έρευνες στη Μεσόγειο».

Σύμφωνα με τον κ. Μπαϊρακτάρ, «στο πλαίσιο ενός νέου έργου, βρισκόμαστε σε εργασίες για έναν αγωγό φυσικού αερίου προς την τδβκ», όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος.

Η BOTAŞ, πρόσθεσε ο ίδιος «πραγματοποιεί τη μηχανολογική μελέτη».

Εύχθηκε όπως «το φυσικό αέριο που θα βρούμε εκεί, μπορεί στη συνέχεια να το διοχετεύσουμε στην Τουρκία μέσω μιας ροής. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι αυτή η συνδεσιμότητα».

Παράλληλα, ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας προανήγγειλε νέες κινήσεις της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίων στο εξωτερικό, λέγοντας ότι «θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα για τη Λιβύη».

«Δεν εγκαταλείπουμε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Χρειαζόμαστε 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και φυσικού αερίου ημερησίως. Αυτή η ανάγκη δεν παραμένει στάσιμη, αυξάνεται. Ίσως μέσω του εξηλεκτρισμού να την περιορίσουμε ή να τη μειώσουμε λίγο», είπε.

Πρόσθεσε ότι «περνάμε σε μια νέα φάση». Από μια Τουρκία που ξεκίνησε με τον κ. Μπεράτ (Αλμπαϊράκ) να διεξάγει έρευνες, περνάμε στη νέα φάση της «Εθνικής Πολιτικής Ενέργειας και Μεταλλευμάτων», στο 10ο έτος της, ανέφερε.

Πλέον, σημείωσε ο κ. Μπαϊρακτάρ, η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων (TPAO) θα είναι πιο ενεργή στο εξωτερικό. «Γι' αυτό είμαστε παρόντες στη Σομαλία, και θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα για τη Λιβύη. Είμαστε παρόντες στο Πακιστάν. Έχουμε έργα στην Κεντρική Ασία, στις τουρκογενείς δημοκρατίες. Ως Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων, έχουμε ως στόχο 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημερησίως. Κοιτάμε για έργα, συμπεριλαμβανομένης της Βενεζουέλας», ανέφερε.

Για το πυρηνικό εργοστάσιο στο Άκκουγιου, ο Μπαϊρακτάρ είπε ότι «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους Ρώσους», αλλά παραδέχθηκε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στον εξοπλισμό και προβλήματα χρηματοδότησης, τα οποία, όπως ανέφερε, ξεπεράστηκαν με παρέμβαση της ρωσικής κυβέρνησης και του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για τον 1ο και τον 2ο αντιδραστήρα. Προχωράμε στο ίδιο πλευρό με τη Ρωσία». «Οι Ρώσοι έχουν επίσης μεγάλη όρεξη για τη Σινώπη. Εκεί, εργαζόμαστε πάνω σε εναλλακτικές χώρες και τεχνολογίες, με την Κίνα, τη Νότια Κορέα και τον Καναδά», ανέφερε.