«Κατέρρευσε» ειδικευόμενη παιδίατρος μετά από συνεχόμενες εφημερίες – Συγκλονίζει το βίντεο

 29.04.2026 - 20:32
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, στο οποίο μια νεαρή ειδικευόμενη παιδίατρος εμφανίζεται εξαντλημένη, έπειτα από πέντε συνεχόμενες ημέρες εφημερίας.

«Το νοσοκομείο έγινε σπίτι μου»
Στο βίντεο, η γιατρός ξεσπά σε κλάματα, περιγράφοντας την εξαντλητική καθημερινότητά της. Όπως αναφέρει, το νοσοκομείο έχει ουσιαστικά γίνει το σπίτι της, καθώς δεν προλαβαίνει να ξεκουραστεί ή να επιστρέψει σε μια κανονική καθημερινότητα.

Τονίζει πως ο χρόνος εκτός νοσοκομείου περιορίζεται στο ελάχιστο, καθώς προλαβαίνει μόνο να επιστρέψει για λίγο στο σπίτι της, να αλλάξει ρούχα και να κάνει ένα γρήγορο μπάνιο, πριν επιστρέψει ξανά στην εργασία της.

Η εικόνα της στο βίντεο αποτυπώνει την έντονη κόπωση και τη συναισθηματική πίεση που βιώνει, με την ίδια να δείχνει ότι έχει φτάσει στα όριά της.

 

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν συμπαράσταση, αλλά και να ανοίγουν ξανά τη συζήτηση για τις συνθήκες εργασίας των υγειονομικών.

Προβληματισμός για τις συνθήκες στο σύστημα υγείας

Η συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις πιέσεις που δέχονται οι γιατροί, ιδιαίτερα οι ειδικευόμενοι, οι οποίοι συχνά καλούνται να ανταποκριθούν σε εξαντλητικά ωράρια και αυξημένες ανάγκες.

Το θέμα των εφημεριών και των συνθηκών εργασίας στα νοσοκομεία επανέρχεται στο προσκήνιο, με αιτήματα για βελτίωση των όρων εργασίας και ενίσχυση του προσωπικού.

Νέα πρόκληση από Τουρκία: Αγωγός φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα

Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στη μαζική κινητοποίηση για το Λιμάνι και τη Μαρίνα της Λάρνακας - Φωτογραφίες

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

