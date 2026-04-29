Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στη μαζική κινητοποίηση για το Λιμάνι και τη Μαρίνα της Λάρνακας - Φωτογραφίες

Στις 18:00 ξεκίνησε η διαμαρτυρία, με τους πολίτες να στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως η υπομονή έχει εξαντληθεί και πως η πόλη απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η σημερινή παρουσία θα αποτελέσει και ένα «τεστ» για το ποιοι πραγματικά στέκονται στο πλευρό της Λάρνακας και ποιοι επιλέγουν την απουσία.

Το κλίμα είναι έντονο, με τους πολίτες να ζητούν να μπει τέλος στην καθυστέρηση και την αβεβαιότητα, τονίζοντας πως η Λάρνακα δεν αντέχει άλλες υποσχέσεις.

«Φτάνει στις επαναστάσεις του καναπέ», είναι το μήνυμα που κυριαρχεί, καλώντας όλους να σταθούν ενωμένοι για το μέλλον της πόλης.