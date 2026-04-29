Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στη μαζική κινητοποίηση για το Λιμάνι και τη Μαρίνα της Λάρνακας - Φωτογραφίες

 29.04.2026 - 18:39
Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στη μαζική κινητοποίηση για το Λιμάνι και τη Μαρίνα της Λάρνακας - Φωτογραφίες

Ήδη από νωρίς το απόγευμα άρχισε να συγκεντρώνεται κόσμος μπροστά στην είσοδο του Λιμανιού Λάρνακας, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα για μαζική κινητοποίηση σχετικά με την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας.

Στις 18:00 ξεκίνησε η διαμαρτυρία, με τους πολίτες να στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως η υπομονή έχει εξαντληθεί και πως η πόλη απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η σημερινή παρουσία θα αποτελέσει και ένα «τεστ» για το ποιοι πραγματικά στέκονται στο πλευρό της Λάρνακας και ποιοι επιλέγουν την απουσία.

Το κλίμα είναι έντονο, με τους πολίτες να ζητούν να μπει τέλος στην καθυστέρηση και την αβεβαιότητα, τονίζοντας πως η Λάρνακα δεν αντέχει άλλες υποσχέσεις.

«Φτάνει στις επαναστάσεις του καναπέ», είναι το μήνυμα που κυριαρχεί, καλώντας όλους να σταθούν ενωμένοι για το μέλλον της πόλης.

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

Συνεχίζουμε τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς, και με τη Chevron και με την ENI και με την TOTAL, πάντοτε στη βάση του διεθνούς δικαίου, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

  •  29.04.2026 - 18:58
