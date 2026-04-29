Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Καφετέρια με «αφεντικό» την Τεχνητή Νοημοσύνη σερβίρει τους πελάτες του στη Στοκχόλμη
LIKE ONLINE

Καφετέρια με «αφεντικό» την Τεχνητή Νοημοσύνη σερβίρει τους πελάτες του στη Στοκχόλμη

 29.04.2026 - 18:27
Καφετέρια με «αφεντικό» την Τεχνητή Νοημοσύνη σερβίρει τους πελάτες του στη Στοκχόλμη

Τα τοστ με αβοκάντο και οι μπαρίστα που ετοιμάζουν τους καφέδες το κάνουν να μοιάζει με οποιοδήποτε άλλο μαγαζί, πλην όμως στο συγκεκριμένο, το οποίο βρίσκεται σε μια γειτονιά της Στοκχόλμης, μάνατζερ είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο σχεδιασμός του χώρου είναι μινιμαλιστικός: λιγοστά τραπέζια διακοσμημένα με μικρά φυτά και γκρι τοίχοι. Στο ταμείο βρίσκεται ο μπαρίστα Καγετάν Γκρέλτσακ, ο οποίος προσλήφθηκε από την «Μόνα», την υπεύθυνη του καφέ Τεχνητής Νοημοσύνης με την υποστήριξη του Google's Gemini.

Ο Γκρέλτσακ λέει αστειευόμενος στο AFP ότι «οι παραγγελίες δεν είναι το φόρτε της Μόνα». Και εξηγεί: «Έτσι, της έφτιαξα έναν…τοίχο της ντροπής» δείχνοντας τα ράφια που βρίσκονται από πίσω του.

Στον τοίχο βρίσκονται ορισμένες από τις άχρηστες αγορές τις οποίες έκανε η Μόνα, περιλαμβανομένων 10 λίτρων μαγειρικού λαδιού ή 15 κιλών κονσερβοποιημένης ντομάτας.

Είναι κρίμα, όπως λέει ο ίδιος, να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί τίποτα από αυτά στο μενού, το οποίο η ίδια η Μόνα έχει φτιάξει.

Όσο για τις παραγγελίες, αυτές γίνονται είτε στη Μόνα είτε σε κάποιον από τους υπαλλήλους.

Σε μια γωνία μια μεγάλη οθόνη δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις συναλλαγές του καφέ και ένα τηλέφωνο επιτρέπει στους πελάτες να συνομιλήσουν με την Μόνα.

Στην οθόνη εμφανίζεται επίσης μια περιγραφή του ασυνήθιστου αυτού καφέ, το οποίο είναι ένα πείραμα της νεοφυούς επιχείρησης με έδρα το Σαν Φρανσίσκο Andon Labs.

Ερωτήματα ηθικής φύσης
«Νομίζουμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αφορά ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και την αγορά εργασίας στο μέλλον», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο η Χάνα Πέτερσον, μέλος του τεχνικού τμήματος της εταιρείας που απασχολεί δέκα υπαλλήλους.

«Θέλουμε να το δοκιμάσουμε προτού γίνει πραγματικότητα και να δούμε ποια ηθικής φύσης ερωτήματα προκύπτουν όταν, για παράδειγμα, η Τεχνητή Νοημοσύνη απασχολεί ανθρώπους», εξηγεί η ίδια.

Όταν βρέθηκε ο κατάλληλος χώρος, το μισθωτήριο, μαζί με κάποιο κεφάλαιο, παραδόθηκαν στην ΤΝ με έναν απλό στόχο: διαχειρίσου το καφέ ώστε να υπάρχουν έσοδα.

Η Μόνα έπεσε σύντομα με τα μούτρα στη δουλειά, ζήτησε τις απαραίτητες άδειες, δημιούργησε το μενού, βρήκε τους προμηθευτές και διαχειρίστηκε τον ημερήσιο εφοδιασμό.

Επιπλέον, η Μόνα είναι υπεύθυνη για τις προσλήψεις, τις συνεντεύξεις, αλλά και για άλλες λειτουργίες του καφέ.

H TN διαπίστωσε επίσης ότι χρειάζεται κάποιο άτομο για να φτιάχνει τους καφέδες και κατέληξε σε δύο προσλήψεις.

«Έτσι δημοσίευσε αγγελίες στα Indeed και LinkedIn και πραγματοποίησε τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Στη συνέχεια κατέληξε στις προσλήψεις», εξηγεί η Πέτερσον.

Όταν είδε την αγγελία ο Γκρέλτσακ αρχικά σκέφτηκε ότι επρόκειτο για αστείο, ειδικά δεδομένου ότι η ανάρτηση είχε γίνει την 1η Απριλίου. Αλλά έπειτα από 30λεπτη συνέντευξη με την ΤΝ πήρε τη θέση.

Ο μισθός του είναι καλός αλλά δεν γίνεται καθόλου σεβαστό το δικαίωμά του να αποσυνδέεται από τη δουλειά, σχολιάζει ο ίδιος.

Η Μόνα του στέλνει μηνύματα μέσα στην άγρια νύχτα, ξεχνάει πότε έχει δηλώσει άδεια και του ζητάει συχνά να βάζει χρήματα από την τσέπη του για τις ανάγκες του καφέ.

Η διερεύνηση αυτών των προβλημάτων αποτελεί μέρος του πειράματος, επισημαίνει η Πέτερσον.

«Σε τι μισθό κατέληξε ; Ποια άλλα προνόμια αποφάσισε να παραχωρήσει; Νομίζω ότι η Μόνα έκανε καλή δουλειά. Ο μισθός που δίνει είναι καλός. Αν δεν ήταν έτσι θα είχαμε παρέμβει», λέει η Πέτερσον.

Το καφέ λειτουργεί μόλις μια εβδομάδα, αλλά ήδη εξυπηρετεί περίπου 50 με 80 πελάτες καθημερινά.

Η Ούρια Ριζάλ, μια 27χρονη ερευνήτρια Τεχνητής Νοημοσύνης, πέρασε από το καφέ για να απολαύσει ένα ρόφημα με μια φίλη της.

«Ακούμε τόσα για το ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη πρόκειται να μας πάρει τις δουλειές, αλλά τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Ελπίζω να έρθουν περισσότεροι άνθρωποι σε επαφή με τη Μόνα και να σκεφτούν τους αληθινούς κινδύνους από το να υπάρχει μάνατζερ με Τεχνητή Νοημοσύνη...όπως, για παράδειγμα, αν κάποιος τραυματιστεί, πώς θα αντιδράσει τότε η Μόνα;», λέει η Ριζάλ στο AFP.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

Συνεχίζουμε τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς, και με τη Chevron και με την ENI και με την TOTAL, πάντοτε στη βάση του διεθνούς δικαίου, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

  •  29.04.2026 - 18:58
Εκποιήσεις: Πότε θα ξεκινήσει η ακρόαση των αναφορών του ΠτΔ - Σοβαρές ενστάσεις από τη Νομική Υπηρεσία

Εκποιήσεις: Πότε θα ξεκινήσει η ακρόαση των αναφορών του ΠτΔ - Σοβαρές ενστάσεις από τη Νομική Υπηρεσία

  •  29.04.2026 - 13:12
Τοποθετείται για καταγγελίες Δρουσιώτη η Αστυνομία - Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με το FBI, περιμένουν την EUROPOL

Τοποθετείται για καταγγελίες Δρουσιώτη η Αστυνομία - Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με το FBI, περιμένουν την EUROPOL

  •  29.04.2026 - 15:26
Θρίλερ στην Εκκλησία Κύπρου: Κλείνει ο φάκελος ή ανοίγουν νέα μέτωπα; Οι κρίσιμες ημερομηνίες που φέρνουν εξελίξεις

Θρίλερ στην Εκκλησία Κύπρου: Κλείνει ο φάκελος ή ανοίγουν νέα μέτωπα; Οι κρίσιμες ημερομηνίες που φέρνουν εξελίξεις

  •  29.04.2026 - 17:36
Προσοχή οδηγοί στην Κύπρο: Η νέα κομπίνα με «αθώα» σημειώματα στο παρμπρίζ - Πως σε ξεγελούν

Προσοχή οδηγοί στην Κύπρο: Η νέα κομπίνα με «αθώα» σημειώματα στο παρμπρίζ - Πως σε ξεγελούν

  •  29.04.2026 - 17:10
Αφθώδης Πυρετός: Νέες μολυσμένες μονάδες σε Λευκωσία και Λάρνακα

Αφθώδης Πυρετός: Νέες μολυσμένες μονάδες σε Λευκωσία και Λάρνακα

  •  29.04.2026 - 16:52
Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στη μαζική κινητοποίηση για το Λιμάνι και τη Μαρίνα της Λάρνακας - Φωτογραφίες

Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στη μαζική κινητοποίηση για το Λιμάνι και τη Μαρίνα της Λάρνακας - Φωτογραφίες

  •  29.04.2026 - 18:39
Σου αρέσουν τα ταξίδια; Το Dubai επιστρέφει στον «χάρτη» της Cyprus Airways με απευθείας πτήσεις

Σου αρέσουν τα ταξίδια; Το Dubai επιστρέφει στον «χάρτη» της Cyprus Airways με απευθείας πτήσεις

  •  29.04.2026 - 15:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα