Το Ιράν προειδοποιεί με «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» - Ο Τραμπ μιλά για αποκλεισμό «πολλών μηνών»
ΔΙΕΘΝΗ

Το Ιράν προειδοποιεί με «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» - Ο Τραμπ μιλά για αποκλεισμό «πολλών μηνών»

 29.04.2026 - 20:10
Το Ιράν προειδοποιεί με «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» - Ο Τραμπ μιλά για αποκλεισμό «πολλών μηνών»

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα αναλάβει «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» κατά της συνεχιζόμενης κατάσχεσης από τις ΗΠΑ πλοίων που συνδέονται με την Ισλαμική Δημοκρατία, μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV, επικαλούμενο μια υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε σήμερα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την πιθανότητα ενός αποκλεισμού κατά του Ιράν που θα διαρκέσει «αρκετούς μήνες» σε συνάντηση που είχε χθες Τρίτη με ηγετικά στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση αυτή, την οποία ανέφερε πρώτη φορά ο ιστότοπος Axios, συζήτησαν «μέτρα που έλαβε ο πρόεδρος Τραμπ για τη χαλάρωση των διεθνών αγορών πετρελαίου και μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε για να συνεχίσουμε τον υφιστάμενο αποκλεισμό για μήνες, αν χρειαστεί, και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό του στους Αμερικανούς καταναλωτές», είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο άνθρωποι που παρευρέθηκαν στη συνάντηση. 

25 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής το κόστος για τις ΗΠΑ

 

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έχει στοιχίσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρις στιγμής, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου, ο οποίος έδωσε μια πρώτη επίσημη εκτίμηση του πολεμικού κόστους.

Ο Τζουλς Χερστ, ο οποίος ασκεί καθήκοντα ελεγκτή, είπε σε βουλευτές στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων πως το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων έχει δοθεί για πυρομαχικά. Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου και αυτήν τη στιγμή οι δύο πλευρές τηρούν μια εύθραυστη εκεχειρία. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της Αστυνομίας - Δείτε τον κατάλογο
Νέα ανάρτηση Δρουσιώτη: «Άνιση η μάχη, αλλά δεν θα τα βάλω κάτω - Έχω απέναντί μου όλο το σύστημα εξουσίας»
«Βόμβα» Χρ. Τορναρίτη: «Θα έλυνα το Κυπριακό σε 72 ώρες μέσω Τραμπ – Υποψήφιοι του Φειδία μου λένε πως θα έρθουν μαζί μου»
Στιγμές τρόμου στη Λεμεσό: Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου – Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Έτσι έγινε το τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Κυριάκου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καταζητείται ο Αλέξανδρος από Λευκωσία: Αυτός είναι ο λόγος - Φωτογραφία του στην δημοσιότητα

 29.04.2026 - 19:48
Επόμενο άρθρο

Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ και Πούτιν, η Ρωσία προτείνει εκεχειρία στην Ουκρανία για μία ημέρα

 29.04.2026 - 21:08
ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

Συνεχίζουμε τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς, και με τη Chevron και με την ENI και με την TOTAL, πάντοτε στη βάση του διεθνούς δικαίου, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

  •  29.04.2026 - 18:58
Θρίλερ στην Εκκλησία Κύπρου: Κλείνει ο φάκελος ή ανοίγουν νέα μέτωπα; Οι κρίσιμες ημερομηνίες που φέρνουν εξελίξεις

Θρίλερ στην Εκκλησία Κύπρου: Κλείνει ο φάκελος ή ανοίγουν νέα μέτωπα; Οι κρίσιμες ημερομηνίες που φέρνουν εξελίξεις

  •  29.04.2026 - 17:36
Τοποθετείται για καταγγελίες Δρουσιώτη η Αστυνομία - Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με το FBI, περιμένουν την EUROPOL

Τοποθετείται για καταγγελίες Δρουσιώτη η Αστυνομία - Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με το FBI, περιμένουν την EUROPOL

  •  29.04.2026 - 15:26
Εκποιήσεις: Πότε θα ξεκινήσει η ακρόαση των αναφορών του ΠτΔ - Σοβαρές ενστάσεις από τη Νομική Υπηρεσία

Εκποιήσεις: Πότε θα ξεκινήσει η ακρόαση των αναφορών του ΠτΔ - Σοβαρές ενστάσεις από τη Νομική Υπηρεσία

  •  29.04.2026 - 13:12
Προσοχή οδηγοί στην Κύπρο: Η νέα κομπίνα με «αθώα» σημειώματα στο παρμπρίζ - Πως σε ξεγελούν

Προσοχή οδηγοί στην Κύπρο: Η νέα κομπίνα με «αθώα» σημειώματα στο παρμπρίζ - Πως σε ξεγελούν

  •  29.04.2026 - 17:10
Αφθώδης Πυρετός: Νέες μολυσμένες μονάδες σε Λευκωσία και Λάρνακα

Αφθώδης Πυρετός: Νέες μολυσμένες μονάδες σε Λευκωσία και Λάρνακα

  •  29.04.2026 - 16:52
Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στη μαζική κινητοποίηση για το Λιμάνι και τη Μαρίνα της Λάρνακας - Φωτογραφίες

Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στη μαζική κινητοποίηση για το Λιμάνι και τη Μαρίνα της Λάρνακας - Φωτογραφίες

  •  29.04.2026 - 18:39
Σου αρέσουν τα ταξίδια; Το Dubai επιστρέφει στον «χάρτη» της Cyprus Airways με απευθείας πτήσεις

Σου αρέσουν τα ταξίδια; Το Dubai επιστρέφει στον «χάρτη» της Cyprus Airways με απευθείας πτήσεις

  •  29.04.2026 - 15:09

