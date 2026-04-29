Ανησυχία στα κατεχόμενα από πτήσεις F-16: «Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί»

Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑνησυχία στα κατεχόμενα από πτήσεις F-16: «Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί»
 29.04.2026 - 21:30
«Δεν υπάρχει κίνδυνος» αλλά «δεν θα παραμείνουμε σιωπηλοί όσο η νότια Κύπρος κάνει επίδειξη δύναμης», όπως ισχυρίστηκε ο «υπουργός συγκοινωνιών» και πρόεδρος του ΚΑ των εποίκων, Ερχάν Αρικλί όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις αναρτήσεις πολιτών στα ΜΚΔ για χαμηλές πτήσεις τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών πάνω από την κατεχόμενη Λευκωσία και την Κερύνεια.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Αρικλί ήταν καλεσμένος σήμερα σε εκπομπή στο Κανάλι Τ και κληθείς να σχολιάσει τις εν λόγω αναρτήσεις ανέφερε ότι τα τουρκικά F 16 που βρίσκονται στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου «δεν αποτελούν συμβολική ανάπτυξη όσον αφορά την προστασία της ‘γαλάζιας πατρίδας’. Η Τουρκία αντιδρά γρήγορα στις στρατιωτικές κινήσεις της νότιας Κύπρου».

Όπως το ΚΥΠΕ πληροφορείται από αρμόδιες πηγές της ΚΔ, επρόκειτο για πτήσεις ρουτίνας που έκαναν τα τουρκικά μαχητικά που σταθμεύουν εδώ και κάποιες εβδομάδες στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου και όχι για κάποια άλλη έκτακτη δραστηριότητα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συνεχίζουμε τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς, και με τη Chevron και με την ENI και με την TOTAL, πάντοτε στη βάση του διεθνούς δικαίου, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα