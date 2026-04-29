Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ και Πούτιν, η Ρωσία προτείνει εκεχειρία στην Ουκρανία για μία ημέρα

Από το Κρεμλίνο έγινε γνωστό ότι η συνομιλία επικεντρώθηκε στη Μέση Ανατολή και ειδικά το Ιράν, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σχετικά με το Ιράν, ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε ιδέες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ εξέφρασε την υποστήριξή του στην απόφαση του Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν.

Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι προβλέπει «εξαιρετικά καταστροφικές συνέπειες» αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ καταφύγουν ξανά σε στρατιωτικές ενέργειες στη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά του, πάντα σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Τραμπ πιστεύει ότι η συμφωνία για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία είναι κοντά.

Ο Πούτιν πρότεινε ακόμη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για την Ημέρα της Νίκης, στις 9 Μαΐου, με τον Τραμπ να στηρίζει την ιδέα. υπενθυμίζεται ότι κατάπαυση του πυρός διάρκειας 1,5 ημέρας είχε γίνει για το Πάσχα, στις 12 Απριλίου. Ωστόσο, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι χρησιμοποιεί «καθαρά τρομοκρατικές μεθόδους» σε επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων.

Ενδιαφέρον έχει και η αναφορά του Κρεμλίνου σχετικά «με τη συμπεριφορά της κυβέρνησης υπό τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι», που φέρει τους δύο ηγέτες να εκφράζουν παρόμοιες απόψεις σχετικά με τη στάση του Κιέβου, η οποία, όπως ανέφεραν, παρατείνει τη σύγκρουση.

Τέλος ο Πούτιν καταδίκασε έντονα την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ, το περασμένο Σάββατο.