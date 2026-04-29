Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ και Πούτιν, η Ρωσία προτείνει εκεχειρία στην Ουκρανία για μία ημέρα

Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή
 29.04.2026 - 21:15
Μια «φιλική και επαγγελματική τηλεφωνική συνομιλία», που διήρκεσε πάνω από 1,5 ώρα, είχαμν την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Από το Κρεμλίνο έγινε γνωστό ότι η συνομιλία επικεντρώθηκε στη Μέση Ανατολή και ειδικά το Ιράν, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σχετικά με το Ιράν, ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε ιδέες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ εξέφρασε την υποστήριξή του στην απόφαση του Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν.

Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι προβλέπει «εξαιρετικά καταστροφικές συνέπειες» αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ καταφύγουν ξανά σε στρατιωτικές ενέργειες στη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά του, πάντα σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Τραμπ πιστεύει ότι η συμφωνία για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία είναι κοντά.

Ο Πούτιν πρότεινε ακόμη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για την Ημέρα της Νίκης, στις 9 Μαΐου, με τον Τραμπ να στηρίζει την ιδέα. υπενθυμίζεται ότι κατάπαυση του πυρός διάρκειας 1,5 ημέρας είχε γίνει για το Πάσχα, στις 12 Απριλίου. Ωστόσο, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι χρησιμοποιεί «καθαρά τρομοκρατικές μεθόδους» σε επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων.

Ενδιαφέρον έχει και η αναφορά του Κρεμλίνου σχετικά «με τη συμπεριφορά της κυβέρνησης υπό τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι», που φέρει τους δύο ηγέτες να εκφράζουν παρόμοιες απόψεις σχετικά με τη στάση του Κιέβου, η οποία, όπως ανέφεραν, παρατείνει τη σύγκρουση.

Τέλος ο Πούτιν καταδίκασε έντονα την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ, το περασμένο Σάββατο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της Αστυνομίας - Δείτε τον κατάλογο
Νέα ανάρτηση Δρουσιώτη: «Άνιση η μάχη, αλλά δεν θα τα βάλω κάτω - Έχω απέναντί μου όλο το σύστημα εξουσίας»
«Βόμβα» Χρ. Τορναρίτη: «Θα έλυνα το Κυπριακό σε 72 ώρες μέσω Τραμπ – Υποψήφιοι του Φειδία μου λένε πως θα έρθουν μαζί μου»
Στιγμές τρόμου στη Λεμεσό: Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου – Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Έτσι έγινε το τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Κυριάκου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το Ιράν προειδοποιεί με «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» - Ο Τραμπ μιλά για αποκλεισμό «πολλών μηνών»

 29.04.2026 - 20:10
Επόμενο άρθρο

Ανησυχία στα κατεχόμενα από πτήσεις F-16: «Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί»

 29.04.2026 - 21:30
ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

Συνεχίζουμε τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς, και με τη Chevron και με την ENI και με την TOTAL, πάντοτε στη βάση του διεθνούς δικαίου, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

  •  29.04.2026 - 18:58
Θρίλερ στην Εκκλησία Κύπρου: Κλείνει ο φάκελος ή ανοίγουν νέα μέτωπα; Οι κρίσιμες ημερομηνίες που φέρνουν εξελίξεις

Θρίλερ στην Εκκλησία Κύπρου: Κλείνει ο φάκελος ή ανοίγουν νέα μέτωπα; Οι κρίσιμες ημερομηνίες που φέρνουν εξελίξεις

  •  29.04.2026 - 17:36
Τοποθετείται για καταγγελίες Δρουσιώτη η Αστυνομία - Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με το FBI, περιμένουν την EUROPOL

Τοποθετείται για καταγγελίες Δρουσιώτη η Αστυνομία - Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με το FBI, περιμένουν την EUROPOL

  •  29.04.2026 - 15:26
Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ και Πούτιν, η Ρωσία προτείνει εκεχειρία στην Ουκρανία για μία ημέρα

Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ και Πούτιν, η Ρωσία προτείνει εκεχειρία στην Ουκρανία για μία ημέρα

  •  29.04.2026 - 21:15
Προσοχή οδηγοί στην Κύπρο: Η νέα κομπίνα με «αθώα» σημειώματα στο παρμπρίζ - Πως σε ξεγελούν

Προσοχή οδηγοί στην Κύπρο: Η νέα κομπίνα με «αθώα» σημειώματα στο παρμπρίζ - Πως σε ξεγελούν

  •  29.04.2026 - 17:10
Ανησυχία στα κατεχόμενα από πτήσεις F-16: «Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί»

Ανησυχία στα κατεχόμενα από πτήσεις F-16: «Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί»

  •  29.04.2026 - 21:30
Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στη μαζική κινητοποίηση για το Λιμάνι και τη Μαρίνα της Λάρνακας - Φωτογραφίες

Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στη μαζική κινητοποίηση για το Λιμάνι και τη Μαρίνα της Λάρνακας - Φωτογραφίες

  •  29.04.2026 - 18:39
Ρωτήσαμε το ChatGPT πόσοι Κύπριοι έχουν παράλληλη σχέση ενώ είναι παντρεμένοι και η απάντηση θα σας αφήσει άφωνους

Ρωτήσαμε το ChatGPT πόσοι Κύπριοι έχουν παράλληλη σχέση ενώ είναι παντρεμένοι και η απάντηση θα σας αφήσει άφωνους

  •  29.04.2026 - 17:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα