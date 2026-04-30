Μένετε Λάρνακα; Προσοχή στους δρόμους - Δείτε πού θα έχει εκτροπές – Αυτές είναι οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, βρίσκονται σε ισχύ προσωρινές ρυθμίσεις και εκτροπές της κυκλοφορίας, με στόχο την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης.

Εκτροπές κυκλοφορίας προς Κελλιά / Αυτοκινητόδρομο:

Τα οχήματα επί της Λεωφόρου Μακαρίου εκτρέπονται δεξιά προς την Οδό Βυζαντίου και συνεχίζουν ευθεία στην Οδό Αιόλου.

Από την Οδό Αιόλου η κυκλοφορία εκτρέπεται αριστερά προς την Οδό Καλαμών.

Στο τέλος της Οδού Καλαμών, τα οχήματα εκτρέπονται αριστερά προς τη Λεωφόρο Μακαρίου και στη συνέχεια δεξιά προς Κελλιά / Αυτοκινητόδρομο.

Εκτροπές κυκλοφορίας προς Κέντρο Λιβαδιών / Λάρνακα:

Από τη Λεωφόρο Μακαρίου η κυκλοφορία εκτρέπεται δεξιά προς την Οδό Εζεκία Παπαϊωάννου.

Από εκεί εκτρέπεται αριστερά προς την Οδό Αρμενίας.

Στη συνέχεια συνεχίζει αριστερά προς την Οδό Κωνσταντίνου Καβάφη και ευθεία προς την Οδό Γρηγόρη Αυξεντίου.

Στο τέλος της Οδού Γρηγόρη Αυξεντίου, η πορεία συνεχίζεται δεξιά προς το Κέντρο Λιβαδιών και τη Λάρνακα.

Ο Δήμος Λάρνακας απολογείται για την προσωρινή ταλαιπωρία και καλεί το κοινό να επιδεικνύει την απαραίτητη προσοχή, καθώς και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση.