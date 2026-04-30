Μένετε Λάρνακα; Προσοχή στους δρόμους - Δείτε πού θα έχει εκτροπές – Αυτές είναι οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μένετε Λάρνακα; Προσοχή στους δρόμους - Δείτε πού θα έχει εκτροπές – Αυτές είναι οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

 30.04.2026 - 15:07
Μένετε Λάρνακα; Προσοχή στους δρόμους - Δείτε πού θα έχει εκτροπές – Αυτές είναι οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του πολεοδομικού έργου «Ανάπλαση μέρους της Λεωφόρου Μακαρίου στα Λιβάδια», έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της Β’ φάσης του έργου. Η διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται σε περίπου έντεκα (11) μήνες.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, βρίσκονται σε ισχύ προσωρινές ρυθμίσεις και εκτροπές της κυκλοφορίας, με στόχο την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης.

Εκτροπές κυκλοφορίας προς Κελλιά / Αυτοκινητόδρομο:

Τα οχήματα επί της Λεωφόρου Μακαρίου εκτρέπονται δεξιά προς την Οδό Βυζαντίου και συνεχίζουν ευθεία στην Οδό Αιόλου.

Από την Οδό Αιόλου η κυκλοφορία εκτρέπεται αριστερά προς την Οδό Καλαμών.

Στο τέλος της Οδού Καλαμών, τα οχήματα εκτρέπονται αριστερά προς τη Λεωφόρο Μακαρίου και στη συνέχεια δεξιά προς Κελλιά / Αυτοκινητόδρομο.

Εκτροπές κυκλοφορίας προς Κέντρο Λιβαδιών / Λάρνακα:

Από τη Λεωφόρο Μακαρίου η κυκλοφορία εκτρέπεται δεξιά προς την Οδό Εζεκία Παπαϊωάννου.

Από εκεί εκτρέπεται αριστερά προς την Οδό Αρμενίας.

Στη συνέχεια συνεχίζει αριστερά προς την Οδό Κωνσταντίνου Καβάφη και ευθεία προς την Οδό Γρηγόρη Αυξεντίου.

Στο τέλος της Οδού Γρηγόρη Αυξεντίου, η πορεία συνεχίζεται δεξιά προς το Κέντρο Λιβαδιών και τη Λάρνακα.

Ο Δήμος Λάρνακας απολογείται για την προσωρινή ταλαιπωρία και καλεί το κοινό να επιδεικνύει την απαραίτητη προσοχή, καθώς και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση.

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

Στις 8 Μάϊου, στις 16.00, θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, ανακοίνωσε, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

Κτηνοτρόφοι σε θέση «μάχης»: Τελεσίγραφο μέχρι τη Δευτέρα - Μετρούν αντίστροφα για κινητοποιήσεις  

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα - Δείτε βίντεο

Στην αντεπίθεση ο Μορφάκης Σολωμονίδης: Ιδιωτική ποινική αγωγή κατά Μακάριου Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντυ»

Παραδίδεται στην Αρχή κατά Διαφθοράς το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» - Έρχονται ανακοινώσεις

Υπόθεση «Σάντυ»: Στόχος να ολοκληρωθεί το συντομότερο η έρευνα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες με την συνδρομή του FBI

Σοβαρές καταγγελίες για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας: Ψυχικά ασθενείς κοιμούνται στο πάτωμα - «Οι προειδοποιήσεις μας αγνοήθηκαν»

Καύσιμα χωρίς φρένα: Πού θα σταματήσει η άνοδος; «Φλερτάρει» με τα €2 το λίτρο το πετρέλαιο

