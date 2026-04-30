Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Περηφάνια για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Αθήνα - Φωτογραφίες

Στην τελετή εγκαινίων του «Unic Athens» έδωσε το παρών ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στην Αθήνα βρέθηκε και Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Λίγο πριν την επίσημη τελετή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης ξεναγήθηκαν στους χώρους του νέου πανεπιστημίου.

Ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ των μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση και της στροφής της χώρας προς το μέλλον, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένει εγκλωβισμένη σε παρωχημένες αντιλήψεις.

Μητσοτάκης: Η πρόοδος δεν έρχεται με την καθήλωση στο χθες

«Είναι μεγάλη η χαρά μου και η συγκίνησή μου που είμαι σήμερα μαζί σας», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός κατά τον χαιρετισμό του. Όπως υπογράμμισε, «δεν κάναμε πίσω στις αγκυλώσεις της αντιπολίτευσης», ασκώντας κριτική σε μια ρητορική που –όπως είπε– παραμένει προσκολλημένη στη δεκαετία του 1980, αντί να εστιάζει στην Ελλάδα του 2030.

Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκαθάρισε ότι «η πρόοδος δεν έρχεται με την καθήλωση στο χθες αλλά με γνώση», δίνοντας έμφαση στον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παράλληλα σημείωσε ότι «η προοπτική είναι ο αριθμός αυτών των ιδρυμάτων να φτάσει στα 10».

Αναφερόμενος στις αλλαγές στα πανεπιστήμια, σημείωσε ότι «εκεί που μέχρι πρότινος υπήρχαν καταλήψεις, υπάρχουν πλέον σύγχρονα εργαστήρια και βιβλιοθήκες», επισημαίνοντας παράλληλα ότι στόχος είναι ο αριθμός των ιδρυμάτων να ξεπεράσει τα δέκα. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως η πολιτεία δεν πρόκειται να κάνει καμία έκπτωση στα κριτήρια λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων, τονίζοντας ότι η ποιότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη φιλοδοξία η Ελλάδα να εξελιχθεί σε ισχυρό περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργασιών σε πολλαπλά πεδία. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της δημόσιας παιδείας παραμένει βασική προτεραιότητα, από την προσχολική εκπαίδευση έως τα πανεπιστήμια, με έμφαση τόσο στις υποδομές όσο και στη φοιτητική μέριμνα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με το διεθνές περιβάλλον, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να λειτουργεί αποκομμένα από τις εξελίξεις. «Έχω πάντα στο μυαλό μου ένα οικοσύστημα όπου δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα συνυπάρχουν και συνεργάζονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, αλλά πρέπει να ακολουθήσει ένα ακόμη», είπε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. «Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό που συζητείται εδώ και πολλές δεκαετίες: να κρίνουμε αναθεωρητέο το άρθρο 16, προκειμένου να μην υπάρχει κανένα θεσμικό ερωτηματικό για τη λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων στην πατρίδα μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε την επένδυση στο Ελληνικό με τη συνολική αλλαγή εικόνας της χώρας, υπενθυμίζοντας ότι πριν από λίγα χρόνια η περιοχή ήταν εγκαταλελειμμένη, ενώ σήμερα μετατρέπεται σε έναν δυναμικό κόμβο ανάπτυξης με επενδύσεις δισεκατομμυρίων. «Η Ελλάδα αλλάζει», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο την Ελλάδα του 2030, σε έναν κόσμο που κινείται ολοένα και πιο γρήγορα.

Εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα

Τα προγράμματα

Το νέο πανεπιστημιακό campus, στην πρώτη φάση ανάπτυξής του, θα φιλοξενεί προγράμματα στους τομείς της Ιατρικής, της Νομικής, της Φαρμακευτικής, της Ψυχολογίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Λογιστικής, του Marketing, της Πληροφορικής και της Επιστήμης Δεδομένων.

Όπως τονίστηκε και κατά την παρουσίαση, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, καθώς σηματοδοτεί την ίδρυση της πρώτης μη κρατικής Ιατρικής και Νομικής Σχολής στη χώρα.

Η συνολική έκταση του πανεπιστημίου θα φτάσει τα 150.000 τ.μ., ενώ η ανάπτυξή του θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις: η δεύτερη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2028 και η τρίτη έως το 2031.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου συνοδεύουν η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες, ενώ ο ίδιος αναμένεται να επιστρέψει στη Λευκωσία το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο κ. Σπυρίδης, CEO του Hellenic Healthcare Group, συστήνει τη Shaista Asif, CEO της Pure Health, τον μεγαλύτερο όμιλο υγειονομικής περίθαλψης στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Πηγή: protothema.gr