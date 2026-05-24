Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Έβρεξε προβλήματα»: Από πτώσεις καλωδίων, τσίγκων και δέντρων μέχρι διασώσεις ατόμων - «Έτρεχε» η Πυροσβεστική
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Έβρεξε προβλήματα»: Από πτώσεις καλωδίων, τσίγκων και δέντρων μέχρι διασώσεις ατόμων - «Έτρεχε» η Πυροσβεστική

 24.05.2026 - 08:55
«Έβρεξε προβλήματα»: Από πτώσεις καλωδίων, τσίγκων και δέντρων μέχρι διασώσεις ατόμων - «Έτρεχε» η Πυροσβεστική

Σε συνολικά 57 περιστατικά ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων 13 αφορούσαν πυρκαγιές, 40 ειδικές εξυπηρετήσεις και τέσσερις ψευδείς κλήσεις. Παράλληλα, η Υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα και τα στοιχεία της εβδομαδιαίας δραστηριότητάς της, τόσο σε αριθμό συμβάντων όσο και σε τύπο ανταπόκρισης.

Ιδιαίτερα αυξημένες ήταν οι κλήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που επηρέασαν κυρίως περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας. Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί της πρωτεύουσας κλήθηκαν να επέμβουν σε περιστατικά στον Στρόβολο, την Έγκωμη, τη Λακατάμια, την Αγλαντζιά, το Τσέρι, το Παλιομέτοχο και την Κοκκινοτριμιθιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας, καταγράφηκαν:

τρεις διασώσεις ζωής,
11 αντλήσεις νερού από πολυκατοικίες, οικίες και καταστήματα,
έξι ανοίγματα οχετών όμβριων υδάτων,
δύο περιστατικά πτώσης ή μετακίνησης καλωδίων της ΑΗΚ και τηλεπικοινωνιών,
ένα περιστατικό πτώσης ή μετακίνησης τσίγκων από οροφή οικίας,
και μία περίπτωση πτώσης ή μετακίνησης δέντρου σε αυτοκινητόδρομο.

Συνολικά, παγκύπρια καταγράφηκαν 24 επεισόδια που σχετίζονται με τα καιρικά φαινόμενα.

Για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων εργάστηκαν πέντε συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών από την Ακρόπολη, τη Λακατάμια, την Αγροκηπιά Περιστερώνας και την Αγροκηπιά Νήσου. Παράλληλα, συνέδραμαν τρία συνεργεία εθελοντικών ομάδων, των «Support-CY» και «Blue Heart», καθώς και εθελοντές πυροσβέστες.

Σημαντική ήταν και η συμβολή συνεργείων επιφυλακής του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, αλλά και των Δήμων Λευκωσίας, Στροβόλου, Λακατάμιας και του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς, κυρίως για το άνοιγμα φρεατίων όμβριων υδάτων.

Εξάλλου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα και συγκεκριμένα στις 23:55, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε ρυμουλκούμενη καρότσα 40 ποδών, η οποία βρισκόταν ακινητοποιημένη στον χώρο στάθμευσης του Κοινοτικού Σταδίου Κολοσσίου, στην επαρχία Λεμεσού.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε μέρος της καρότσας, καθώς και σε πλαστικούς μουσαμάδες που ήταν περιτυλιγμένοι κατά μήκος του τροχοφόρου. Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία Επισκοπής, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν αρμοδίως.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκε ένα στελεχωμένο πυροσβεστικό όχημα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δε λέει να καλοκαιριάσει: Βροχές και καταιγίδες στο «μενού» - Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά
Όταν η ψήφος γράφει ιστορία: Το κοινοβουλευτικό ταξίδι της Κύπρου και το κρίσιμο στοίχημα του σήμερα
Η ώρα της κάλπης: Οι βουλευτικές εκλογές με τις πιο απρόβλεπτες μεταβλητές, σε μια εποχή αβεβαιότητας
Τι απαγορεύεται μέσα και έξω από τα εκλογικά κέντρα – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ψηφοφόροι
Από το 3,6% στην έδρα: Τα μυστικά της κατανομής και το χρονοδιάγραμμα της μεγάλης νύχτας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα στοιχεία από το βίντεο σύλληψης της Σπίαρς: «Η μητέρα μου σκότωσε ένα αγόρι και δεν έπαθε τίποτα, γιατί δεν τη συνέλαβαν;» είχε πει στους αστυνομικούς

 24.05.2026 - 08:49
Επόμενο άρθρο

Σκηνές χάους σε πολυσύχναστο δρόμο: Καραμπόλα προκάλεσε αναστάτωση – Δείτε βίντεο

 24.05.2026 - 09:08
LIVE: Σε εξέλιξη η εκλογική διαδικασία – Κάλεσμα από πολιτικούς αρχηγούς για συμμετοχή

LIVE: Σε εξέλιξη η εκλογική διαδικασία – Κάλεσμα από πολιτικούς αρχηγούς για συμμετοχή

Η Κύπρος ψηφίζει σήμερα για την ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, με το πολιτικό ενδιαφέρον να κορυφώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Το ThemaOnline σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από τη διαδικασία των Βουλευτικών Εκλογών 2026, με συνεχή ενημέρωση για τη συμμετοχή, τις δηλώσεις πολιτικών αρχηγών, τα πρώτα στοιχεία από τις κάλπες, την καταμέτρηση των ψήφων και τα αποτελέσματα. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε εξέλιξη η εκλογική διαδικασία – Κάλεσμα από πολιτικούς αρχηγούς για συμμετοχή

LIVE: Σε εξέλιξη η εκλογική διαδικασία – Κάλεσμα από πολιτικούς αρχηγούς για συμμετοχή

  •  24.05.2026 - 06:23
Η ώρα της κάλπης: Οι βουλευτικές εκλογές με τις πιο απρόβλεπτες μεταβλητές, σε μια εποχή αβεβαιότητας

Η ώρα της κάλπης: Οι βουλευτικές εκλογές με τις πιο απρόβλεπτες μεταβλητές, σε μια εποχή αβεβαιότητας

  •  24.05.2026 - 06:26
Από το 3,6% στην έδρα: Τα μυστικά της κατανομής και το χρονοδιάγραμμα της μεγάλης νύχτας

Από το 3,6% στην έδρα: Τα μυστικά της κατανομής και το χρονοδιάγραμμα της μεγάλης νύχτας

  •  24.05.2026 - 06:30
Βουλευτικές εκλογές 2026: Πού ψηφίζετε, τι χρειάζεστε και πώς μπαίνει σωστά ο σταυρός - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Βουλευτικές εκλογές 2026: Πού ψηφίζετε, τι χρειάζεστε και πώς μπαίνει σωστά ο σταυρός - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

  •  24.05.2026 - 06:31
Μέχρι πότε θα ξέρουμε ποια κόμματα μπαίνουν στη Βουλή - Τι ώρα θα «κλειδώσουν» τα ονόματα των 56 βουλευτών

Μέχρι πότε θα ξέρουμε ποια κόμματα μπαίνουν στη Βουλή - Τι ώρα θα «κλειδώσουν» τα ονόματα των 56 βουλευτών

  •  24.05.2026 - 08:10
Όταν η ψήφος γράφει ιστορία: Το κοινοβουλευτικό ταξίδι της Κύπρου και το κρίσιμο στοίχημα του σήμερα

Όταν η ψήφος γράφει ιστορία: Το κοινοβουλευτικό ταξίδι της Κύπρου και το κρίσιμο στοίχημα του σήμερα

  •  24.05.2026 - 06:17
Πήγαν τελικά να ψηφίσουν οι πολίτες; Η εικόνα στις παραλίες - Δείτε φωτογραφίες

Πήγαν τελικά να ψηφίσουν οι πολίτες; Η εικόνα στις παραλίες - Δείτε φωτογραφίες

  •  24.05.2026 - 09:30
«Σπάει» τα καλούπια Κύπρια γιαγιά που ψηφίζει στα 105 της χρόνια - «Θέλω να προλάβω να ψηφίσω τον επόμενο Πρόεδρο»

«Σπάει» τα καλούπια Κύπρια γιαγιά που ψηφίζει στα 105 της χρόνια - «Θέλω να προλάβω να ψηφίσω τον επόμενο Πρόεδρο»

  •  24.05.2026 - 09:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα