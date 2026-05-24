«Έβρεξε προβλήματα»: Από πτώσεις καλωδίων, τσίγκων και δέντρων μέχρι διασώσεις ατόμων - «Έτρεχε» η Πυροσβεστική

Ιδιαίτερα αυξημένες ήταν οι κλήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που επηρέασαν κυρίως περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας. Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί της πρωτεύουσας κλήθηκαν να επέμβουν σε περιστατικά στον Στρόβολο, την Έγκωμη, τη Λακατάμια, την Αγλαντζιά, το Τσέρι, το Παλιομέτοχο και την Κοκκινοτριμιθιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας, καταγράφηκαν:

τρεις διασώσεις ζωής,

11 αντλήσεις νερού από πολυκατοικίες, οικίες και καταστήματα,

έξι ανοίγματα οχετών όμβριων υδάτων,

δύο περιστατικά πτώσης ή μετακίνησης καλωδίων της ΑΗΚ και τηλεπικοινωνιών,

ένα περιστατικό πτώσης ή μετακίνησης τσίγκων από οροφή οικίας,

και μία περίπτωση πτώσης ή μετακίνησης δέντρου σε αυτοκινητόδρομο.

Συνολικά, παγκύπρια καταγράφηκαν 24 επεισόδια που σχετίζονται με τα καιρικά φαινόμενα.

Για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων εργάστηκαν πέντε συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών από την Ακρόπολη, τη Λακατάμια, την Αγροκηπιά Περιστερώνας και την Αγροκηπιά Νήσου. Παράλληλα, συνέδραμαν τρία συνεργεία εθελοντικών ομάδων, των «Support-CY» και «Blue Heart», καθώς και εθελοντές πυροσβέστες.

Σημαντική ήταν και η συμβολή συνεργείων επιφυλακής του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, αλλά και των Δήμων Λευκωσίας, Στροβόλου, Λακατάμιας και του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς, κυρίως για το άνοιγμα φρεατίων όμβριων υδάτων.

Εξάλλου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα και συγκεκριμένα στις 23:55, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε ρυμουλκούμενη καρότσα 40 ποδών, η οποία βρισκόταν ακινητοποιημένη στον χώρο στάθμευσης του Κοινοτικού Σταδίου Κολοσσίου, στην επαρχία Λεμεσού.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε μέρος της καρότσας, καθώς και σε πλαστικούς μουσαμάδες που ήταν περιτυλιγμένοι κατά μήκος του τροχοφόρου. Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία Επισκοπής, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν αρμοδίως.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκε ένα στελεχωμένο πυροσβεστικό όχημα.