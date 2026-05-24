Σκηνές χάους σε πολυσύχναστο δρόμο: Καραμπόλα προκάλεσε αναστάτωση – Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες από το σημείο που δόθηκαν στο RoadReportCY, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν τουλάχιστον τέσσερα οχήματα που κινούνταν προς τον Κόλπο των Κοραλλιών από την Πάφο. Από τις πρώτες εικόνες προκύπτει ότι πρόκειται για αλυσιδωτή σύγκρουση, στην οποία εμπλέκονται ένα λευκό SUV BMW, ένα ασημί σεντάν, ένα γκρι SUV και ένα λευκό επαγγελματικό βαν.

Η σύγκρουση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος ορισμένων οχημάτων, ενώ είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο οδικό τμήμα. Οι οδηγοί που κατευθύνονταν προς τον Κόλπο των Κοραλλιών αντιμετώπισαν καθυστερήσεις, καθώς τα εμπλεκόμενα οχήματα παρέμειναν ακινητοποιημένα στο οδόστρωμα.

Αρκετά άτομα εθεάθησαν να έχουν εξέλθει από τα οχήματά τους αμέσως μετά τη σύγκρουση. Το περιστατικό σημειώθηκε σε σημείο με αυξημένη κυκλοφορία, καθώς ο δρόμος Πάφου–Κόλπου των Κοραλλιών παρουσιάζει συχνά έντονη κίνηση, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

