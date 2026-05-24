Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα – Έρχονται εξελίξεις στο Κυπριακό»

​Ο Πρόεδρος εμφανίστηκε απόλυτα ψύχραιμος για το αποτέλεσμα της κάλπης, κάλεσε σε μαζική συμμετοχή και αποκάλυψε πως «βλέπει» άμεσες εξελίξεις στο εθνικό θέμα.

​Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη συμμετοχής των πολιτών, τονίζοντας πως η εκτελεστική εξουσία επιδίωξε λειτουργικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής (όπως η αυτόματη εγγραφή).

Δήλωσε χαρακτηριστικά πως «η αποχή δεν είναι επιλογή», ενώ κληθείς να σχολιάσει το κλίμα των προηγούμενων εβδομάδων, δεν έκρυψε την ενόχληση του για την ποιότητα του πολιτικού λόγου: «Θα ήταν σαφώς καλύτερο να γινόταν πιο ουσιαστική ανταλλαγή θέσεων και απόψεων... ένας διάλογος στη βάση των θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία».

​Ερωτηθείς για το αν τον κυριεύει το άγχος της επόμενης μέρας, ο Πρόεδρος απάντησε κοφτά: «Όχι, δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα», ξεκαθαρίζοντας πως το αποτέλεσμα θα είναι απόλυτα σεβαστό.

​«Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στη βάση της ιδεολογικοπολιτικής μας προσέγγισης. Σε καμία περίπτωση στη βάση της οποιασδήποτε συναλλαγής».

​Μάλιστα, ο κ. Χριστοδουλίδης υπεραμύνθηκε της ανάγκης για καθαρές πολιτικές ταυτότητες, κόντρα στο ρεύμα της εποχής. «Σε μια περίοδο που κάποιοι ισχυρίζονται τα περί κατάρρευσης των ιδεολογιών, να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω απόλυτα» [03:45].

​Ψήφισε σε «χρόνο ντετέ»

​Η διαδικασία μέσα στο παραβάν κράτησε ελάχιστα δευτερόλεπτα, με τους δημοσιογράφους να σχολιάζουν την ταχύτητα του. «Αλίμονο, έχω ξεκάθαρη άποψη», απάντησε χαμογελώντας ο Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι ψήφισε με βάση το δικό του ιδεολογικό πλαίσιο και το «κοινωνικό συμβόλαιο» που εφαρμόζει η Κυβέρνηση του.