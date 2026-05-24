Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα – Έρχονται εξελίξεις στο Κυπριακό»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα – Έρχονται εξελίξεις στο Κυπριακό»

 24.05.2026 - 10:39
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα – Έρχονται εξελίξεις στο Κυπριακό»

Ξεκάθαρα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε το πρωί της Κυριακής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αμέσως μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου.

​Ο Πρόεδρος εμφανίστηκε απόλυτα ψύχραιμος για το αποτέλεσμα της κάλπης, κάλεσε σε μαζική συμμετοχή και αποκάλυψε πως «βλέπει» άμεσες εξελίξεις στο εθνικό θέμα.

​Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη συμμετοχής των πολιτών, τονίζοντας πως η εκτελεστική εξουσία επιδίωξε λειτουργικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής (όπως η αυτόματη εγγραφή).

Δήλωσε χαρακτηριστικά πως «η αποχή δεν είναι επιλογή», ενώ κληθείς να σχολιάσει το κλίμα των προηγούμενων εβδομάδων, δεν έκρυψε την ενόχληση του για την ποιότητα του πολιτικού λόγου: «Θα ήταν σαφώς καλύτερο να γινόταν πιο ουσιαστική ανταλλαγή θέσεων και απόψεων... ένας διάλογος στη βάση των θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία».

​Ερωτηθείς για το αν τον κυριεύει το άγχος της επόμενης μέρας, ο Πρόεδρος απάντησε κοφτά: «Όχι, δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα», ξεκαθαρίζοντας πως το αποτέλεσμα θα είναι απόλυτα σεβαστό.

​«Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στη βάση της ιδεολογικοπολιτικής μας προσέγγισης. Σε καμία περίπτωση στη βάση της οποιασδήποτε συναλλαγής».

​Μάλιστα, ο κ. Χριστοδουλίδης υπεραμύνθηκε της ανάγκης για καθαρές πολιτικές ταυτότητες, κόντρα στο ρεύμα της εποχής. «Σε μια περίοδο που κάποιοι ισχυρίζονται τα περί κατάρρευσης των ιδεολογιών, να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω απόλυτα» [03:45].

​Ψήφισε σε «χρόνο ντετέ»

​Η διαδικασία μέσα στο παραβάν κράτησε ελάχιστα δευτερόλεπτα, με τους δημοσιογράφους να σχολιάζουν την ταχύτητα του. «Αλίμονο, έχω ξεκάθαρη άποψη», απάντησε χαμογελώντας ο Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι ψήφισε με βάση το δικό του ιδεολογικό πλαίσιο και το «κοινωνικό συμβόλαιο» που εφαρμόζει η Κυβέρνηση του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο «άψε σβήσε» ψήφισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Η εξήγηση που έδωσε - Έτσι αποφάσισε για την ψήφο του
Αυτός ο υποψήφιος πήγε με...κεράσματα στην κάλπη: Το παράπονο που εξέφρασε - Δείτε βίντεο
Πήγαν τελικά να ψηφίσουν οι πολίτες; Η εικόνα στις παραλίες - Δείτε φωτογραφίες
Μέχρι πότε θα ξέρουμε ποια κόμματα μπαίνουν στη Βουλή - Τι ώρα θα «κλειδώσουν» τα ονόματα των 56 βουλευτών
Από το 3,6% στην έδρα: Τα μυστικά της κατανομής και το χρονοδιάγραμμα της μεγάλης νύχτας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συγκινεί η Γιώτα Παπαδοπούλου: Τα παιδιά της ψήφισαν για πρώτη φορά – Δείτε φωτογραφία

 24.05.2026 - 10:43
Επόμενο άρθρο

Ο απολογισμός του Βανά Άλβες μετά το... τέλος: «Δεν υπήρξε ποτέ έλλειψη σεβασμού, δέσμευσης και αφοσίωσης...»

 24.05.2026 - 10:50
LIVE: Σε εξέλιξη η εκλογική διαδικασία – Κάλεσμα από πολιτικούς αρχηγούς για συμμετοχή

LIVE: Σε εξέλιξη η εκλογική διαδικασία – Κάλεσμα από πολιτικούς αρχηγούς για συμμετοχή

Η Κύπρος ψηφίζει σήμερα για την ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, με το πολιτικό ενδιαφέρον να κορυφώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Το ThemaOnline σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από τη διαδικασία των Βουλευτικών Εκλογών 2026, με συνεχή ενημέρωση για τη συμμετοχή, τις δηλώσεις πολιτικών αρχηγών, τα πρώτα στοιχεία από τις κάλπες, την καταμέτρηση των ψήφων και τα αποτελέσματα. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε εξέλιξη η εκλογική διαδικασία – Κάλεσμα από πολιτικούς αρχηγούς για συμμετοχή

LIVE: Σε εξέλιξη η εκλογική διαδικασία – Κάλεσμα από πολιτικούς αρχηγούς για συμμετοχή

  •  24.05.2026 - 06:23
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα – Έρχονται εξελίξεις στο Κυπριακό»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα – Έρχονται εξελίξεις στο Κυπριακό»

  •  24.05.2026 - 10:39
Η ώρα της κάλπης: Οι βουλευτικές εκλογές με τις πιο απρόβλεπτες μεταβλητές, σε μια εποχή αβεβαιότητας

Η ώρα της κάλπης: Οι βουλευτικές εκλογές με τις πιο απρόβλεπτες μεταβλητές, σε μια εποχή αβεβαιότητας

  •  24.05.2026 - 06:26
Βουλευτικές εκλογές 2026: Πού ψηφίζετε, τι χρειάζεστε και πώς μπαίνει σωστά ο σταυρός - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Βουλευτικές εκλογές 2026: Πού ψηφίζετε, τι χρειάζεστε και πώς μπαίνει σωστά ο σταυρός - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

  •  24.05.2026 - 06:31
VIDEO: Πήγαν ή όχι στις κάλπες; Τι απάντησαν πολίτες στο «Τ» - Τα μηνύματα που στέλνουν

VIDEO: Πήγαν ή όχι στις κάλπες; Τι απάντησαν πολίτες στο «Τ» - Τα μηνύματα που στέλνουν

  •  24.05.2026 - 10:19
Στο «άψε σβήσε» ψήφισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Η εξήγηση που έδωσε - Έτσι αποφάσισε για την ψήφο του

Στο «άψε σβήσε» ψήφισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Η εξήγηση που έδωσε - Έτσι αποφάσισε για την ψήφο του

  •  24.05.2026 - 11:01
Πήγαν τελικά να ψηφίσουν οι πολίτες; Η εικόνα στις παραλίες - Δείτε φωτογραφίες

Πήγαν τελικά να ψηφίσουν οι πολίτες; Η εικόνα στις παραλίες - Δείτε φωτογραφίες

  •  24.05.2026 - 09:30
Αυτός ο υποψήφιος πήγε με...κεράσματα στην κάλπη: Το παράπονο που εξέφρασε - Δείτε βίντεο

Αυτός ο υποψήφιος πήγε με...κεράσματα στην κάλπη: Το παράπονο που εξέφρασε - Δείτε βίντεο

  •  24.05.2026 - 10:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα