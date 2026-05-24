Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα – Έρχονται εξελίξεις στο Κυπριακό»
24.05.2026 - 10:39
Ξεκάθαρα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε το πρωί της Κυριακής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αμέσως μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου.
Ο Πρόεδρος εμφανίστηκε απόλυτα ψύχραιμος για το αποτέλεσμα της κάλπης, κάλεσε σε μαζική συμμετοχή και αποκάλυψε πως «βλέπει» άμεσες εξελίξεις στο εθνικό θέμα.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη συμμετοχής των πολιτών, τονίζοντας πως η εκτελεστική εξουσία επιδίωξε λειτουργικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής (όπως η αυτόματη εγγραφή).
Δήλωσε χαρακτηριστικά πως «η αποχή δεν είναι επιλογή», ενώ κληθείς να σχολιάσει το κλίμα των προηγούμενων εβδομάδων, δεν έκρυψε την ενόχληση του για την ποιότητα του πολιτικού λόγου: «Θα ήταν σαφώς καλύτερο να γινόταν πιο ουσιαστική ανταλλαγή θέσεων και απόψεων... ένας διάλογος στη βάση των θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία».
Ερωτηθείς για το αν τον κυριεύει το άγχος της επόμενης μέρας, ο Πρόεδρος απάντησε κοφτά: «Όχι, δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα», ξεκαθαρίζοντας πως το αποτέλεσμα θα είναι απόλυτα σεβαστό.
«Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στη βάση της ιδεολογικοπολιτικής μας προσέγγισης. Σε καμία περίπτωση στη βάση της οποιασδήποτε συναλλαγής».
Μάλιστα, ο κ. Χριστοδουλίδης υπεραμύνθηκε της ανάγκης για καθαρές πολιτικές ταυτότητες, κόντρα στο ρεύμα της εποχής. «Σε μια περίοδο που κάποιοι ισχυρίζονται τα περί κατάρρευσης των ιδεολογιών, να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω απόλυτα» [03:45].
Ψήφισε σε «χρόνο ντετέ»
Η διαδικασία μέσα στο παραβάν κράτησε ελάχιστα δευτερόλεπτα, με τους δημοσιογράφους να σχολιάζουν την ταχύτητα του. «Αλίμονο, έχω ξεκάθαρη άποψη», απάντησε χαμογελώντας ο Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι ψήφισε με βάση το δικό του ιδεολογικό πλαίσιο και το «κοινωνικό συμβόλαιο» που εφαρμόζει η Κυβέρνηση του.
Η Κύπρος ψηφίζει σήμερα για την ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, με το πολιτικό ενδιαφέρον να κορυφώνεται σε ολόκληρη τη χώρα.