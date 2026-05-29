 29.05.2026 - 09:00
Θέα 360°, cocktails από το Ντουμπάι και live άρπα: Πού κρύβεται η πιο exclusive ταράτσα της Λεμεσού φέτος το καλοκαίρι;

Το καλοκαίρι στη Λεμεσό αποκτά ξανά τον πιο κοσμοπολίτικο προορισμό του.

Το The AMARA Rooftop Bar επιστρέφει στον 8ο όροφο του πολυτελούς ξενοδοχείου, έτοιμο να προσφέρει μοναδικές βραδιές με θέα το απέραντο γαλάζιο της Μεσογείου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της πόλης.

Η μεγάλη έκπληξη της φετινής σεζόν είναι μια διεθνής συνεργασία υψηλών προδιαγραφών που φέρνει στο νησί τον αέρα της λαμπερής σκηνής του Ντουμπάι. Το BEELEAF Bar Consultancy, ο διεθνούς φήμης mixologist Jimmy Barrat και το multi-awarded Lost + Found με τον Ντίνο Κωνσταντινίδη, υπογράφουν ένα ολοκαίνουργιο μενού signature cocktails. Κάθε δημιουργία συνδυάζει σύγχρονες τεχνικές και εκλεκτά αποστάγματα, ενώ συνοδεύεται ιδανικά από ένα νέο, custom tapas menu με κυπριακές επιρροές που επιμελήθηκε η γαστρονομική ομάδα του AMARA.

Η εμπειρία στον 8ο όροφο συμπληρώνεται από ένα δυναμικό line-up με live DJ sets, αλλά και τις ατμοσφαιρικές εμφανίσεις του διάσημου Παραγουανού μαέστρου της άρπας, Victor Espinola. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, το rooftop θα φιλοξενεί exclusive pop-ups και ξεχωριστές γαστρονομικές συνεργασίες, ανανεώνοντας συνεχώς το ραντεβού του με το κοινό.

 

Info & Κρατήσεις:

Τηλέφωνο: 25 442 222

E-mail: [email protected]

 

** Πληροφορίες από το cyprus.wiz-guide.com

