Σοκ στη Λάρνακα: Οικογένεια αναζητούσε συγγενή και ήταν νεκρός στο Νοσοκομείο -«Μου έλεγαν δεν είναι εδώ»

Όπως ανέφερε, ο πατέρας του είχε μεταβεί μόνος του στο νοσοκομείο στις 19 Μαρτίου, καθώς είχε διαγνωστεί με καρκίνο, χωρίς να ενημερώσει την οικογένειά του για την κατάσταση της υγείας του. Σύμφωνα με τον ίδιο, επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα ανεξάρτητο άνθρωπο, που συνήθιζε να ταξιδεύει και να διαμένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο εξωτερικό.

Ο κ. Αντωνίου υποστήριξε ότι στις 26 Μαρτίου δέχθηκε δύο αναπάντητες κλήσεις από το νοσοκομείο. Όταν επικοινώνησε λίγο αργότερα, όπως είπε, ενημερώθηκε ότι ο πατέρας του δεν βρισκόταν καταχωρημένος στο σύστημα και πως δεν υπήρχε οποιοδήποτε σχετικό αρχείο νοσηλείας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που εξασφάλισε αργότερα η οικογένεια, ο πατέρας του είχε αποβιώσει το ίδιο πρωινό.

«Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας πραγματικός εφιάλτης», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις συνεχείς προσπάθειες της οικογένειας να εντοπίσει τα ίχνη του. Όπως είπε, επικοινώνησαν με νοσοκομεία, συγγενικά πρόσωπα και αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς κανείς να μπορεί να τους δώσει σαφείς απαντήσεις.

Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή στις 21 Μαΐου, όταν, μετά από πιέσεις της οικογένειας προς την Αστυνομία για περαιτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας βρισκόταν στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας ως αγνώστων στοιχείων. Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, ακόμη και λίγες ώρες πριν την αναγνώριση, το νοσοκομείο συνέχιζε να τους διαβεβαιώνει πως δεν υπήρχε οποιαδήποτε καταγραφή του πατέρα του στις εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδρασή του για τον τρόπο, όπως υποστηρίζει, με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση οι αρμόδιοι. Όπως ανέφερε, η οικογένεια δεν έλαβε ποτέ ουσιαστική ενημέρωση ή στήριξη, ενώ εξέφρασε απορία και για τις εξηγήσεις που δόθηκαν αναφορικά με τη διαγραφή στοιχείων ασθενών μετά τον θάνατό τους.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ασυνέπειες σχετικά με τα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του, σημειώνοντας ότι παραδόθηκαν μόνο ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό, ενώ απουσίαζαν ρούχα, παπούτσια και άλλα προσωπικά είδη.

Συγκλονισμένος, περιέγραψε και τη συναισθηματική διάσταση της υπόθεσης, λέγοντας πως κανείς δεν επικοινώνησε ξανά μαζί του, παρότι ήταν δηλωμένος ως πρόσωπο επικοινωνίας. «Έχασα την ευκαιρία να αποχαιρετήσω και να θάψω τον πατέρα μου όπως του άξιζε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ταφή έγινε με κλειστό φέρετρο λόγω της κατάστασης της σορού.

Ο κ. Αντωνίου γνωστοποίησε ότι έχει ήδη καταθέσει επίσημη καταγγελία προς τον ΟΚΥπΥ, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του είναι να μην βιώσει άλλη οικογένεια παρόμοια τραγωδία.