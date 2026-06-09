«Χρειάζομαι προσοχή»: Τι κρύβεται πίσω από την ανάγκη για διαρκή επιβεβαίωση

Μήπως δυσκολεύεστε να λειτουργήσετε χωρίς την αποδοχή των άλλων; Ίσως τότε αξίζει να αναρωτηθείτε τι κρύβεται πίσω από αυτή την ανάγκη.

Σημάδια ότι έχετε ανάγκη την προσοχή των άλλων

Όλοι έχουμε ανάγκη από προσοχή κατά καιρούς. Είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη επιθυμία να αναζητούμε αναγνώριση, επιβεβαίωση και, γιατί όχι, να χαιρόμαστε με ένα κομπλιμέντο. Ωστόσο, όταν η ανάγκη για προσοχή γίνεται απαραίτητη προϋπόθεση για να νιώθουμε καλά ή να λειτουργούμε καθημερινά, τότε τα πράγματα αλλάζουν.

Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να υιοθετούμε συμπεριφορές που έχουν στόχο να προσελκύσουν την προσοχή των άλλων, ακόμη και εάν δεν εκφράζουν αυτό που πραγματικά είμαστε. Η διαρκής ανάγκη για επιβεβαίωση σημαίνει ότι παλεύουμε με βαθύτερες ανασφάλειες. Μερικές φορές η ανάγκη αυτή εκδηλώνεται με τρόπους που δεν αναγνωρίζουμε εύκολα.

Προσποίηση αδυναμίας: Ορισμένοι άνθρωποι προσποιούνται ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν καταστάσεις που στην πραγματικότητα είναι απόλυτα ικανοί να αντιμετωπίσουν. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν μια ευκαιρία να ζητήσουν βοήθεια και προσοχή από τους άλλους.

Πρόκληση συγκρούσεων: Δημιουργούν εντάσεις ή καβγάδες, δημόσια ή ιδιωτικά, ώστε να τραβήξουν την προσοχή των ανθρώπων γύρω τους. Συχνά αισθάνονται την ανάγκη να βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγκρουσης.

Αναζήτηση συμπάθειας και φροντίδας: Μερικές φορές η ανάγκη για προσοχή εκδηλώνεται όταν παρουσιάζουμε ένα μικρό πρόβλημα ως πιο σοβαρό από ότι είναι στην πραγματικότητα. Επίσης μπορεί να αντιδρούμε υπερβολικά σε καταστάσεις της καθημερινότητας, περιμένοντας τη φροντίδα και το ενδιαφέρον των άλλων.

Ανάγκη για κομπλιμέντα: Είναι φυσιολογικό να χαιρόμαστε όταν ακούμε έναν καλό λόγο για τον εαυτό μας. Όταν όμως αυτή η ανάγκη γίνεται υπερβολική, μπορεί να μας οδηγήσει σε μια διαρκή αναζήτηση επιβεβαίωσης. Συχνά πίσω από αυτή τη συμπεριφορά κρύβεται χαμηλή αυτοπεποίθηση, που δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά μέσα από τα λόγια και την αποδοχή των άλλων.

Ψέματα και υπερβολές: Κάποιοι άνθρωποι καταφεύγουν σε υπερβολές ή ακόμη και σε φανταστικές ιστορίες, προκειμένου να προκαλέσουν εντύπωση και να τραβήξουν την προσοχή των άλλων.

Πίσω από την ανάγκη για συνεχή προσοχή και επιβεβαίωση κρύβονται βαθύτεροι ψυχολογικοί λόγοι.

Ανασφάλεια και χαμηλή αυτοεκτίμηση

Νιώθουμε ότι η αξία μας εξαρτάται από το πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Αν και η ανάγκη για επιβεβαίωση είναι ανθρώπινη, όταν γίνεται ο βασικός τρόπος ενίσχυσης της αυτοεκτίμησής μας, δεν αντιμετωπίζει τις βαθύτερες αμφιβολίες που έχουμε για τον εαυτό μας.

Διαταραχές προσωπικότητας

Ορισμένες διαταραχές προσωπικότητας συνδέονται επίσης με συμπεριφορές αναζήτησης προσοχής. Ειδικότερα, άτομα με ναρκισσιστική διαταραχή ή με οριακή διαταραχή προσωπικότητας εμφανίζουν συχνά τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ιστριονικής διαταραχής προσωπικότητας είναι η έντονη ανάγκη να βρίσκεται κανείς στο επίκεντρο της προσοχής, σε συνδυασμό με ιδιαίτερα έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις.

Και άλλες καταστάσεις ψυχικής υγείας, όπως η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας(ΔΕΠΥ), οι αγχώδεις διαταραχές ή η διπολική διαταραχή, μπορεί επίσης να συνδέονται με συμπεριφορές αναζήτησης προσοχής.

Πώς να μην αναζητάτε διαρκώς την προσοχή των άλλων

Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσετε ότι συχνά επιδιώκετε να βρίσκεστε στο επίκεντρο της προσοχής. Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι αυτή η ανάγκη επηρεάζει τον τρόπο που συμπεριφέρονται και σχετίζονται με τους άλλους.

Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και η αντιμετώπιση των ανασφαλειών αποτελούν σημαντικά βήματα για να μειωθεί η ανάγκη για συνεχή επιβεβαίωση από τους άλλους.

Μερικοί τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν είναι οι εξής:

Η συζήτηση με έναν ειδικό ψυχικής υγείας, αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης της ανασφάλειας και ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης. Εάν η ανάγκη για προσοχή συνδέεται με κάποια ψυχική διαταραχή, η θεραπεία μπορεί επίσης να συμβάλει στην αντιμετώπισή της.

Η καθημερινή καταγραφή σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε την ασυνείδητη συμπεριφορά μας.

Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης: Για πολλούς ανθρώπους, η ανάγκη να βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο συνδέεται με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ωστόσο, η συνεχής αναζήτηση προσοχής δεν ενισχύει πραγματικά την αυτοπεποίθηση. Η στήριξη ανθρώπων που μας αποδέχονται και δεν μας κρίνουν μπορεί να αποτελέσει ένα καλό σημείο εκκίνησης

Πώς να διαχειριστείτε ένα άτομο που χρειάζεται διαρκώς προσοχή

Εάν έχετε έναν φίλο ή αγαπημένο πρόσωπο που επιδιώκει συνεχώς να βρίσκεται στο επίκεντρο, μπορείτε να τον βοηθήσετε να αναγνωρίσει αυτή τη συμπεριφορά.

Βάλτε όρια: Όταν ικανοποιούμε συνεχώς τις απαιτήσεις ενός ανθρώπου που αναζητά αδιάκοπα προσοχή, ενισχύουμε άθελά μας αυτή την ανάγκη. Το να βάλουμε σαφή ορία μπορεί να τον βοηθήσει να κατανοήσει ότι ορισμένες συμπεριφορές δεν είναι σωστές.

Μιλήστε ανοιχτά: Πολλές φορές ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται ότι συμπεριφέρεται με τρόπο που τραβά διαρκώς την προσοχή. Μια ήρεμη και διακριτική επισήμανση μπορεί να τον βοηθήσει να δει πιο καθαρά όσα συμβαίνουν.

Δείξτε κατανόηση: Οι άνθρωποι που αναζητούν συνεχώς προσοχή συνήθως δεν το κάνουν απλώς επειδή θέλουν να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πίσω από αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να κρύβονται δυσκολίες ψυχικής υγείας, χαμηλή αυτοεκτίμηση ή προβλήματα με την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους.

Πηγή: ertnews.gr