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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην γειτονιά των αγγέλων η Ζήνα Πολυδώρου: Πότε ια γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

 16.06.2026 - 11:23
Στην γειτονιά των αγγέλων η Ζήνα Πολυδώρου: Πότε ια γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε σε συγγενείς και φίλους η είδηση του θανάτου της Ζήνας Πολυδώρου από Άγιο Γεώργιο Κερύνειας και κάτοικο Ψιμολόφου, που απεβίωσε στις 15 Ιουνίου σε ηλικία 81 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Παναγίας Καθολικής στα Ψιμολόφου, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, ώρα 16:30.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 16:00

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Ψιμολόφου

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για τον Σύνδεσμο "Ένα Όνειρο μια Ευχή".

 

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