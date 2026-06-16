Στην γειτονιά των αγγέλων η Ζήνα Πολυδώρου: Πότε ια γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

Υπόθεση «Κράτος Μαφία»: Ιδού το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς
Δημοσιεύθηκε το πόρισμα για το Κράτος Μαφία.
Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Παναγίας Καθολικής στα Ψιμολόφου, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, ώρα 16:30.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 16:00
Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Ψιμολόφου
Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για τον Σύνδεσμο "Ένα Όνειρο μια Ευχή".
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