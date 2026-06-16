Στην γειτονιά των αγγέλων η Ζήνα Πολυδώρου: Πότε ια γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Παναγίας Καθολικής στα Ψιμολόφου, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, ώρα 16:30.



Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 16:00

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Ψιμολόφου

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για τον Σύνδεσμο "Ένα Όνειρο μια Ευχή".