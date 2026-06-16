«Κράτος Μαφία»: Στο μικροσκόπιο των Αρχών ζητά να τεθεί το πόρισμα ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος - Τι εντοπίζει

Την πρώτη του επίσημη αντίδραση μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση «Κράτος Μαφία» εξέδωσε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος , καλώντας τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να προχωρήσουν στην πλήρη διερεύνηση των ευρημάτων.

Το πόρισμα της Αρχής καταγράφει ενδείξεις πιθανής διάπραξης ποινικών αδικημάτων από 13 φυσικά και δύο νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δικηγόροι και δικηγορικά γραφεία.

Σε ανακοίνωσή του, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος εκφράζει έντονο προβληματισμό για τα συμπεράσματα της έκθεσης, σημειώνοντας ότι εγείρονται σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη χρηστή διοίκηση, τη λογοδοσία και την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η προστασία της διεθνούς εικόνας της χώρας και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς καθιστούν αναγκαία τη διερεύνηση των διαπιστώσεων της Αρχής από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι οποιαδήποτε διαδικασία θα πρέπει να διεξαχθεί στο πλαίσιο των συνταγματικά κατοχυρωμένων διαδικασιών και με απόλυτο σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας.

Καταληκτικά, διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, παραμένοντας στη διάθεση της Πολιτείας στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου.