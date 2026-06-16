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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ για «Κράτος Μαφία»: Η Κυβέρνηση είναι απόλυτα δεσμευμένη στη διαφάνεια και στη λογοδοσία

 16.06.2026 - 19:47
ΠτΔ για «Κράτος Μαφία»: Η Κυβέρνηση είναι απόλυτα δεσμευμένη στη διαφάνεια και στη λογοδοσία

Στη βάση των ανακοινώσεων της Νομικής Υπηρεσίας, η Κυβέρνηση θα πράξει ό,τι χρειάζεται, πάντα στη βάση του Συντάγματος, για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στο θέμα του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο εγκαινίων στον Αναλυόντα, και κληθείς να σχολιάσει το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχει, ήδη, γίνει σχετική δήλωση. Εκείνο που θέλω να επαναλάβω, είναι θεσμικά και ως η σχετική νομοθεσία, αναμένουμε το πόρισμα να παραδοθεί στη Νομική Υπηρεσία, να μελετηθεί, να ανακοινωθούν οι επόμενες αποφάσεις και ως εκτελεστική εξουσία εκείνο που μπορώ να πω μετά βεβαιότητας είναι ότι στη βάση των σχετικών ανακοινώσεων της Νομικής Υπηρεσίας θα πράξουμε ό,τι χρειάζεται για πλήρη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Η Κυβέρνηση μας είναι απόλυτα δεσμευμένη στη διαφάνεια, στη λογοδοσία, στην ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.

Και ως εκτελεστική θα πράξουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε αφού γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις από πλευράς της Νομικής Υπηρεσίας θεσμικά και ως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ζητήθηκε και από τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και από τον κ. Μακάριο Δρουσιώτη η εξαίρεση του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από τη μελέτη της υπόθεσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «αναμένουμε τις ανακοινώσεις της Νομικής Υπηρεσίας και ως εκτελεστική εξουσία εκείνο για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω, εκείνο που μπορώ να διαβεβαιώσω με απόλυτη βεβαιότητα τον κυπριακό λαό, θα πράξουμε ό,τι χρειάζεται πάντα εντός του Συντάγματος, εντός της σχετικής νομοθεσίας για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης».

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