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ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στη Βραζιλία: 59χρονη πεζοπόρος έπεσε από ύψος 30 μέτρων την ώρα που έβαζε εντομοαπωθητικό - Δείτε φωτογραφίες

 16.06.2026 - 19:34
Τραγωδία στη Βραζιλία: 59χρονη πεζοπόρος έπεσε από ύψος 30 μέτρων την ώρα που έβαζε εντομοαπωθητικό - Δείτε φωτογραφίες

Άλλο ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Βραζιλία, καθώς την Κυριακή (14/6) μία 59χρονη πεζοπόρος έπεσε από ύψος περίπου 30 μέτρων με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Όπως αναφέρει το βραζιλιάνικο μέσο Globo, η Rosemary Suzart Garcia έκανε πεζοπορία με μια μεγάλη ομάδα στο Grutas do Spar στη Maricá την Κυριακή, όταν ξαφνικά απομακρύνθηκε σε ένα στενό μονοπάτι με θέα. Εκεί επιχείρησε να ψεκάσει με εντομοαπωθητικό το πόδι της, ωστόσο έχασε την ισορροπία της και έπεσε.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Τζιοβάνι Μαξιμίνο, είπε στο μέσο ενημέρωσης ότι ο οδηγός πεζοπορίας προσπάθησε να πιάσει το χέρι της Γκαρσία, καθώς αυτή έπεφτε από τον γκρεμό, αλλά παραλίγο να παρασυρθεί και ο ίδιος. «Ο οδηγός προσπάθησε να την κρατήσει και παραλίγο να πέσει κι αυτός. Το ύψος είναι περίπου 30 μέτρα. Μόλις είχε τελειώσει να βάζει το εντομοαπωθητικό. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα».

Τραγωδία στη Βραζιλία: 59χρονη πεζοπόρος έπεσε από ύψος 30 μέτρων την ώρα που έβαζε εντομοαπωθητικό και πέθανε

Ο Μαξιμίνο τόνισε ότι η πεζοπόρος που έπεσε, από το Ρίο ντε Τζανέιρο, φορούσε εξοπλισμό ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων γαντιών, κράνους και άλλου προστατευτικού εξοπλισμού.

«Κατάφερα να εντοπίσω τα παιδιά, που ζουν στο Recreio dos Bandeirantes, μόνο στις δύο σχεδόν το πρωί για να τους ανακοινώσω τα νέα. Μέχρι τότε, δεν είχαμε καμία επαφή με κανένα μέλος της οικογένειας».

Έρευνα για το τραγικό περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη. Το συγκεκριμένο ατύχημα συνέβη μία ημέρα μετά τον θάνατο της 21χρονης που έπεσε στο κενό από ύψος περίπου 40 μέτρων κατά τη διάρκεια ελεύθερης πτώσης στη γέφυρα Ponte do Esqueleto στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας και πέθανε.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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