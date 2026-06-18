VIDEO: Σκηνές έντασης στη Λεμεσό - Έντονη αντιπαράθεση οδηγών στη μέση του δρόμου

Σύμφωνα με πληροφορίες του RoadReportCY, το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 10:48 π.μ. στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, στην περιοχή του Πυροσβεστικού Σταθμού.

Στο περιστατικό ενεπλάκησαν ο οδηγός ενός φορτηγού διανομών και ο οδηγός οχήματος οδικής βοήθειας. Όπως αναφέρεται, ο οδηγός του φορτηγού είχε σταθμεύσει προσωρινά για την εκφόρτωση προμηθειών σε παρακείμενη επιχείρηση εστίασης, όταν ξέσπασε διαφωνία μεταξύ των δύο ανδρών.

Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα, με πλάνα που κατέγραψε διερχόμενος πολίτης να δείχνουν ότι οι δύο οδηγοί έφτασαν ένα βήμα πριν από τη σωματική σύγκρουση.

Ωστόσο, χάρη στην άμεση και ψύχραιμη παρέμβαση τρίτου προσώπου που βρισκόταν στο σημείο, η κατάσταση εκτονώθηκε έγκαιρα, αποτρέποντας περαιτέρω κλιμάκωση και πιθανό τραυματισμό.