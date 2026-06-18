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LIFESTYLE

Πασίγνωστος τραγουδιστής ανακοίνωσε στη σκηνή των MAD VMA ότι θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά

 18.06.2026 - 11:27
Πασίγνωστος τραγουδιστής ανακοίνωσε στη σκηνή των MAD VMA ότι θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά

Το μεγαλύτερο ευχαριστώ θέλω να το πω στη γυναίκα μου, που σε λίγους μήνες θα με κάνει για πρώτη φορά πατέρα, είπε ο τραγουδιστής.

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Η μετάβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες, για το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ιδιαίτερη πολιτική και θεσμική βαρύτητα. Δεν πρόκειται μόνο για το κλείσιμο ενός εξαμήνου κατά το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αλλά και για μια ευκαιρία αξιοποίησης του πολιτικού κεφαλαίου, που δημιουργήθηκε μέσα από την Προεδρία, προς όφελος του Κυπριακού.

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