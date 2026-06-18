Η θυσία που συγκλόνισε την Κύπρο: Πήγαν να σώσουν το δάσος και έδωσαν τη ζωή τους - Η συγκινητική ανάρτηση για τον Αντρέα και Μάριο

Την ώρα που πολλοί απολάμβαναν τη θάλασσα, την ξεκούραση και τις στιγμές με τις οικογένειές τους, μια καταστροφική πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή της Σολέας, απειλώντας δάση, περιουσίες και ανθρώπινες ζωές.

Δεν ήταν σε υπηρεσία, αλλά έτρεξαν να βοηθήσουν

Μόλις πληροφορήθηκαν για τη φωτιά, ο Αντρέας Σοφοκλέους και ο Μάριος Αριστοτέλους δεν σκέφτηκαν ούτε στιγμή τον κίνδυνο. Αν και δεν βρίσκονταν σε υπηρεσία, έσπευσαν εθελοντικά στο μέτωπο της πυρκαγιάς για να βοηθήσουν στη μεγάλη μάχη κατά των φλογών.

Άφησαν πίσω τους την ασφάλεια και τη ξεκούραση, επιλέγοντας να σταθούν δίπλα στους συναδέλφους τους και να προστατεύσουν τα δάση και τις κοινότητες της περιοχής.

Δυστυχώς, η αποστολή εκείνη έμελλε να είναι η τελευταία τους.

Οι δύο δασοπυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους, το Τμήμα Δασών και ολόκληρη την Κύπρο.

Η μνήμη τους παραμένει άσβεστη

Δέκα χρόνια μετά, η θυσία των δύο ανδρών εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει. Τα ονόματά τους έχουν συνδεθεί για πάντα με την αυταπάρνηση, την προσφορά και την αγάπη για τον τόπο.

Το Τμήμα Δασών, με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, υπενθυμίζει πως ο χρόνος μπορεί να περνά, όμως δεν μπορεί να σβήσει τη μνήμη δύο ανθρώπων που έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, τη ζωή τους.

Οι εικόνες από το καμένο πυροσβεστικό όχημα και οι αναμνηστικές πλάκες με τα πρόσωπά τους αποτελούν διαχρονική υπενθύμιση του τι σημαίνει καθήκον και αυτοθυσία.

Πορεία Μνήμης στη Σολέα

Για να τιμηθεί η μνήμη του Αντρέα Σοφοκλέους και του Μάριου Αριστοτέλους, το Τμήμα Δασών διοργανώνει το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 και ώρα 07:15 το πρωί Πορεία Μνήμης στα βουνά της Σολέας.

Μια πορεία προς το σημείο όπου γράφτηκε το τραγικό κεφάλαιο της ιστορίας τους. Μια πορεία σεβασμού, ευγνωμοσύνης και υπόσχεσης ότι η θυσία τους δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Δείτε την ανάρτηση: