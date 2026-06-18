Γιατί ψήφισε κατά της καταδίκης της Τουρκίας ο Φειδίας - «Η έκθεση της ΕΕ είναι σαν γυναίκα που λέει ψέματα αλλά θέλω να είμαστε παντρεμένοι»

Όπως ανέφερε, ψήφισε κατά, ενώ οι περισσότεροι άλλοι ευρωβουλευτές επέλεξαν την αποχή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αποχή δεν αποτελεί πάντα λύση και ότι πολλές φορές είναι προτιμότερο να υπάρχει σαφής τοποθέτηση.

Περιγράφοντας τη στάση του απέναντι στην έκθεση, χρησιμοποίησε μια παρομοίωση, λέγοντας ότι του θυμίζει μια γυναίκα με την οποία κάποιος είναι παντρεμένος, η οποία «πάει με άλλους άνδρες και σου λέει ψέματα», αλλά παρ’ όλα αυτά υπάρχει η επιθυμία να συνεχιστεί ο γάμος.

Ο Φειδίας Παναγιώτου υποστήριξε ότι δεν θεωρεί σωστή την ανάπτυξη της συνεργασίας με την Τουρκία χωρίς να υπάρχει κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα στο Κυπριακό. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει 20 πακέτα κυρώσεων στη Ρωσία λόγω της εισβολής της, ενώ στην περίπτωση της Τουρκίας επιδιώκεται η ανάπτυξη συνεργασίας.

Όπως είπε, θεωρεί ότι πρόκειται για μια προσέγγιση με «δύο μέτρα και δύο σταθμά», γεγονός που τον οδήγησε να καταψηφίσει την έκθεση.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής αναγνώρισε ότι η έκθεση περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία και καταδικάζει την Τουρκία για σειρά ζητημάτων. Ωστόσο, διαφώνησε με το σημείο που, όπως ανέφερε, υποστηρίζει την ενίσχυση των σχέσεων με την Άγκυρα. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν μπορούσε να ψηφίσει ούτε υπέρ ούτε να επιλέξει την αποχή.

Κλείνοντας, τόνισε ότι επιθυμεί το Κυπριακό να συνδέεται άμεσα με τις ευρωτουρκικές σχέσεις και υποστήριξε ότι μόνο μετά την επίλυση του Κυπριακού μπορεί να ανοίξει η συζήτηση για περαιτέρω συνεργασία με την Τουρκία.

ΠΗΓΗ: protothema.gr