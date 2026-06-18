Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΓιατί ψήφισε κατά της καταδίκης της Τουρκίας ο Φειδίας - «Η έκθεση της ΕΕ είναι σαν γυναίκα που λέει ψέματα αλλά θέλω να είμαστε παντρεμένοι»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ψήφισε κατά της καταδίκης της Τουρκίας ο Φειδίας - «Η έκθεση της ΕΕ είναι σαν γυναίκα που λέει ψέματα αλλά θέλω να είμαστε παντρεμένοι»

 18.06.2026 - 11:24
Γιατί ψήφισε κατά της καταδίκης της Τουρκίας ο Φειδίας - «Η έκθεση της ΕΕ είναι σαν γυναίκα που λέει ψέματα αλλά θέλω να είμαστε παντρεμένοι»

Τους λόγους για τους οποίους καταψήφισε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία εξήγησε ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, δηλώνοντας ότι διαφωνεί με την προοπτική ενίσχυσης των ευρωτουρκικών σχέσεων όσο παραμένει άλυτο το Κυπριακό.

Όπως ανέφερε, ψήφισε κατά, ενώ οι περισσότεροι άλλοι ευρωβουλευτές επέλεξαν την αποχή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αποχή δεν αποτελεί πάντα λύση και ότι πολλές φορές είναι προτιμότερο να υπάρχει σαφής τοποθέτηση.

Περιγράφοντας τη στάση του απέναντι στην έκθεση, χρησιμοποίησε μια παρομοίωση, λέγοντας ότι του θυμίζει μια γυναίκα με την οποία κάποιος είναι παντρεμένος, η οποία «πάει με άλλους άνδρες και σου λέει ψέματα», αλλά παρ’ όλα αυτά υπάρχει η επιθυμία να συνεχιστεί ο γάμος.

@fidiaspanayiotou

Γιατί καταψήφισα την έκθεση για την Τουρκία

♬ original sound - Fidias Panayiotou

Ο Φειδίας Παναγιώτου υποστήριξε ότι δεν θεωρεί σωστή την ανάπτυξη της συνεργασίας με την Τουρκία χωρίς να υπάρχει κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα στο Κυπριακό. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει 20 πακέτα κυρώσεων στη Ρωσία λόγω της εισβολής της, ενώ στην περίπτωση της Τουρκίας επιδιώκεται η ανάπτυξη συνεργασίας.

Όπως είπε, θεωρεί ότι πρόκειται για μια προσέγγιση με «δύο μέτρα και δύο σταθμά», γεγονός που τον οδήγησε να καταψηφίσει την έκθεση.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής αναγνώρισε ότι η έκθεση περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία και καταδικάζει την Τουρκία για σειρά ζητημάτων. Ωστόσο, διαφώνησε με το σημείο που, όπως ανέφερε, υποστηρίζει την ενίσχυση των σχέσεων με την Άγκυρα. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν μπορούσε να ψηφίσει ούτε υπέρ ούτε να επιλέξει την αποχή.

Κλείνοντας, τόνισε ότι επιθυμεί το Κυπριακό να συνδέεται άμεσα με τις ευρωτουρκικές σχέσεις και υποστήριξε ότι μόνο μετά την επίλυση του Κυπριακού μπορεί να ανοίξει η συζήτηση για περαιτέρω συνεργασία με την Τουρκία.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σκηνές έντασης στη Λεμεσό - Έντονη αντιπαράθεση οδηγών στη μέση του δρόμου
Απόπειρα φόνου: Εξύβρισε και αστυνομικούς ο 21χρονος - Τα νεότερα με την κατάσταση υγείας των τεσσάρων τραυματιών
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή γνωστή ηθοποιός - Ήταν μόλις 35 χρονών, που πρωταγωνίστησε
Αλλάζουν όλα στα αεροπορικά ταξίδια: Ιδού τα ποσά των αποζημιώσεων ανά χιλιόμετρα και πότε τις δικαιούστε - Τι ισχύει για δωρεάν χειραποσκευή
Στο «τραπέζι» 15-20 εκατομμύρια για την ηλεκτροκίνηση: Τι ζητούν οι εισαγωγείς, πού μπαίνει «φρένο» και οι νέοι σταθμοί φόρτισης
Δικαιούσαι αποζημίωση από τη Revolut; Η περίπτωση που τους άφησε όλους άφωνους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πασίγνωστος τραγουδιστής ανακοίνωσε στη σκηνή των MAD VMA ότι θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά

 18.06.2026 - 11:27
Επόμενο άρθρο

Για πρώτη φορά πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς στον Έφορο Φορολογίας

 18.06.2026 - 11:42
Από την Κυπριακή Προεδρία στο Κυπριακό: Το μεγάλο διπλωματικό στοίχημα του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες

Από την Κυπριακή Προεδρία στο Κυπριακό: Το μεγάλο διπλωματικό στοίχημα του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες

Η μετάβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες, για το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ιδιαίτερη πολιτική και θεσμική βαρύτητα. Δεν πρόκειται μόνο για το κλείσιμο ενός εξαμήνου κατά το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αλλά και για μια ευκαιρία αξιοποίησης του πολιτικού κεφαλαίου, που δημιουργήθηκε μέσα από την Προεδρία, προς όφελος του Κυπριακού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Από την Κυπριακή Προεδρία στο Κυπριακό: Το μεγάλο διπλωματικό στοίχημα του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες

Από την Κυπριακή Προεδρία στο Κυπριακό: Το μεγάλο διπλωματικό στοίχημα του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες

  •  18.06.2026 - 06:15
Σε συναγερμό οι Αρχές - Εντοπίστηκε πτώμα σε θαλάσσια περιοχή

Σε συναγερμό οι Αρχές - Εντοπίστηκε πτώμα σε θαλάσσια περιοχή

  •  18.06.2026 - 10:10
Τούτος εν ο τόπος μας;

Τούτος εν ο τόπος μας;

  •  18.06.2026 - 10:59
Μονή Αββακούμ: Αντιπαράθεση για τα τεκμήρια και το άσυλο της κατοικίας - Την 1η Ιουλίου η απόφαση για το ενδεχόμενο «δίκης εντός δίκης»

Μονή Αββακούμ: Αντιπαράθεση για τα τεκμήρια και το άσυλο της κατοικίας - Την 1η Ιουλίου η απόφαση για το ενδεχόμενο «δίκης εντός δίκης»

  •  18.06.2026 - 11:56
«Συναγερμός» στις Κεντρικές Φυλακές: Έπιασαν drone «φορτωμένο» με απαγορευμένα αντικείμενα – Δείτε φωτογραφία

«Συναγερμός» στις Κεντρικές Φυλακές: Έπιασαν drone «φορτωμένο» με απαγορευμένα αντικείμενα – Δείτε φωτογραφία

  •  18.06.2026 - 10:51
«Καμπανάκι» Ελεγκτικής: Ακατάλληλο ένα στα τρία σχολικά λεωφορεία – Σοβαρές ευθύνες σε ΙΚΤΕΟ και αναδόχους

«Καμπανάκι» Ελεγκτικής: Ακατάλληλο ένα στα τρία σχολικά λεωφορεία – Σοβαρές ευθύνες σε ΙΚΤΕΟ και αναδόχους

  •  18.06.2026 - 09:01
Για πρώτη φορά πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς στον Έφορο Φορολογίας

Για πρώτη φορά πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς στον Έφορο Φορολογίας

  •  18.06.2026 - 11:42
Σε κατάσταση αμόκ πολίτης: Έσπαζε αυτοκίνητα έξω από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες στη Λάρνακα

Σε κατάσταση αμόκ πολίτης: Έσπαζε αυτοκίνητα έξω από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες στη Λάρνακα

  •  18.06.2026 - 10:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα