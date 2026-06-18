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ΔΙΕΘΝΗ

Σορός άντρα εντοπίστηκε στις ρόδες αεροσκάφους που προσγειώθηκε στο Λονδίνο από το Μαρόκο

 18.06.2026 - 19:59
Σορός άντρα εντοπίστηκε στις ρόδες αεροσκάφους που προσγειώθηκε στο Λονδίνο από το Μαρόκο

Το πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε στο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, προερχόμενο από το Μαρόκο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν αφού η σορός εντοπίστηκε στο κάτω μέρος (υποσύστημα προσγείωσης) αεροσκάφους της Air Arabia, το οποίο έφτασε από την Ταγγέρη περίπου στις 11:45 π.μ. (ώρα Βρετανίας) την Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Δυτικού Σάσεξ επιβεβαίωσε το περιστατικό, προσθέτοντας ότι οι ομάδες του αεροδρομίου υποστηρίζουν την αστυνομία και τον ιατροδικαστή στις έρευνές τους.


Η Αστυνομία του Σάσεξ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού, ενώ ζητήθηκε και σχόλιο από την Air Arabia.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε:

«Βρέθηκε μια σορός και οι ομάδες μας υποστήριξαν στη συνέχεια την Αστυνομία του Σάσεξ και τον ιατροδικαστή. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν».

Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί στο Γκάτγουικ τον Δεκέμβριο του 2022, όταν το πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε στο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους της TUI που είχε ταξιδέψει από την Μπανζούλ, πρωτεύουσα της Γκάμπιας.

 
Το ταξίδι των 4.444 χιλιομέτρων από τη Γκάμπια στο Ηνωμένο Βασίλειο διαρκεί συνήθως περίπου εξίμισι ώρες με απευθείας πτήση. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Γκάμπιας είχε τότε αναφέρει ότι επρόκειτο για άγνωστης ταυτότητας μαύρο άνδρα.

Έχουν καταγραφεί και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταξύ αυτών είναι η υπόθεση του 21χρονου Μοχάμεντ Αγιάζ από το Πακιστάν, του οποίου η σορός βρέθηκε το 2001 στον χώρο στάθμευσης καταστήματος ειδών DIY κοντά στο αεροδρόμιο Χίθροου.

Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, ένας άλλος λαθρεπιβάτης έπεσε από αεροσκάφος με προορισμό το Χίθροου πάνω σε εγκαταστάσεις αερίου που βρίσκονταν κοντά στο αεροδρόμιο.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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